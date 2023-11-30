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Посол России рассказал, почему отношения с Китаем уникальны - РИА Новости, 30.11.2023
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06:49 30.11.2023 (обновлено: 10:25 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/kitay-1912797483.html
Посол России рассказал, почему отношения с Китаем уникальны
Посол России рассказал, почему отношения с Китаем уникальны - РИА Новости, 30.11.2023
Посол России рассказал, почему отношения с Китаем уникальны
Межгосударственные отношения России и Китая остаются уникальными по формату, поскольку не являются военно-политическим союзом, заявил в четверг посол РФ в КНР... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T06:49
2023-11-30T10:25
россия
китай
пекин
игорь моргулов
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
в мире
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ПЕКИН, 30 ноя – РИА Новости. Межгосударственные отношения России и Китая остаются уникальными по формату, поскольку не являются военно-политическим союзом, заявил в четверг посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Как дипломат не могу отдельно не остановиться на теме плотной внешнеполитической координации, которую наши страны осуществляют на международной арене, в том числе на различных многосторонних площадках", - заявил Моргулов на 14-м пленарном заседании Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития в Пекине. Он отметил, что "в нынешней турбулентной ситуации в мире Россия и Китай стоят, как говорят наши китайские друзья, спина к спине, сообща отстаивая более справедливый и демократичный миропорядок, противопоставляя отжившим неоколониальным практикам Запада наше общее видение равной и неделимой безопасности для всех без исключения государств". "Важно, что наши межгосударственные отношения остаются уникальными по формату, поскольку не являются военно-политическим союзом, но по степени и глубине доверительности, эффективности и гибкости по сути превосходят традиционные блоковые формы взаимодействия прошлого. Без преувеличения можно сказать, что то, что сегодня Россия и Китай выстроили в своих связях, является образцом для взаимоотношений крупных мировых держав в XXI веке", - отметил дипломат.
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россия, китай, пекин, игорь моргулов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, в мире
Россия, Китай, Пекин, Игорь Моргулов, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития, В мире
Посол России рассказал, почему отношения с Китаем уникальны

Посол: отношения России и КНР уникальны, поскольку не являются военным союзом

© Фото : Посольство России в Китае/TelegramВстреча российской делегации во главе с Борисом Титовым с заместителем Председателя КНР Хань Чжэном. 29 ноября 2023
Встреча российской делегации во главе с Борисом Титовым с заместителем Председателя КНР Хань Чжэном. 29 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : Посольство России в Китае/Telegram
Встреча российской делегации во главе с Борисом Титовым с заместителем Председателя КНР Хань Чжэном. 29 ноября 2023
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ПЕКИН, 30 ноя – РИА Новости. Межгосударственные отношения России и Китая остаются уникальными по формату, поскольку не являются военно-политическим союзом, заявил в четверг посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
«
"Как дипломат не могу отдельно не остановиться на теме плотной внешнеполитической координации, которую наши страны осуществляют на международной арене, в том числе на различных многосторонних площадках", - заявил Моргулов на 14-м пленарном заседании Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития в Пекине.
Он отметил, что "в нынешней турбулентной ситуации в мире Россия и Китай стоят, как говорят наши китайские друзья, спина к спине, сообща отстаивая более справедливый и демократичный миропорядок, противопоставляя отжившим неоколониальным практикам Запада наше общее видение равной и неделимой безопасности для всех без исключения государств".
"Важно, что наши межгосударственные отношения остаются уникальными по формату, поскольку не являются военно-политическим союзом, но по степени и глубине доверительности, эффективности и гибкости по сути превосходят традиционные блоковые формы взаимодействия прошлого. Без преувеличения можно сказать, что то, что сегодня Россия и Китай выстроили в своих связях, является образцом для взаимоотношений крупных мировых держав в XXI веке", - отметил дипломат.
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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РоссияКитайПекинИгорь МоргуловРоссийско-Китайский Комитет дружбы, мира и развитияВ мире
 
 
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