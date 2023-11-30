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Премьера конкурса фотожурналистики имени Стенина состоялась в Белграде - РИА Новости, 30.11.2023
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20:51 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/konkurs-1912961195.html
Премьера конкурса фотожурналистики имени Стенина состоялась в Белграде
Премьера конкурса фотожурналистики имени Стенина состоялась в Белграде - РИА Новости, 30.11.2023
Премьера конкурса фотожурналистики имени Стенина состоялась в Белграде
Работы победителей 2023 года Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина впервые представлены в столице Сербии. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T20:51
2023-11-30T20:51
новости агентства
россия
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
фотография
миа "россия сегодня"
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БЕЛГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Работы победителей 2023 года Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина впервые представлены в столице Сербии.С 30 ноября по 15 января 2024 года более пятидесяти снимков фотографов из России, Китая, Бангладеш и Бахрейна, Франции, Великобритании, Испании и других стран можно увидеть в Культурном центр Пароброд в рамках фестивальной программы ежегодного BGD Photo Month, проходящего в стране с 2016 года.В текущем году зрители и гости фестиваля смогут также посетить экспозиции как сербских авторов, так и авторов из других стран мира, организованные в более чем 20 локациях города. Фестиваль включит в себя обзоры портфолио, лекции и мастер-классы.В дорожной карте роуд-шоу конкурса 2023 года Белград стал четвертой остановкой: до него работы лучших молодых фоторепортеров мира увидели в Москве, Претории и Буэнос-Айресе. В наступающем 2024 году остановки выставочного турне конкурса запланированы в странах Африки, в Индии и ОАЭ.Выступая на церемонии открытия глава Sputnik Сербия Любинка Милинчич отметила: "Одна из главных задач нашего конкурса – поддержать молодых фотожурналистов в начале их карьеры, предоставить возможность диалога как с лучшими фотоэкспертами в составе жюри конкурса, так и со зрителями по всему миру. Молодые фотожурналисты Сербии являются постоянными участниками конкурса, а 2017 год принес яркую победу сербскому фотожурналисту Елене Янкович. С момента создания конкурса имени Стенина это первый приезд выставочных работ наших лауреатов в Сербию, и мы этим гордимся. Уверены, что эта выставка даст новый импульс молодым сербским фотожурналистам, и что в следующем году мы здесь будем чествовать новых сербских победителей".В свою очередь директор фестиваля Дэвид Пуджадо подчеркнул: "Belgrade Photo Month с момента его зарождения был международным фестивалем. Даже в нашей небольшой команде организаторов представители разных национальностей: три серба, двое русских, босниец и каталонец. Каждый год мы расширяем международное участие в фестивале, и для нас большая честь сотрудничать с Конкурсом Стенина, учитывая ту огромную работу, которую вы проделываете в рамках конкурса. Мы надеемся сохранить это сотрудничество в течение следующих лет. Это дает нам возможность показывать сербскому фотосообществу возможности выхода на международный уровень, что является одной из главных целей нашего фестиваля. Участвующие в выставке работы просто фантастические. И кто знает, возможно, очень скоро в число победителей войдут работы сербских фотографов".Наступающий 2024 год станет для конкурса юбилейным, десятым. Прием работ по традиции стартует в день рождения Андрея Стенина - 22 декабря, на русском, английском и китайском языках.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура"(Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
https://ria.ru/20231127/vr-rekonstruktsiya-1912122139.html
https://ria.ru/20231124/tsifrovoy_gorod-1911442714.html
https://ria.ru/20231117/nagrady-1910188862.html
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2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
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РИА Новости
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96
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353
60
новости агентства, россия, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, фотография, миа "россия сегодня"
Новости агентства, Россия, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, Фотография, МИА "Россия сегодня"

Премьера конкурса фотожурналистики имени Стенина состоялась в Белграде

© Фото : Зиял Хьюк, Бангладеш/StenincontestРабота фотографа Зияла Хьюка "Внутренние раны". Моя планета, одиночные фотографии
Работа фотографа Зияла Хьюка Внутренние раны. Моя планета, одиночные фотографии - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : Зиял Хьюк, Бангладеш/Stenincontest
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Работы победителей 2023 года Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина впервые представлены в столице Сербии.
С 30 ноября по 15 января 2024 года более пятидесяти снимков фотографов из России, Китая, Бангладеш и Бахрейна, Франции, Великобритании, Испании и других стран можно увидеть в Культурном центр Пароброд в рамках фестивальной программы ежегодного BGD Photo Month, проходящего в стране с 2016 года.
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В текущем году зрители и гости фестиваля смогут также посетить экспозиции как сербских авторов, так и авторов из других стран мира, организованные в более чем 20 локациях города. Фестиваль включит в себя обзоры портфолио, лекции и мастер-классы.
В дорожной карте роуд-шоу конкурса 2023 года Белград стал четвертой остановкой: до него работы лучших молодых фоторепортеров мира увидели в Москве, Претории и Буэнос-Айресе. В наступающем 2024 году остановки выставочного турне конкурса запланированы в странах Африки, в Индии и ОАЭ.
Выступая на церемонии открытия глава Sputnik Сербия Любинка Милинчич отметила: "Одна из главных задач нашего конкурса – поддержать молодых фотожурналистов в начале их карьеры, предоставить возможность диалога как с лучшими фотоэкспертами в составе жюри конкурса, так и со зрителями по всему миру. Молодые фотожурналисты Сербии являются постоянными участниками конкурса, а 2017 год принес яркую победу сербскому фотожурналисту Елене Янкович. С момента создания конкурса имени Стенина это первый приезд выставочных работ наших лауреатов в Сербию, и мы этим гордимся. Уверены, что эта выставка даст новый импульс молодым сербским фотожурналистам, и что в следующем году мы здесь будем чествовать новых сербских победителей".
В свою очередь директор фестиваля Дэвид Пуджадо подчеркнул: "Belgrade Photo Month с момента его зарождения был международным фестивалем. Даже в нашей небольшой команде организаторов представители разных национальностей: три серба, двое русских, босниец и каталонец. Каждый год мы расширяем международное участие в фестивале, и для нас большая честь сотрудничать с Конкурсом Стенина, учитывая ту огромную работу, которую вы проделываете в рамках конкурса. Мы надеемся сохранить это сотрудничество в течение следующих лет. Это дает нам возможность показывать сербскому фотосообществу возможности выхода на международный уровень, что является одной из главных целей нашего фестиваля. Участвующие в выставке работы просто фантастические. И кто знает, возможно, очень скоро в число победителей войдут работы сербских фотографов".
Наступающий 2024 год станет для конкурса юбилейным, десятым. Прием работ по традиции стартует в день рождения Андрея Стенина - 22 декабря, на русском, английском и китайском языках.
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О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура"(Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
Участники конкурса молодых журналистов, пишущие на социально значимые темы Вызов-XXI век - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Журналистов "России Сегодня" наградили на конкурсе "Вызов-XXI век"
17 ноября, 20:28
 
Новости агентстваРоссияМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаФотографияМИА "Россия сегодня"
 
 
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