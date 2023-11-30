https://ria.ru/20231130/makron-1912916029.html

Почти 70 процентов французов не одобряют действия Макрона, показал опрос

Почти 70 процентов французов не одобряют действия Макрона, показал опрос - РИА Новости, 30.11.2023

Почти 70 процентов французов не одобряют действия Макрона, показал опрос

Действия президента страны Эммануэля Макрона не одобряют 67% французов, включая основных потенциальных союзников президентской фракции, республиканцев, следует... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:39

2023-11-30T14:39

2023-11-30T14:39

в мире

эммануэль макрон

элизабет борн

франция

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ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Действия президента страны Эммануэля Макрона не одобряют 67% французов, включая основных потенциальных союзников президентской фракции, республиканцев, следует из опроса Verian-EPOKA для издания Figaro. "Через 18 месяцев после переизбрания на пост президента Макрон все так же не смог добиться доверия французов. 67% не считают, что он может решить проблемы, волнующие граждан", - сообщает издание. Как пишет СМИ, Макрон "не может рассчитывать ни на кого" в плане расширения президентского большинства. Основная политическая сила, на которую рассчитывали в лагере Макрона, – республиканцы – вовсе не поддерживает действия президента. 66% из них ответили, что ему не доверяют. Как следует из инфографики издания, Макрон, в начале своего первого президентского срока в июне 2017 года пользовавшийся поддержкой 50% населения, в декабре 2023 года набирает лишь 28% одобрительных отзывов. Рейтинг поддержки его премьера Элизабет Борн снизился с 30% в июне 2022 года до 26% в конце 2023. Среди лидеров по поддержке французов по-прежнему выделяется бывший премьер-министр Эдуар Филипп. Его поддерживают 43% респондентов. За ним следует самый молодой министр правительства – глава министерства образования Габриэль Атталь (37% голосов). Опрос был проведен онлайн 26-27 ноября среди тысячи участников старше 18 лет.

https://ria.ru/20231122/makron-1910950396.html

https://ria.ru/20231101/es-1906482836.html

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в мире, эммануэль макрон, элизабет борн, франция