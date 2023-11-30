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Иск о запрете ЛГБТ в России рассмотрят без ответчика
Иск о запрете ЛГБТ в России рассмотрят без ответчика - РИА Новости, 30.11.2023
Иск о запрете ЛГБТ в России рассмотрят без ответчика
Рассмотрение иска о признании движения ЛГБТ экстремистским и запрете его деятельности в России проходит без представителя ответчика, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:43
2023-11-30T10:43
2023-11-30T10:43
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Рассмотрение иска о признании движения ЛГБТ экстремистским и запрете его деятельности в России проходит без представителя ответчика, сообщили РИА Новости в Верховном суде РФ. "В заседании участвует только представитель Минюста, со стороны ответчика никто не явился", - сказали в суде. Поскольку дело маркировано грифом "секретно", заседание проходит в закрытом режиме. Журналистов пустят только на оглашение решения. С иском в суд обратился Минюст. Как сообщали ранее в министерстве, в деятельности ЛГБТ-движения на территории РФ "выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".
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общество, россия, лгбт-сообщество
Общество, Россия, ЛГБТ-сообщество
Иск о запрете ЛГБТ в России рассмотрят без ответчика
Рассмотрение иска о признании ЛГБТ экстремистским проходит без ответчика
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Рассмотрение иска о признании движения ЛГБТ экстремистским и запрете его деятельности в России проходит без представителя ответчика, сообщили РИА Новости в Верховном суде РФ.
«
"В заседании участвует только представитель Минюста, со стороны ответчика никто не явился", - сказали в суде.
Поскольку дело маркировано грифом "секретно", заседание проходит в закрытом режиме. Журналистов пустят только на оглашение решения.
С иском в суд обратился Минюст. Как сообщали ранее в министерстве, в деятельности ЛГБТ-движения на территории РФ "выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".
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