Захарова в шутку сравнила Лаврова с советским хоккеистом Харламовым
Захарова: Лавров выступает на СМИД ОБСЕ под номером 17, как хоккеист Харламов
© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время прибытия в Северную Македонию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время прибытия в Северную Македонию
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутку сравнила министра Сергея Лаврова, выступающего под номером 17 на совете глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), с легендарным хоккеистом Валерием Харламовым, выходившим на лед под тем же номером.
Выступая в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1", Захарова иронично назвала "хоккейной антипятеркой" Польшу, три прибалтийские республики и киевский режим. Эти государства демонстративно отказались от участия во встрече из-за приглашения на нее Лаврова.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкОлимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, нападающий сборной хоккейной команды ЦСКА Валерий Харламов (справа) во время игры
Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, нападающий сборной хоккейной команды ЦСКА Валерий Харламов (справа) во время игры. Архивное фото
"Вы не поверите, но так совпало: Сергей Викторович Лавров выступает на совете министров иностранных дел ОБСЕ под номером 17. Да, та самая "легенда №17", которая будет противостоять вот этому псевдобойкоту со стороны агрессивно настроенной пятерки", - с улыбкой объяснила официальный представитель МИД РФ.
Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ, в которую входят 57 стран, проходит 30 ноября - 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе организации.