Косачев назвал Киссинджера человеком-эпохой
Косачев: со смертью Киссинджера ушла эпоха, там таких больше не делают
Генри Киссинджер. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер войдет в историю как выдающийся дипломат, твердо отстаивающий интересы своей страны, с его смертью ушла эпоха, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.
В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии.
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"Он войдёт в историю как выдающийся дипломат, твердо и умело отстаивавший интересы своей страны, пытавшийся даже на фоне нынешнего безумия и измельчания западных политиков возродить дипломатию и диалог", - написал Косачев.
Парламентарий признался, что ему довелось общаться с Киссинджером лично - впечатление "большой личности и человека-эпохи" возникает буквально сразу.
"Тот случай, когда с личностью действительно ушла эпоха. Как говорится, таких там больше не делают", - подчеркнул Косачев.
Он также добавил, что при Киссинджере США руководствовались не "фобиями и утопиями", а своими интересами и реалиями. По словам вице-спикера Совфеда, Вашингтон имел в своем арсенале "дипломатию, а не только санкции".
"Он был представителем так называемой Realpolitik, за что его и ругали, и хвалили. Он умел выстраивать личные отношения и даже дружить с оппонентами", - резюмировал парламентарий.