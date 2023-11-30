https://ria.ru/20231130/kooperatsiya-1913028563.html
Ульяновская область будет развивать кооперацию с промышленниками Белоруссии
Ульяновская область будет развивать кооперацию с промышленниками Белоруссии - РИА Новости, 30.11.2023
Ульяновская область будет развивать кооперацию с промышленниками Белоруссии
Белоруссия для экономики Ульяновской области является стратегическим партнером в области промышленной кооперации, сообщил журналистам генеральный директор... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T21:34
2023-11-30T21:34
2023-11-30T21:34
союзное государство
ульяновская область
белоруссия
алексей спирин
ульяновский автомобильный завод (уаз)
союзное государство
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УЛЬЯНОВСК, 30 ноя - РИА Новости. Белоруссия для экономики Ульяновской области является стратегическим партнером в области промышленной кооперации, сообщил журналистам генеральный директор Центра компетенций развития промышленности Ульяновской области Игорь Рябиков. "Особенно в последнее время мы очень активно выстраиваем взаимоотношение с рядом регионов Республики Беларусь и с белорусскими промышленными гигантами", - рассказал Рябиков. Власти региона выделяют целый ряд отраслей промышленности, в которых кооперация российских и белорусских предприятий будет особенно перспективна. "Это производство автокомпонентов, строительство автомобилей. Следующей ступенью для нас является сотрудничество в авиастроении. Это высокотехнологическая отрасль. В этом году предприятия Республики Беларусь начали производство более 215 позиций для авиационных предприятий Ульяновской области. Кооперация уже вышла на межгосударственный уровень. Вместе мы сможем заместить те детали, которые раньше покупали из-за рубежа. За последние полгода оборот Ульяновской области и Республикой Беларусь вырос на 11%. Рос как импорт, так и экспорт. Мы ожидаем постоянный рост, потенциал большой, подытожил генеральный директор Центра компетенций развития промышленности. Журналисты Союзного государства смогли посетить завод УАЗ в рамках пресс-тура в Ульяновскую область, организованного при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства и международной медиагруппы "Россия Сегодня". "Ульяновский автомобильный завод уже давно и успешно работает с Республикой Беларусь. Это и ОАО "Борисовский завод "Автогидроусилитель", Минский моторный завод и ряд других предприятий. Стабильные поставки, управляемое качество, поэтому белорусские предприятия - наши ключевые партнеры. В настоящее время УАЗ является крупнейшим налогоплательщиком области и большим объектом инвестиций, мы развиваемся. Общий объем производства по сравнению с прошлым годом значительно вырос - на 18%. В среднесрочной перспективе на уровне 2-3 лет мы планируем также увеличиться на 25-30%", - рассказал журналистам генеральный директор ООО "УАЗ" Алексей Спирин. По его словам, немаловажную роль играет рост локализации автокомпонентов для увеличения объема производства, здесь может быть выгода, в первую очередь, совместной работы с Республикой Беларусь в рамках Союзного государства. Ульяновский автомобильный завод является предприятием полного цикла, специализирующимся на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов под торговой маркой УАЗ. В 2023 году заводу исполнилось 82 года. С 1941 года коллективом Ульяновского автомобильного завода выпущено более 5 миллионов автомобилей. Сегодня производственная мощность завода составляет 50 тысяч автомобилей в год.
https://ria.ru/20231130/bpla-1912862758.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновская область, белоруссия, алексей спирин, ульяновский автомобильный завод (уаз), союзное государство
Союзное государство, Ульяновская область, Белоруссия, Алексей Спирин, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Союзное государство
Ульяновская область будет развивать кооперацию с промышленниками Белоруссии
Ульяновская область будет развивать кооперацию с промышленниками Белоруссии
УЛЬЯНОВСК, 30 ноя - РИА Новости. Белоруссия для экономики Ульяновской области является стратегическим партнером в области промышленной кооперации, сообщил журналистам генеральный директор Центра компетенций развития промышленности Ульяновской области Игорь Рябиков.
"Особенно в последнее время мы очень активно выстраиваем взаимоотношение с рядом регионов Республики Беларусь и с белорусскими промышленными гигантами", - рассказал Рябиков.
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Власти региона выделяют целый ряд отраслей промышленности, в которых кооперация российских и белорусских предприятий будет особенно перспективна.
"Это производство автокомпонентов, строительство автомобилей. Следующей ступенью для нас является сотрудничество в авиастроении. Это высокотехнологическая отрасль. В этом году предприятия Республики Беларусь начали производство более 215 позиций для авиационных предприятий Ульяновской области. Кооперация уже вышла на межгосударственный уровень. Вместе мы сможем заместить те детали, которые раньше покупали из-за рубежа. За последние полгода оборот Ульяновской области и Республикой Беларусь вырос на 11%. Рос как импорт, так и экспорт. Мы ожидаем постоянный рост, потенциал большой, подытожил генеральный директор Центра компетенций развития промышленности.
Журналисты Союзного государства смогли посетить завод УАЗ
в рамках пресс-тура в Ульяновскую область, организованного при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства и международной медиагруппы "Россия Сегодня".
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"Ульяновский автомобильный завод уже давно и успешно работает с Республикой Беларусь. Это и ОАО "Борисовский завод "Автогидроусилитель", Минский моторный завод и ряд других предприятий. Стабильные поставки, управляемое качество, поэтому белорусские предприятия - наши ключевые партнеры. В настоящее время УАЗ является крупнейшим налогоплательщиком области и большим объектом инвестиций, мы развиваемся. Общий объем производства по сравнению с прошлым годом значительно вырос - на 18%. В среднесрочной перспективе на уровне 2-3 лет мы планируем также увеличиться на 25-30%", - рассказал журналистам генеральный директор ООО "УАЗ" Алексей Спирин
.
По его словам, немаловажную роль играет рост локализации автокомпонентов для увеличения объема производства, здесь может быть выгода, в первую очередь, совместной работы с Республикой Беларусь в рамках Союзного государства.
Ульяновский автомобильный завод является предприятием полного цикла, специализирующимся на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов под торговой маркой УАЗ. В 2023 году заводу исполнилось 82 года. С 1941 года коллективом Ульяновского автомобильного завода выпущено более 5 миллионов автомобилей. Сегодня производственная мощность завода составляет 50 тысяч автомобилей в год.
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