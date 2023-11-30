https://ria.ru/20231130/kriptovalyuta-1912902432.html

Незаконные операции с криптовалютой в России в 2023 году выросли вдвое

Незаконные операции с криптовалютой в России в 2023 году выросли вдвое - РИА Новости, 30.11.2023

Незаконные операции с криптовалютой в России в 2023 году выросли вдвое

Росфинмониторинг видит двукратный рост незаконных операций с криптовалютой в текущем году, в основном они связаны с оборотом наркотиков, коррупцией, заявил... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:01

2023-11-30T14:01

2023-11-30T14:01

экономика

технологии

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

юрий чиханчин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841934276_0:229:3145:1998_1920x0_80_0_0_b9aeea3df5f775ea3b58dd0059c082f6.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг видит двукратный рост незаконных операций с криптовалютой в текущем году, в основном они связаны с оборотом наркотиков, коррупцией, заявил глава российской финансовой разведки Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Продолжается работа по обороту криптовалюты. С учетом того, что все-таки не доурегулирована система, рост идет подозрительных операций примерно в два раза. И в основном это связано с наркотиками, мошенничеством и коррупцией", - сказал Чиханчин, докладывая итоги работы ведомства в текущем году. "И, к сожалению, с терроризмом тоже", - добавил он. "Но благодаря программному продукту, который вы одобрили и который мы совместно с банком ВТБ запустили – "Прозрачный блокчейн" так называемый - он дает нам возможность расследования проводить по этим делам с криптовалютой", – отметил Чиханчин.

https://ria.ru/20231024/bitkoin-1904825861.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), юрий чиханчин, владимир путин