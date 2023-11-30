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Крымчанам, чье имущество пострадало из-за стихии, выплатят компенсации - РИА Новости, 30.11.2023
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18:36 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/kompensatsiya-1912993278.html
Крымчанам, чье имущество пострадало из-за стихии, выплатят компенсации
Крымчанам, чье имущество пострадало из-за стихии, выплатят компенсации - РИА Новости, 30.11.2023
Крымчанам, чье имущество пострадало из-за стихии, выплатят компенсации
Жители Крыма, чье имущество пострадало в результате стихии, получат компенсационные выплаты, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T18:36
2023-11-30T18:36
сергей аксенов (политик)
сильный шторм на черноморском побережье россии
евпатория
севастополь
саки (крым)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Жители Крыма, чье имущество пострадало в результате стихии, получат компенсационные выплаты, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. "Жители Крыма, имущество которых пострадало в результате стихии, получат компенсационные выплаты. Их размер будет зависеть от степени разрушения. В частности, финансовая помощь на одного человека составит от 100 тысяч рублей в случае полной потери имущества, 50 тысяч рублей – при его частичной утрате. Лица, у которых нарушены условия жизнедеятельности, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. По 7 тысяч рублей за квадратный метр на восстановление и ремонт жилья получат собственники жилых домов и жилых помещений в МКД (многоквартирные дома - ред.)", - сообщил Аксенов. Решение о выплатах компенсаций будет принято по итогам оценки объема ущерба комиссией. Обход домовладений планируется завершить до конца этой недели, добавил он. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. Во вторник и среду в Крыму и Севастополе было вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.
евпатория
севастополь
саки (крым)
республика крым
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сергей аксенов (политик), сильный шторм на черноморском побережье россии, евпатория, севастополь, саки (крым), республика крым, происшествия
Сергей Аксенов (политик), Сильный шторм на Черноморском побережье России, Евпатория, Севастополь, Саки (Крым), Республика Крым, Происшествия
Крымчанам, чье имущество пострадало из-за стихии, выплатят компенсации

Аксенов: крымчанам, чье имущество пострадало из-за стихии, выплатят компенсации

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ на подтопленной улице в Крыму
Сотрудник МЧС РФ на подтопленной улице в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Сотрудник МЧС РФ на подтопленной улице в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Жители Крыма, чье имущество пострадало в результате стихии, получат компенсационные выплаты, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
"Жители Крыма, имущество которых пострадало в результате стихии, получат компенсационные выплаты. Их размер будет зависеть от степени разрушения. В частности, финансовая помощь на одного человека составит от 100 тысяч рублей в случае полной потери имущества, 50 тысяч рублей – при его частичной утрате. Лица, у которых нарушены условия жизнедеятельности, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. По 7 тысяч рублей за квадратный метр на восстановление и ремонт жилья получат собственники жилых домов и жилых помещений в МКД (многоквартирные дома - ред.)", - сообщил Аксенов.
Решение о выплатах компенсаций будет принято по итогам оценки объема ущерба комиссией. Обход домовладений планируется завершить до конца этой недели, добавил он.
В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. Во вторник и среду в Крыму и Севастополе было вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.
Последствия мощного шторма в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

Поваленное дерево в Симферополе

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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1 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

По последним данным, погиб один человек.

Поваленное дерево в Симферополе

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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2 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

Женщина в сквере во время снегопада в Симферополе

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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3 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Часть сел обесточена.

Поваленное дерево в Симферополе

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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4 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

Последствия шторма в Симферополе

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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5 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

Поваленное дерево в Симферополе

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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6 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

Поваленное дерево в Симферополе

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В регионе создали оперативный штаб.

Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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8 из 8

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Сергей Аксенов (политик)Сильный шторм на Черноморском побережье РоссииЕвпаторияСевастопольСаки (Крым)Республика КрымПроисшествия
 
 
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