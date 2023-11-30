https://ria.ru/20231130/loshad-1913036069.html

В центре Москвы лошадь погибла от удара током

В центре Москвы лошадь погибла от удара током - РИА Новости, 30.11.2023

В центре Москвы лошадь погибла от удара током

Лошадь погибла от удара током на улице Большая Дмитровка в Москве, в скором времени тело заберет хозяйка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T22:40

2023-11-30T22:40

2023-11-30T22:40

происшествия

москва

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Лошадь погибла от удара током на улице Большая Дмитровка в Москве, в скором времени тело заберет хозяйка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По адресу Большая Дмитровка, дом 8, лошадь наступила на оголенный провод. В результате удара током лошадь скончалась", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что хозяйка животного едет на место, чтобы увезти тело.

https://ria.ru/20231122/avariya-1911119257.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва