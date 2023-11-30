https://ria.ru/20231130/kompensatsiya-1912993278.html

Крымчанам, чье имущество пострадало из-за стихии, выплатят компенсации

Крымчанам, чье имущество пострадало из-за стихии, выплатят компенсации - РИА Новости, 30.11.2023

Крымчанам, чье имущество пострадало из-за стихии, выплатят компенсации

Жители Крыма, чье имущество пострадало в результате стихии, получат компенсационные выплаты, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T18:36

2023-11-30T18:36

2023-11-30T18:36

сергей аксенов (политик)

сильный шторм на черноморском побережье россии

евпатория

севастополь

саки (крым)

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Жители Крыма, чье имущество пострадало в результате стихии, получат компенсационные выплаты, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. "Жители Крыма, имущество которых пострадало в результате стихии, получат компенсационные выплаты. Их размер будет зависеть от степени разрушения. В частности, финансовая помощь на одного человека составит от 100 тысяч рублей в случае полной потери имущества, 50 тысяч рублей – при его частичной утрате. Лица, у которых нарушены условия жизнедеятельности, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. По 7 тысяч рублей за квадратный метр на восстановление и ремонт жилья получат собственники жилых домов и жилых помещений в МКД (многоквартирные дома - ред.)", - сообщил Аксенов. Решение о выплатах компенсаций будет принято по итогам оценки объема ущерба комиссией. Обход домовладений планируется завершить до конца этой недели, добавил он. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. Во вторник и среду в Крыму и Севастополе было вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.

евпатория

севастополь

саки (крым)

республика крым

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сергей аксенов (политик), сильный шторм на черноморском побережье россии, евпатория, севастополь, саки (крым), республика крым, происшествия