https://ria.ru/20231130/loshad-1913036069.html
В центре Москвы лошадь погибла от удара током
В центре Москвы лошадь погибла от удара током - РИА Новости, 30.11.2023
В центре Москвы лошадь погибла от удара током
Лошадь погибла от удара током на улице Большая Дмитровка в Москве, в скором времени тело заберет хозяйка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T22:40
2023-11-30T22:40
2023-11-30T22:40
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Лошадь погибла от удара током на улице Большая Дмитровка в Москве, в скором времени тело заберет хозяйка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По адресу Большая Дмитровка, дом 8, лошадь наступила на оголенный провод. В результате удара током лошадь скончалась", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что хозяйка животного едет на место, чтобы увезти тело.
https://ria.ru/20231122/avariya-1911119257.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
В центре Москвы лошадь погибла от удара током
В центре Москвы лошадь наступила на оголенный провод и погибла от удара током
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Лошадь погибла от удара током на улице Большая Дмитровка в Москве, в скором времени тело заберет хозяйка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По адресу Большая Дмитровка, дом 8, лошадь наступила на оголенный провод. В результате удара током лошадь скончалась", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что хозяйка животного едет на место, чтобы увезти тело.
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