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Незаконные операции с криптовалютой в России в 2023 году выросли вдвое - РИА Новости, 30.11.2023
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14:01 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/kriptovalyuta-1912902432.html
Незаконные операции с криптовалютой в России в 2023 году выросли вдвое
Незаконные операции с криптовалютой в России в 2023 году выросли вдвое - РИА Новости, 30.11.2023
Незаконные операции с криптовалютой в России в 2023 году выросли вдвое
Росфинмониторинг видит двукратный рост незаконных операций с криптовалютой в текущем году, в основном они связаны с оборотом наркотиков, коррупцией, заявил... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:01
2023-11-30T14:01
экономика
технологии
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
юрий чиханчин
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг видит двукратный рост незаконных операций с криптовалютой в текущем году, в основном они связаны с оборотом наркотиков, коррупцией, заявил глава российской финансовой разведки Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Продолжается работа по обороту криптовалюты. С учетом того, что все-таки не доурегулирована система, рост идет подозрительных операций примерно в два раза. И в основном это связано с наркотиками, мошенничеством и коррупцией", - сказал Чиханчин, докладывая итоги работы ведомства в текущем году. "И, к сожалению, с терроризмом тоже", - добавил он. "Но благодаря программному продукту, который вы одобрили и который мы совместно с банком ВТБ запустили – "Прозрачный блокчейн" так называемый - он дает нам возможность расследования проводить по этим делам с криптовалютой", – отметил Чиханчин.
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экономика, технологии, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), юрий чиханчин, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Юрий Чиханчин, Владимир Путин
Незаконные операции с криптовалютой в России в 2023 году выросли вдвое

Чиханчин: незаконные операции с криптовалютой в России в 2023 году выросли вдвое

© РИА Новости / Евгений Козырев | Перейти в медиабанкСтойка с асиками на одной из майнинговых ферм
Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Евгений Козырев
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Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг видит двукратный рост незаконных операций с криптовалютой в текущем году, в основном они связаны с оборотом наркотиков, коррупцией, заявил глава российской финансовой разведки Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Продолжается работа по обороту криптовалюты. С учетом того, что все-таки не доурегулирована система, рост идет подозрительных операций примерно в два раза. И в основном это связано с наркотиками, мошенничеством и коррупцией", - сказал Чиханчин, докладывая итоги работы ведомства в текущем году.
"И, к сожалению, с терроризмом тоже", - добавил он.
"Но благодаря программному продукту, который вы одобрили и который мы совместно с банком ВТБ запустили – "Прозрачный блокчейн" так называемый - он дает нам возможность расследования проводить по этим делам с криптовалютой", – отметил Чиханчин.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Цена на биткоин резко возросла
24 октября, 01:52
 
ЭкономикаТехнологииРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Юрий ЧиханчинВладимир Путин
 
 
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