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Почти 70 процентов французов не одобряют действия Макрона, показал опрос - РИА Новости, 30.11.2023
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14:39 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/makron-1912916029.html
Почти 70 процентов французов не одобряют действия Макрона, показал опрос
Почти 70 процентов французов не одобряют действия Макрона, показал опрос - РИА Новости, 30.11.2023
Почти 70 процентов французов не одобряют действия Макрона, показал опрос
Действия президента страны Эммануэля Макрона не одобряют 67% французов, включая основных потенциальных союзников президентской фракции, республиканцев, следует... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:39
2023-11-30T14:39
в мире
эммануэль макрон
элизабет борн
франция
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ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Действия президента страны Эммануэля Макрона не одобряют 67% французов, включая основных потенциальных союзников президентской фракции, республиканцев, следует из опроса Verian-EPOKA для издания Figaro. "Через 18 месяцев после переизбрания на пост президента Макрон все так же не смог добиться доверия французов. 67% не считают, что он может решить проблемы, волнующие граждан", - сообщает издание. Как пишет СМИ, Макрон "не может рассчитывать ни на кого" в плане расширения президентского большинства. Основная политическая сила, на которую рассчитывали в лагере Макрона, – республиканцы – вовсе не поддерживает действия президента. 66% из них ответили, что ему не доверяют. Как следует из инфографики издания, Макрон, в начале своего первого президентского срока в июне 2017 года пользовавшийся поддержкой 50% населения, в декабре 2023 года набирает лишь 28% одобрительных отзывов. Рейтинг поддержки его премьера Элизабет Борн снизился с 30% в июне 2022 года до 26% в конце 2023. Среди лидеров по поддержке французов по-прежнему выделяется бывший премьер-министр Эдуар Филипп. Его поддерживают 43% респондентов. За ним следует самый молодой министр правительства – глава министерства образования Габриэль Атталь (37% голосов). Опрос был проведен онлайн 26-27 ноября среди тысячи участников старше 18 лет.
https://ria.ru/20231122/makron-1910950396.html
https://ria.ru/20231101/es-1906482836.html
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353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, элизабет борн, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн, Франция
Почти 70 процентов французов не одобряют действия Макрона, показал опрос

Verian-EPOKA: 67% французов считают, что Макрон не сможет решить проблемы страны

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Действия президента страны Эммануэля Макрона не одобряют 67% французов, включая основных потенциальных союзников президентской фракции, республиканцев, следует из опроса Verian-EPOKA для издания Figaro.
"Через 18 месяцев после переизбрания на пост президента Макрон все так же не смог добиться доверия французов. 67% не считают, что он может решить проблемы, волнующие граждан", - сообщает издание.
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Как пишет СМИ, Макрон "не может рассчитывать ни на кого" в плане расширения президентского большинства. Основная политическая сила, на которую рассчитывали в лагере Макрона, – республиканцы – вовсе не поддерживает действия президента. 66% из них ответили, что ему не доверяют.
Как следует из инфографики издания, Макрон, в начале своего первого президентского срока в июне 2017 года пользовавшийся поддержкой 50% населения, в декабре 2023 года набирает лишь 28% одобрительных отзывов. Рейтинг поддержки его премьера Элизабет Борн снизился с 30% в июне 2022 года до 26% в конце 2023.
Среди лидеров по поддержке французов по-прежнему выделяется бывший премьер-министр Эдуар Филипп. Его поддерживают 43% респондентов. За ним следует самый молодой министр правительства – глава министерства образования Габриэль Атталь (37% голосов).
Опрос был проведен онлайн 26-27 ноября среди тысячи участников старше 18 лет.
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