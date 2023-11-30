https://ria.ru/20231130/konkurs-1912961195.html

Премьера конкурса фотожурналистики имени Стенина состоялась в Белграде

Премьера конкурса фотожурналистики имени Стенина состоялась в Белграде - РИА Новости, 30.11.2023

Премьера конкурса фотожурналистики имени Стенина состоялась в Белграде

Работы победителей 2023 года Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина впервые представлены в столице Сербии. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T20:51

2023-11-30T20:51

2023-11-30T20:51

новости агентства

россия

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

фотография

миа "россия сегодня"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912956740_0:267:3167:2048_1920x0_80_0_0_b187c7e5f5696eea3822036db8cbc70c.jpg

БЕЛГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Работы победителей 2023 года Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина впервые представлены в столице Сербии.С 30 ноября по 15 января 2024 года более пятидесяти снимков фотографов из России, Китая, Бангладеш и Бахрейна, Франции, Великобритании, Испании и других стран можно увидеть в Культурном центр Пароброд в рамках фестивальной программы ежегодного BGD Photo Month, проходящего в стране с 2016 года.В текущем году зрители и гости фестиваля смогут также посетить экспозиции как сербских авторов, так и авторов из других стран мира, организованные в более чем 20 локациях города. Фестиваль включит в себя обзоры портфолио, лекции и мастер-классы.В дорожной карте роуд-шоу конкурса 2023 года Белград стал четвертой остановкой: до него работы лучших молодых фоторепортеров мира увидели в Москве, Претории и Буэнос-Айресе. В наступающем 2024 году остановки выставочного турне конкурса запланированы в странах Африки, в Индии и ОАЭ.Выступая на церемонии открытия глава Sputnik Сербия Любинка Милинчич отметила: "Одна из главных задач нашего конкурса – поддержать молодых фотожурналистов в начале их карьеры, предоставить возможность диалога как с лучшими фотоэкспертами в составе жюри конкурса, так и со зрителями по всему миру. Молодые фотожурналисты Сербии являются постоянными участниками конкурса, а 2017 год принес яркую победу сербскому фотожурналисту Елене Янкович. С момента создания конкурса имени Стенина это первый приезд выставочных работ наших лауреатов в Сербию, и мы этим гордимся. Уверены, что эта выставка даст новый импульс молодым сербским фотожурналистам, и что в следующем году мы здесь будем чествовать новых сербских победителей".В свою очередь директор фестиваля Дэвид Пуджадо подчеркнул: "Belgrade Photo Month с момента его зарождения был международным фестивалем. Даже в нашей небольшой команде организаторов представители разных национальностей: три серба, двое русских, босниец и каталонец. Каждый год мы расширяем международное участие в фестивале, и для нас большая честь сотрудничать с Конкурсом Стенина, учитывая ту огромную работу, которую вы проделываете в рамках конкурса. Мы надеемся сохранить это сотрудничество в течение следующих лет. Это дает нам возможность показывать сербскому фотосообществу возможности выхода на международный уровень, что является одной из главных целей нашего фестиваля. Участвующие в выставке работы просто фантастические. И кто знает, возможно, очень скоро в число победителей войдут работы сербских фотографов".Наступающий 2024 год станет для конкурса юбилейным, десятым. Прием работ по традиции стартует в день рождения Андрея Стенина - 22 декабря, на русском, английском и китайском языках.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура"(Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

https://ria.ru/20231127/vr-rekonstruktsiya-1912122139.html

https://ria.ru/20231124/tsifrovoy_gorod-1911442714.html

https://ria.ru/20231117/nagrady-1910188862.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, фотография, миа "россия сегодня"