https://ria.ru/20231130/lavrov-1912896567.html

Захарова в шутку сравнила Лаврова с советским хоккеистом Харламовым

Захарова в шутку сравнила Лаврова с советским хоккеистом Харламовым - РИА Новости, 30.11.2023

Захарова в шутку сравнила Лаврова с советским хоккеистом Харламовым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутку сравнила министра Сергея Лаврова, выступающего под номером 17 на совете глав МИД Организации по... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:38

2023-11-30T13:38

2023-11-30T13:44

россия

сергей лавров

ссср

валерий харламов

мария захарова

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

обсе

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутку сравнила министра Сергея Лаврова, выступающего под номером 17 на совете глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), с легендарным хоккеистом Валерием Харламовым, выходившим на лед под тем же номером. Выступая в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1", Захарова иронично назвала "хоккейной антипятеркой" Польшу, три прибалтийские республики и киевский режим. Эти государства демонстративно отказались от участия во встрече из-за приглашения на нее Лаврова. "Вы не поверите, но так совпало: Сергей Викторович Лавров выступает на совете министров иностранных дел ОБСЕ под номером 17. Да, та самая "легенда №17", которая будет противостоять вот этому псевдобойкоту со стороны агрессивно настроенной пятерки", - с улыбкой объяснила официальный представитель МИД РФ. Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ, в которую входят 57 стран, проходит 30 ноября - 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе организации. Советский хоккеист Валерий Харламов, выступавший под номером 17, получил всемирную известность, забив две шайбы в первом матче суперсерии СССР-Канады в 1972 году в Монреале. Советская сборная победила со счетом 7:3. В 2013 году состоялась премьера биографического фильма "Легенда №17".

https://ria.ru/20231129/uspekh-1912500781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей лавров, ссср, валерий харламов, мария захарова, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), обсе