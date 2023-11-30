"Мы вернулись". Американский сенатор сделал неожиданное признание о Крыме
Сенатор США Пол: Украина не сможет вернуть Крым
Вид на Ялту. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украина уже не вернет контроль над Крымом, признал сенатор отРеспубликанской партии Рэндал Пол в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Физически я просто не вижу способа, которым они когда-либо смогут вытеснить русских <…> из восточной Украины, и я не вижу способа вернуть Крым", — отметил он.
По мнению политика, единственной возможность для Киева добиться вывода российских войск были мирные переговоры в прошлом году, если бы они тогда согласились на нейтральный статус. Он добавил, что сейчас даже главком ВСУ Валерий Залужный признал, что ситуация зашла в тупик, а люди вновь начинают говорить о необходимости мирного урегулирования конфликта.
"Мы должны осознать, где мы находимся, <…> мы подошли к той точке, где мы могли бы начать переговоры, по сути, мы вернулись к тому положению, что было почти год назад", — резюмировал сенатор.
Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.