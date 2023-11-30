https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912802214.html

Косачев назвал Киссинджера человеком-эпохой

Косачев назвал Киссинджера человеком-эпохой - РИА Новости, 30.11.2023

Косачев назвал Киссинджера человеком-эпохой

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер войдет в историю как выдающийся дипломат, твердо отстаивающий интересы своей страны, с его смертью ушла эпоха, заявил... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T08:31

2023-11-30T08:31

2023-11-30T08:31

в мире

генри киссинджер

константин косачев

совет федерации рф

умер генри киссинджер

сша

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер войдет в историю как выдающийся дипломат, твердо отстаивающий интересы своей страны, с его смертью ушла эпоха, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии. "Он войдёт в историю как выдающийся дипломат, твердо и умело отстаивавший интересы своей страны, пытавшийся даже на фоне нынешнего безумия и измельчания западных политиков возродить дипломатию и диалог", - написал Косачев.Парламентарий признался, что ему довелось общаться с Киссинджером лично - впечатление "большой личности и человека-эпохи" возникает буквально сразу. "Тот случай, когда с личностью действительно ушла эпоха. Как говорится, таких там больше не делают", - подчеркнул Косачев. Он также добавил, что при Киссинджере США руководствовались не "фобиями и утопиями", а своими интересами и реалиями. По словам вице-спикера Совфеда, Вашингтон имел в своем арсенале "дипломатию, а не только санкции". "Он был представителем так называемой Realpolitik, за что его и ругали, и хвалили. Он умел выстраивать личные отношения и даже дружить с оппонентами", - резюмировал парламентарий.

https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912794994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, генри киссинджер, константин косачев, совет федерации рф, умер генри киссинджер, сша