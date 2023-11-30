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Редакция сбора вопросов на прямую линию заявила, что готова к фейкам - РИА Новости, 30.11.2023
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12:52 30.11.2023 (обновлено: 13:03 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/liniya-1912880835.html
Редакция сбора вопросов на прямую линию заявила, что готова к фейкам
Редакция сбора вопросов на прямую линию заявила, что готова к фейкам - РИА Новости, 30.11.2023
Редакция сбора вопросов на прямую линию заявила, что готова к фейкам
Редакция сбора вопросов на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным готова к вмешательству противников и фейкам и не даст возможность вмешаться в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:52
2023-11-30T13:03
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
онф
прямая линия с владимиром путиным
большая пресс-конференция владимира путина
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Редакция сбора вопросов на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным готова к вмешательству противников и фейкам и не даст возможность вмешаться в процесс, заявил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что пресс-конференция Путина будет объединена с "Прямой линией" и состоится 14 декабря. Прием вопросов от граждан начинается 1 декабря. "Сто процентов - наш противник будет пытаться бороться с нами. Он это делает постоянно", - сказал Кузнецов журналистам. "Конечно будут фейки, конечно, будут обращения. Но мы для этого и сформировали такую боевую группу, чтобы, соответственно, не дать возможность нашим оппонентам вмешаться в этот процесс. Уверен, так и будет", - добавил он.Кузнецов отметил, что "боевая группа по фейкам сформирована из представителей всех регионов". "Когда им будут поступать вопросы, которые не имеют никакого отношения к происходящему, а будут имитировать что-то, или сеять панику, или создавать ощущение, что где-то что-то случилось, чего не случилось - мы быстро через наши региональные отделения сможем это верифицировать. Думаю, что нам это под силу", - сказал он.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, онф, прямая линия с владимиром путиным, большая пресс-конференция владимира путина
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ОНФ, Прямая линия с Владимиром Путиным, Большая пресс-конференция Владимира Путина
Редакция сбора вопросов на прямую линию заявила, что готова к фейкам

ОНФ: редакция сбора вопросов на прямую линию не даст противникам вмешаться

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкРабота колл-центра во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций
Работа колл-центра во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Работа колл-центра во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Редакция сбора вопросов на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным готова к вмешательству противников и фейкам и не даст возможность вмешаться в процесс, заявил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что пресс-конференция Путина будет объединена с "Прямой линией" и состоится 14 декабря. Прием вопросов от граждан начинается 1 декабря.
"Сто процентов - наш противник будет пытаться бороться с нами. Он это делает постоянно", - сказал Кузнецов журналистам. "Конечно будут фейки, конечно, будут обращения. Но мы для этого и сформировали такую боевую группу, чтобы, соответственно, не дать возможность нашим оппонентам вмешаться в этот процесс. Уверен, так и будет", - добавил он.
Кузнецов отметил, что "боевая группа по фейкам сформирована из представителей всех регионов". "Когда им будут поступать вопросы, которые не имеют никакого отношения к происходящему, а будут имитировать что-то, или сеять панику, или создавать ощущение, что где-то что-то случилось, чего не случилось - мы быстро через наши региональные отделения сможем это верифицировать. Думаю, что нам это под силу", - сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Песков предрек рост изощренности фейков
3 августа, 11:42
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковОНФПрямая линия с Владимиром ПутинымБольшая пресс-конференция Владимира Путина
 
 
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