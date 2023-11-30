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В центре Москвы лошадь погибла от удара током - РИА Новости, 30.11.2023
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22:40 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/loshad-1913036069.html
В центре Москвы лошадь погибла от удара током
В центре Москвы лошадь погибла от удара током - РИА Новости, 30.11.2023
В центре Москвы лошадь погибла от удара током
Лошадь погибла от удара током на улице Большая Дмитровка в Москве, в скором времени тело заберет хозяйка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T22:40
2023-11-30T22:40
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Лошадь погибла от удара током на улице Большая Дмитровка в Москве, в скором времени тело заберет хозяйка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По адресу Большая Дмитровка, дом 8, лошадь наступила на оголенный провод. В результате удара током лошадь скончалась", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что хозяйка животного едет на место, чтобы увезти тело.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В центре Москвы лошадь погибла от удара током

В центре Москвы лошадь наступила на оголенный провод и погибла от удара током

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛошадь
Лошадь - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Лошадь погибла от удара током на улице Большая Дмитровка в Москве, в скором времени тело заберет хозяйка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По адресу Большая Дмитровка, дом 8, лошадь наступила на оголенный провод. В результате удара током лошадь скончалась", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что хозяйка животного едет на место, чтобы увезти тело.
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