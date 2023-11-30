https://ria.ru/20231130/lenoblast-1912861498.html

Емельянов: в Ленобласти предоставляют разностороннюю помощь участникам СВО

Емельянов: в Ленобласти предоставляют разностороннюю помощь участникам СВО - РИА Новости, 30.11.2023

Емельянов: в Ленобласти предоставляют разностороннюю помощь участникам СВО

Власти Ленинградской области оказывают широкую поддержку участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. О том, какие меры помощи существуют в... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:12

2023-11-30T12:12

2023-11-30T12:13

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Власти Ленинградской области оказывают широкую поддержку участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. О том, какие меры помощи существуют в регионе, а также, что ждет военнослужащих и их близких после возвращения к мирной жизни в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов. - Больше полутора лет прошло с начала специальной военной операции. Все это время власти Ленинградской области работают над предоставлением военнослужащим и их семьям всесторонней поддержки. Расскажите, пожалуйста, какие меры сейчас есть в регионе? - Ленинградская область оказывает бойцам и их семьям помощь по всем направлениям - от социальной защиты, здравоохранения до образования. На данный момент список льгот и мер поддержки состоит из 63 пунктов, причем, 44 из них предполагают прямую поддержку семей военнослужащих – жен, детей и пожилых родителей. Например, близкие военнослужащих имеют льготу на проезд на наземном транспорте по регулируемым тарифам Ленинградской области, а дети — на пригородных поездах. Также они могут воспользоваться компенсацией части расходов на оплату ЖКУ и при покупке топлива, газовых баллонов в дома, которые еще не подключены к газоснабжению. Кроме того, в ноябре правительство Ленобласти установило единовременное пособие беременным женам участников СВО в размере 36 278,84 рубля. Замечу, что в регионе также действуют меры, которые направлены непосредственно на поддержку участников СВО. Например, с этого года ветераны спецоперации могут получить сертификат на внеочередное и бесплатное приобретение в Ленобласти участка земли для строительства индивидуального жилья. - По указу президента в России был создан фонд "Защитники Отечества", задачей которого является адресная помощь семьям погибших бойцов и ветеранов СВО. Как в Ленобласти выстроена работа с этой организацией? - Сейчас в каждом из 17 муниципальных районов Ленобласти и городском округе Сосновый Бор работают социальные координаторы фонда. Только за полгода к ним обратилось почти 400 человек – ветераны и близкие военнослужащих, которым чаще всего нужна была консультация по получению социальной поддержки и денежных выплат, а также юридическая помощь. Социальные координаторы — это особенные специалисты, они обладают профессиональными знаниями и навыками работы с людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Кроме того, часть координаторов сами прошли боевые действия, поэтому они не понаслышке знают, что испытают обратившиеся к ним ленинградцы. - Раз мы затронули тему реабилитации, как Ленобласть помогает ветеранам вернуться к привычному образу жизни? - В 22 межрайонных больницах открыты кабинеты медицинских психологов и психотерапевтов, которые оказывают помощь ветеранам при посттравматических стрессовых расстройствах. При необходимости их маршрутизируют в специальные отделения Волховской и Гатчинской межрайонных больниц. Параллельно с этим в регионе началось строительство первого общежития при центре социальной адаптации ветеранов СВО. Ожидается, что первые жильцы заселятся в квартиры уже в следующем году. Здание расположится рядом с Мультицентром социальной и трудовой интеграции в Ленинградской области. В нем будут все необходимые условия для ветеранов боевых действий, которые нуждаются в постоянном социально-бытовом и социально-средовом сопровождении. - Помимо лечения и медицинского сопровождения, какие меры предприняли власти региона, чтобы адаптировать ветеранов к мирной жизни? - Минувшим летом губернатор Ленобласти утвердил программу, которая предусматривает комплексную реабилитацию и социальную интеграцию в общество участников спецоперации. Она объединила все имеющиеся в регионе меры поддержки в учреждениях соцзащиты, здравоохранения, образования, занятости, физкультуры и спорта. Кроме того, региональные власти упростили процессы социальной адаптации на рынке труда для вернувшихся с СВО и их родных. Правительство приняло постановление о психологической поддержке при приеме на работу и их профессиональном переобучении. Теперь во всех филиалах Центра занятости ведется прием ветеранов СВО и членов семьи погибших военных. Перед трудоустройством соискатели проходят тестирование, после которого под них разрабатывается план индивидуальных мероприятий для социальной адаптации, а также проводятся консультации. - Тема образования интересна не только вернувшимся участникам СВО, но и их детям. Как власти Ленобласти поддерживают своих жителей в этой сфере? - С 2022 года дети участников СВО из Ленобласти имеют право на первоочередное место в государственных или муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования. Кроме того, они могут поступить на дополнительные общеобразовательные программы и бесплатно ходить в группы продленного дня. При этом ребятам предоставляется бесплатное питание и льготы на поездки в детские оздоровительные лагеря. Кроме того, ребенок участника СВО, успешно сдавший вступительные испытания, если такие предусмотрены, имеет преимущество при зачислении в колледжи и техникумы Ленинградской области. При этом учащиеся ссузов и вузов получают ежемесячные выплаты губернатора Ленобласти.

https://ria.ru/20231121/uchastnpki_svo-1910925795.html

https://ria.ru/20231018/lenoblast-1903601649.html

https://ria.ru/20230824/gumpomosch-1891968151.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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