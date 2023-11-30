https://ria.ru/20231130/litva-1912786678.html

В Литве рассказали, что может сократить помощь Киеву

В Литве рассказали, что может сократить помощь Киеву - РИА Новости, 30.11.2023

В Литве рассказали, что может сократить помощь Киеву

Помощь маленьких стран типа Литвы Украине станет меньше, если не удастся согласовать выплату Киеву 20 миллиардов евро из Европейского фонда мира, заявил... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T01:59

2023-11-30T01:59

2023-11-30T01:59

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Помощь маленьких стран типа Литвы Украине станет меньше, если не удастся согласовать выплату Киеву 20 миллиардов евро из Европейского фонда мира, заявил литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее предложил ежегодно выделять до пяти миллиардов евро в год из Европейского фонда мира на военную помощь Украине в течение ближайших четырех лет. Против этой меры неоднократно выступала Венгрия. В качестве одного из вариантов обхода вето Будапешта обсуждается выделение денег Киеву странами ЕС напрямую через двусторонние соглашения. "Проблема в том, что если Европейского фонда мира больше не продолжит работу… малые страны, такие как моя, менее будут способны помочь Украине теми ресурсами, которые у нас есть", - сказал Ландсбергис изданию Politico. По его словам, Литва будет вынуждена финансировать поставки военной помощи Украине из собственного бюджета "на ограниченную имеющуюся сумму", а ожидание возмещения поставит ее "в конец очень длинной очереди". Глава литовского МИД также отметил, что в ЕС "все больше стран сомневаются, идти ли по этому пути", не только Венгрия. Ландсбергис выступил за то, чтобы "адаптировать" фонд мира, чтобы убедить колеблющиеся страны. "Я понимаю, что они могут думать - и это разумно - что правила могут быть более прозрачными, что могло бы быть больше ответственности, больше связанности с потребностями, реальными потребностями Украины... Поэтому я высказывался на… европейских встречах за то, чтобы мы поддержали адаптацию", - сказал он. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.

https://ria.ru/20231130/nato-1912782319.html

https://ria.ru/20231129/berbok-1912778548.html

https://ria.ru/20231130/sanktsii-1912781807.html

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