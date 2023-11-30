https://ria.ru/20231130/lechenie-1912826315.html
Союзная программа по лечению онкобольных будет продлена на 2024 год
Союзная программа по лечению онкобольных будет продлена на 2024 год - РИА Новости, 30.11.2023
Союзная программа по лечению онкобольных будет продлена на 2024 год
Онкобольные из России и Республики Беларусь в следующем году также смогут пройти протонную терапию в РФ благодаря программе Союзного государства, сообщил... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:29
2023-11-30T10:29
2023-11-30T10:29
союзное государство
россия
белоруссия
димитровград
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912824861_0:0:1943:1093_1920x0_80_0_0_de5667e24d6d3715ccec831bbcb89604.jpg
УЛЬЯНОВСК, 30 ноя - РИА Новости. Онкобольные из России и Республики Беларусь в следующем году также смогут пройти протонную терапию в РФ благодаря программе Союзного государства, сообщил журналистам генеральный директор ФГБУ "Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии" (ФНКЦМРиО) ФМБА Юрий Удалов. С 2022 года в ФНКЦМРиО в Димитровграде оказывают медицинские услуги гражданам России и Республики Беларусь в рамках реализации мероприятия Союзного государства "Лечение граждан Беларуси и России с использованием протонной терапии". Журналисты Союзного государства смогли посетить центр в рамках пресс-тура в Ульяновскую область, организованного при поддержке Постоянного комитета Союзного государства и международной медиагруппы "Россия Сегодня". "Проект Союзного государства реализуется уже два года, несколько дней назад мы получили подтверждение, что он будет продолжен и в следующем году. Мы начинали с 52 пациентов из Российской Федерации и Республики Беларусь, потому что в России есть некие формы онкозаболеваний, которые не попадают под квоты, которые нам выделяются по линии государства. Теперь и пациенты с доброкачественными образованиями, например, головного мозга, которые протекают по сценарию злокачественных, могут получить лечение методом протонной терапии. Это тоже большой плюс и для россиян. А для белорусских граждан - это, в первую очередь, маленькие детки. Среди 40 детей почти все пациенты были из Республики Беларусь", - рассказал Удалов. Он отметил, что центр оказывает полное сопровождение, детей первично отбирают и обследуют на территории Республики Беларусь, присылают документы врачам из Димитровграда, коллеги из белорусского Минздрава сопровождают онкобольных на всем пути следования на лечение. В Димитровграде маленьких пациентов встречают в аэропорту, они могут проживать вместе с родителями абсолютно бесплатно на всем протяжении лечения, для детей есть игровые комнаты, различный досуг с учетом санитарных норм. "Результаты таковы, что этот проект сейчас имеет высокую социальную значимость, поэтому серьезным решением Союзного государства, под патронажем которого находится этот проект, было чтобы каждый год количество пациентов по программе увеличивалось. В первый год было 52 пациента, в этом году 64 человека, в следующем году будет 76. Руководители наших государств поставили задачу выйти на цифру 100 и дальше, по потребности наших граждан, мы будем развивать этот проект", - подытожил Удалов. Протонная терапия – передовой метод лечения рака из освоенных на сегодняшний день. Данной методикой владеют всего три медицинских учреждения в России, два других расположены в Санкт-Петербурге и Обнинске. ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России является одним из самых крупных учреждений в структуре ФМБА России и одним из самых масштабных комплексов замкнутого цикла в Европе, на базе которого представлены все существующие методы диагностики и лечения, используемые в ядерной медицине. В состав уникального центра в Димитровграде входят 13 корпусов медицинского назначения общей площадью порядка 110 тысяч квадратного метров. В их числе - Протонный центр, Центр ядерной медицины, Радиологический корпус, Реабилитационный корпус, стационар и специализированная аптека.
https://ria.ru/20231114/byudzhet_soyuznogo_gosudarstva-1909461652.html
https://ria.ru/20231129/integratsiya-1912691835.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, димитровград, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Димитровград, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
УЛЬЯНОВСК, 30 ноя - РИА Новости. Онкобольные из России и Республики Беларусь в следующем году также смогут пройти протонную терапию в РФ благодаря программе Союзного государства, сообщил журналистам генеральный директор ФГБУ "Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии" (ФНКЦМРиО) ФМБА Юрий Удалов.
С 2022 года в ФНКЦМРиО в Димитровграде
оказывают медицинские услуги гражданам России и Республики Беларусь в рамках реализации мероприятия Союзного государства "Лечение граждан Беларуси
и России с использованием протонной терапии".
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Журналисты Союзного государства смогли посетить центр в рамках пресс-тура в Ульяновскую область
, организованного при поддержке Постоянного комитета Союзного государства и международной медиагруппы "Россия Сегодня".
"Проект Союзного государства реализуется уже два года, несколько дней назад мы получили подтверждение, что он будет продолжен и в следующем году. Мы начинали с 52 пациентов из Российской Федерации и Республики Беларусь, потому что в России есть некие формы онкозаболеваний, которые не попадают под квоты, которые нам выделяются по линии государства. Теперь и пациенты с доброкачественными образованиями, например, головного мозга, которые протекают по сценарию злокачественных, могут получить лечение методом протонной терапии. Это тоже большой плюс и для россиян. А для белорусских граждан - это, в первую очередь, маленькие детки. Среди 40 детей почти все пациенты были из Республики Беларусь", - рассказал Удалов.
Он отметил, что центр оказывает полное сопровождение, детей первично отбирают и обследуют на территории Республики Беларусь, присылают документы врачам из Димитровграда, коллеги из белорусского Минздрава сопровождают онкобольных на всем пути следования на лечение. В Димитровграде маленьких пациентов встречают в аэропорту, они могут проживать вместе с родителями абсолютно бесплатно на всем протяжении лечения, для детей есть игровые комнаты, различный досуг с учетом санитарных норм.
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"Результаты таковы, что этот проект сейчас имеет высокую социальную значимость, поэтому серьезным решением Союзного государства, под патронажем которого находится этот проект, было чтобы каждый год количество пациентов по программе увеличивалось. В первый год было 52 пациента, в этом году 64 человека, в следующем году будет 76. Руководители наших государств поставили задачу выйти на цифру 100 и дальше, по потребности наших граждан, мы будем развивать этот проект", - подытожил Удалов.
Протонная терапия – передовой метод лечения рака из освоенных на сегодняшний день. Данной методикой владеют всего три медицинских учреждения в России, два других расположены в Санкт-Петербурге
и Обнинске
.
ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России является одним из самых крупных учреждений в структуре ФМБА России и одним из самых масштабных комплексов замкнутого цикла в Европе
, на базе которого представлены все существующие методы диагностики и лечения, используемые в ядерной медицине. В состав уникального центра в Димитровграде входят 13 корпусов медицинского назначения общей площадью порядка 110 тысяч квадратного метров. В их числе - Протонный центр, Центр ядерной медицины, Радиологический корпус, Реабилитационный корпус, стационар и специализированная аптека.