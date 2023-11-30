https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912806298.html

В СФ назвали Киссинджера великим политиком, который не мыслил шаблонами

В СФ назвали Киссинджера великим политиком, который не мыслил шаблонами - РИА Новости, 30.11.2023

В СФ назвали Киссинджера великим политиком, который не мыслил шаблонами

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер являлся великим политиком, человеком здравого смысла, который не мыслил шаблонами, рассказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T09:16

2023-11-30T09:16

2023-11-30T09:17

в мире

сша

генри киссинджер

григорий карасин

совет федерации рф

умер генри киссинджер

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ТАШКЕНТ, 30 ноя - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер являлся великим политиком, человеком здравого смысла, который не мыслил шаблонами, рассказал РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии, ушел из жизни в возрасте 100 лет в американском штате Коннектикут. "Киссинджер - великий политик... Человек здравого смысла, практических подходов, который не мыслил шаблонами. Это очень важно для политики", - сказал Карасин агентству на полях Второго глобального межпарламентского форума в Ташкенте. Российский сенатор отметил, что Киссинджер в нынешнюю эпоху озлоблений, санкций и односторонних ограничений со стороны Запада находил в себе силы и формулировал политику, которую надо внедрять в жизнь. "То есть спокойствие, учет взаимных интересов. Он оставался всегда на этой позиции", - добавил Карасин.

https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912794994.html

сша

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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