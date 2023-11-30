https://ria.ru/20231130/kompensatsiya-1912993278.html
Крымчанам, чье имущество пострадало из-за стихии, выплатят компенсации
Крымчанам, чье имущество пострадало из-за стихии, выплатят компенсации - РИА Новости, 30.11.2023
Крымчанам, чье имущество пострадало из-за стихии, выплатят компенсации
Жители Крыма, чье имущество пострадало в результате стихии, получат компенсационные выплаты, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T18:36
2023-11-30T18:36
2023-11-30T18:36
сергей аксенов (политик)
сильный шторм на черноморском побережье россии
евпатория
севастополь
саки (крым)
республика крым
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912072512_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_611b16c35073c6590f36f299b0c20873.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Жители Крыма, чье имущество пострадало в результате стихии, получат компенсационные выплаты, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. "Жители Крыма, имущество которых пострадало в результате стихии, получат компенсационные выплаты. Их размер будет зависеть от степени разрушения. В частности, финансовая помощь на одного человека составит от 100 тысяч рублей в случае полной потери имущества, 50 тысяч рублей – при его частичной утрате. Лица, у которых нарушены условия жизнедеятельности, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. По 7 тысяч рублей за квадратный метр на восстановление и ремонт жилья получат собственники жилых домов и жилых помещений в МКД (многоквартирные дома - ред.)", - сообщил Аксенов. Решение о выплатах компенсаций будет принято по итогам оценки объема ущерба комиссией. Обход домовладений планируется завершить до конца этой недели, добавил он. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. Во вторник и среду в Крыму и Севастополе было вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.
евпатория
севастополь
саки (крым)
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912072512_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_18874defe395c2494f9ef757ddda9200.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), сильный шторм на черноморском побережье россии, евпатория, севастополь, саки (крым), республика крым, происшествия
Сергей Аксенов (политик), Сильный шторм на Черноморском побережье России, Евпатория, Севастополь, Саки (Крым), Республика Крым, Происшествия
Крымчанам, чье имущество пострадало из-за стихии, выплатят компенсации
Аксенов: крымчанам, чье имущество пострадало из-за стихии, выплатят компенсации