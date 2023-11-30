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Иск о запрете ЛГБТ в России рассмотрят без ответчика

Иск о запрете ЛГБТ в России рассмотрят без ответчика - РИА Новости, 30.11.2023

Иск о запрете ЛГБТ в России рассмотрят без ответчика

Рассмотрение иска о признании движения ЛГБТ экстремистским и запрете его деятельности в России проходит без представителя ответчика, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:43

2023-11-30T10:43

2023-11-30T10:43

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россия

лгбт-сообщество

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Рассмотрение иска о признании движения ЛГБТ экстремистским и запрете его деятельности в России проходит без представителя ответчика, сообщили РИА Новости в Верховном суде РФ. "В заседании участвует только представитель Минюста, со стороны ответчика никто не явился", - сказали в суде. Поскольку дело маркировано грифом "секретно", заседание проходит в закрытом режиме. Журналистов пустят только на оглашение решения. С иском в суд обратился Минюст. Как сообщали ранее в министерстве, в деятельности ЛГБТ-движения на территории РФ "выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".

https://ria.ru/20231031/shtraf-1906474997.html

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общество, россия, лгбт-сообщество