https://ria.ru/20231130/kriptovalyuta-1912902432.html
Незаконные операции с криптовалютой в России в 2023 году выросли вдвое
Незаконные операции с криптовалютой в России в 2023 году выросли вдвое - РИА Новости, 30.11.2023
Незаконные операции с криптовалютой в России в 2023 году выросли вдвое
Росфинмониторинг видит двукратный рост незаконных операций с криптовалютой в текущем году, в основном они связаны с оборотом наркотиков, коррупцией, заявил... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:01
2023-11-30T14:01
2023-11-30T14:01
экономика
технологии
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
юрий чиханчин
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг видит двукратный рост незаконных операций с криптовалютой в текущем году, в основном они связаны с оборотом наркотиков, коррупцией, заявил глава российской финансовой разведки Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Продолжается работа по обороту криптовалюты. С учетом того, что все-таки не доурегулирована система, рост идет подозрительных операций примерно в два раза. И в основном это связано с наркотиками, мошенничеством и коррупцией", - сказал Чиханчин, докладывая итоги работы ведомства в текущем году. "И, к сожалению, с терроризмом тоже", - добавил он. "Но благодаря программному продукту, который вы одобрили и который мы совместно с банком ВТБ запустили – "Прозрачный блокчейн" так называемый - он дает нам возможность расследования проводить по этим делам с криптовалютой", – отметил Чиханчин.
https://ria.ru/20231024/bitkoin-1904825861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), юрий чиханчин, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Юрий Чиханчин, Владимир Путин
Незаконные операции с криптовалютой в России в 2023 году выросли вдвое
Чиханчин: незаконные операции с криптовалютой в России в 2023 году выросли вдвое
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг видит двукратный рост незаконных операций с криптовалютой в текущем году, в основном они связаны с оборотом наркотиков, коррупцией, заявил глава российской финансовой разведки Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Продолжается работа по обороту криптовалюты. С учетом того, что все-таки не доурегулирована система, рост идет подозрительных операций примерно в два раза. И в основном это связано с наркотиками, мошенничеством и коррупцией", - сказал Чиханчин, докладывая итоги работы ведомства в текущем году.
"И, к сожалению, с терроризмом тоже", - добавил он.
"Но благодаря программному продукту, который вы одобрили и который мы совместно с банком ВТБ
запустили – "Прозрачный блокчейн" так называемый - он дает нам возможность расследования проводить по этим делам с криптовалютой", – отметил Чиханчин.
Цена на биткоин резко возросла