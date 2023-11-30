https://ria.ru/20231130/krym-1913040814.html

"Мы вернулись". Американский сенатор сделал неожиданное признание о Крыме

"Мы вернулись". Американский сенатор сделал неожиданное признание о Крыме - РИА Новости, 30.11.2023

"Мы вернулись". Американский сенатор сделал неожиданное признание о Крыме

сенатор отРеспубликанской партии Рэндал Пол в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T23:24

2023-11-30T23:24

2023-11-30T23:24

специальная военная операция на украине

в мире

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киев

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владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украина уже не вернет контроль над Крымом, признал сенатор отРеспубликанской партии Рэндал Пол в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Физически я просто не вижу способа, которым они когда-либо смогут вытеснить русских <…> из восточной Украины, и я не вижу способа вернуть Крым", — отметил он.По мнению политика, единственной возможность для Киева добиться вывода российских войск были мирные переговоры в прошлом году, если бы они тогда согласились на нейтральный статус. Он добавил, что сейчас даже главком ВСУ Валерий Залужный признал, что ситуация зашла в тупик, а люди вновь начинают говорить о необходимости мирного урегулирования конфликта."Мы должны осознать, где мы находимся, <…> мы подошли к той точке, где мы могли бы начать переговоры, по сути, мы вернулись к тому положению, что было почти год назад", — резюмировал сенатор.Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231130/putin-1912999885.html

https://ria.ru/20231130/blinken-1912920508.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины