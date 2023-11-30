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ЦБ: россияне перестали приобретать криптовалюту по отечественным картам - РИА Новости, 30.11.2023
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15:17 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/kriptovalyuty-1912930153.html
ЦБ: россияне перестали приобретать криптовалюту по отечественным картам
ЦБ: россияне перестали приобретать криптовалюту по отечественным картам - РИА Новости, 30.11.2023
ЦБ: россияне перестали приобретать криптовалюту по отечественным картам
Россияне перестали приобретать криптоактивы по российским банковским картам, объем таких операций в третьем квартале этого года снизился почти до нуля,... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:17
2023-11-30T15:17
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
экономика
технологии
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россияне перестали приобретать криптоактивы по российским банковским картам, объем таких операций в третьем квартале этого года снизился почти до нуля, говорится в материалах Банка России. "В результате ухода крупнейших международных платежных систем и реакции иностранных регуляторов на обслуживание криптопосредниками российских клиентов в III квартале 2023 года россияне перестали приобретать криптоактивы по российским банковским картам – объем соответствующих операций снизился практически до нуля", - говорится в документе ЦБ. В материалах регулятора уточняется, что по итогам второго-третьего кварталов 2023 года снизилась активность российских пользователей на рынке криптоактивов: уменьшились количество посещений сайтов крупнейших криптовалютных торговых площадок и объем потоков биткоинов на криптобиржах, который оценочно приходится на российских пользователей. ЦБ пояснил, что основным каналом приобретения криптоактивов являются P2P-операции (перевод средств между физическими лицами). На фоне совершенствования кредитными организациями своих подходов к выявлению P2P-переводов, связанных с оборотом криптоактивов, среднемесячный объем таких операций вырос на 53,9% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Регулятор отмечает, что в настоящее время создаются альтернативные площадки, на которых россиянам доступно прямое пополнение баланса аккаунта криптобиржи с использованием банковских карт, выпускаемых российскими банками, а также совершение P2P-операций. "Банк России будет отслеживать соответствующие риски для финансовой системы и российских граждан и при необходимости принимать меры", - уточняется в материалах. Ранее в ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ поддерживает использование крипты и майнига в рамках эксперимента по трансграничным расчетам.
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центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, экономика, технологии
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Экономика, Технологии
ЦБ: россияне перестали приобретать криптовалюту по отечественным картам

Центробанк: россияне перестали приобретать криптоактивы по отечественным картам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКриптовалюта
Криптовалюта - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россияне перестали приобретать криптоактивы по российским банковским картам, объем таких операций в третьем квартале этого года снизился почти до нуля, говорится в материалах Банка России.
"В результате ухода крупнейших международных платежных систем и реакции иностранных регуляторов на обслуживание криптопосредниками российских клиентов в III квартале 2023 года россияне перестали приобретать криптоактивы по российским банковским картам – объем соответствующих операций снизился практически до нуля", - говорится в документе ЦБ.
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В материалах регулятора уточняется, что по итогам второго-третьего кварталов 2023 года снизилась активность российских пользователей на рынке криптоактивов: уменьшились количество посещений сайтов крупнейших криптовалютных торговых площадок и объем потоков биткоинов на криптобиржах, который оценочно приходится на российских пользователей.
ЦБ пояснил, что основным каналом приобретения криптоактивов являются P2P-операции (перевод средств между физическими лицами). На фоне совершенствования кредитными организациями своих подходов к выявлению P2P-переводов, связанных с оборотом криптоактивов, среднемесячный объем таких операций вырос на 53,9% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.
Регулятор отмечает, что в настоящее время создаются альтернативные площадки, на которых россиянам доступно прямое пополнение баланса аккаунта криптобиржи с использованием банковских карт, выпускаемых российскими банками, а также совершение P2P-операций. "Банк России будет отслеживать соответствующие риски для финансовой системы и российских граждан и при необходимости принимать меры", - уточняется в материалах.
Ранее в ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ поддерживает использование крипты и майнига в рамках эксперимента по трансграничным расчетам.
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