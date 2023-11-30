https://ria.ru/20231130/korolev-1912885232.html
Капитальный ремонт двух школ проведут в Королеве в 2024 году
Капитальный ремонт двух школ проведут в Королеве в 2024 году - РИА Новости, 30.11.2023
Капитальный ремонт двух школ проведут в Королеве в 2024 году
В следующем году в подмосковном Королеве капитально отремонтируют две школы - №10 и №22, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:00
2023-11-30T13:00
2023-11-30T13:00
королев
ремонт
школы
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В следующем году в подмосковном Королеве капитально отремонтируют две школы - №10 и №22, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Школа №10 построена в 1961 году, №22 – в 1962 году. С момента постройки капитального ремонта в зданиях не проводилось ни разу. За годы эксплуатации обветшала кровля, начали разрушаться кирпичная кладка, цоколь и отмостка, требуют замены инженерные коммуникации, вентиляция, двери, необходимо обновление внутренних помещений и прилегающей территории. Работы проведут по госпрограмме. Для Королева это уже не первые обновленные учебные заведения. Так, за последние два года в городе капитально отремонтировали еще два – школу №13 и гимназию №17. Также ремонт школ ежегодно проводится и в рамках муниципальной программы. Особое внимание при этом уделяется обновлению цокольных этажей, общественных пространств, рекреаций, лестничных маршей, спортивных и актовых залов, учебных кабинетов.
https://ria.ru/20231129/korolev-1912700260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
королев, ремонт, школы
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В следующем году в подмосковном Королеве капитально отремонтируют две школы - №10 и №22, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Школа №10 построена в 1961 году, №22 – в 1962 году. С момента постройки капитального ремонта в зданиях не проводилось ни разу. За годы эксплуатации обветшала кровля, начали разрушаться кирпичная кладка, цоколь и отмостка, требуют замены инженерные коммуникации, вентиляция, двери, необходимо обновление внутренних помещений и прилегающей территории. Работы проведут по госпрограмме.
День открытых дверей прошел в Технологическом университете Королева
Для Королева
это уже не первые обновленные учебные заведения. Так, за последние два года в городе капитально отремонтировали еще два – школу №13 и гимназию №17.
Также ремонт школ ежегодно проводится и в рамках муниципальной программы. Особое внимание при этом уделяется обновлению цокольных этажей, общественных пространств, рекреаций, лестничных маршей, спортивных и актовых залов, учебных кабинетов.