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МЧС Крыма назвало предварительную сумму ущерба полуострову от стихии - РИА Новости, 30.11.2023
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16:25 30.11.2023 (обновлено: 16:29 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/krym-1912953701.html
МЧС Крыма назвало предварительную сумму ущерба полуострову от стихии
МЧС Крыма назвало предварительную сумму ущерба полуострову от стихии - РИА Новости, 30.11.2023
МЧС Крыма назвало предварительную сумму ущерба полуострову от стихии
Ущерб, нанесенный стихией республике Крым, по предварительным данным, составляет 39,7 миллиарда рублей, заявил министр ЧС Крыма Сергей Садаклиев в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:25
2023-11-30T16:29
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
сильный шторм на черноморском побережье россии
владимир константинов
евпатория
происшествия
саки (крым)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Ущерб, нанесенный стихией республике Крым, по предварительным данным, составляет 39,7 миллиарда рублей, заявил министр ЧС Крыма Сергей Садаклиев в Telegram-канале."На данный момент предварительный ущерб по Республике Крым составляет порядка 39 миллиардов 700 миллионов рублей", - сообщил Садаклиев.В среду утром глава парламента республики Владимир Константинов говорил, что подсчитанный на данный момент ущерб, нанесенный инфраструктуре Крыма от стихии, превысил 1,3 миллиарда рублей, уточнив, что подсчет продолжается.В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма.
https://ria.ru/20231130/mchs-1912852711.html
республика крым
евпатория
саки (крым)
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, сильный шторм на черноморском побережье россии, владимир константинов, евпатория, происшествия, саки (крым)
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Владимир Константинов, Евпатория, Происшествия, Саки (Крым)
МЧС Крыма назвало предварительную сумму ущерба полуострову от стихии

МЧС: предварительная сумма ущерба Крыму от стихии составила 39,7 млрд рублей

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкШтормовое море в Севастополе
Штормовое море в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Штормовое море в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Ущерб, нанесенный стихией республике Крым, по предварительным данным, составляет 39,7 миллиарда рублей, заявил министр ЧС Крыма Сергей Садаклиев в Telegram-канале.
«
"На данный момент предварительный ущерб по Республике Крым составляет порядка 39 миллиардов 700 миллионов рублей", - сообщил Садаклиев.
В среду утром глава парламента республики Владимир Константинов говорил, что подсчитанный на данный момент ущерб, нанесенный инфраструктуре Крыма от стихии, превысил 1,3 миллиарда рублей, уточнив, что подсчет продолжается.
В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма.
Поваленное дерево в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
В Крыму объявили новое штормовое предупреждение
Вчера, 11:51
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымСильный шторм на Черноморском побережье РоссииВладимир КонстантиновЕвпаторияПроисшествияСаки (Крым)
 
 
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