https://ria.ru/20231130/liniya-1912880835.html

Редакция сбора вопросов на прямую линию заявила, что готова к фейкам

Редакция сбора вопросов на прямую линию заявила, что готова к фейкам - РИА Новости, 30.11.2023

Редакция сбора вопросов на прямую линию заявила, что готова к фейкам

Редакция сбора вопросов на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным готова к вмешательству противников и фейкам и не даст возможность вмешаться в... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:52

2023-11-30T12:52

2023-11-30T13:03

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

онф

прямая линия с владимиром путиным

большая пресс-конференция владимира путина

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Редакция сбора вопросов на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным готова к вмешательству противников и фейкам и не даст возможность вмешаться в процесс, заявил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что пресс-конференция Путина будет объединена с "Прямой линией" и состоится 14 декабря. Прием вопросов от граждан начинается 1 декабря. "Сто процентов - наш противник будет пытаться бороться с нами. Он это делает постоянно", - сказал Кузнецов журналистам. "Конечно будут фейки, конечно, будут обращения. Но мы для этого и сформировали такую боевую группу, чтобы, соответственно, не дать возможность нашим оппонентам вмешаться в этот процесс. Уверен, так и будет", - добавил он.Кузнецов отметил, что "боевая группа по фейкам сформирована из представителей всех регионов". "Когда им будут поступать вопросы, которые не имеют никакого отношения к происходящему, а будут имитировать что-то, или сеять панику, или создавать ощущение, что где-то что-то случилось, чего не случилось - мы быстро через наши региональные отделения сможем это верифицировать. Думаю, что нам это под силу", - сказал он.

https://ria.ru/20230803/feyki-1887928392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, онф, прямая линия с владимиром путиным, большая пресс-конференция владимира путина