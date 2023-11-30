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Косачев назвал Киссинджера человеком-эпохой - РИА Новости, 30.11.2023
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08:31 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912802214.html
Косачев назвал Киссинджера человеком-эпохой
Косачев назвал Киссинджера человеком-эпохой - РИА Новости, 30.11.2023
Косачев назвал Киссинджера человеком-эпохой
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер войдет в историю как выдающийся дипломат, твердо отстаивающий интересы своей страны, с его смертью ушла эпоха, заявил... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T08:31
2023-11-30T08:31
в мире
генри киссинджер
константин косачев
совет федерации рф
умер генри киссинджер
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер войдет в историю как выдающийся дипломат, твердо отстаивающий интересы своей страны, с его смертью ушла эпоха, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии. "Он войдёт в историю как выдающийся дипломат, твердо и умело отстаивавший интересы своей страны, пытавшийся даже на фоне нынешнего безумия и измельчания западных политиков возродить дипломатию и диалог", - написал Косачев.Парламентарий признался, что ему довелось общаться с Киссинджером лично - впечатление "большой личности и человека-эпохи" возникает буквально сразу. "Тот случай, когда с личностью действительно ушла эпоха. Как говорится, таких там больше не делают", - подчеркнул Косачев. Он также добавил, что при Киссинджере США руководствовались не "фобиями и утопиями", а своими интересами и реалиями. По словам вице-спикера Совфеда, Вашингтон имел в своем арсенале "дипломатию, а не только санкции". "Он был представителем так называемой Realpolitik, за что его и ругали, и хвалили. Он умел выстраивать личные отношения и даже дружить с оппонентами", - резюмировал парламентарий.
https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912794994.html
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в мире, генри киссинджер, константин косачев, совет федерации рф, умер генри киссинджер, сша
В мире, Генри Киссинджер, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Умер Генри Киссинджер, США
Косачев назвал Киссинджера человеком-эпохой

Косачев: со смертью Киссинджера ушла эпоха, там таких больше не делают

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенри Киссинджер
Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Генри Киссинджер. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер войдет в историю как выдающийся дипломат, твердо отстаивающий интересы своей страны, с его смертью ушла эпоха, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.
В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии.
«
"Он войдёт в историю как выдающийся дипломат, твердо и умело отстаивавший интересы своей страны, пытавшийся даже на фоне нынешнего безумия и измельчания западных политиков возродить дипломатию и диалог", - написал Косачев.
Парламентарий признался, что ему довелось общаться с Киссинджером лично - впечатление "большой личности и человека-эпохи" возникает буквально сразу.
"Тот случай, когда с личностью действительно ушла эпоха. Как говорится, таких там больше не делают", - подчеркнул Косачев.
Он также добавил, что при Киссинджере США руководствовались не "фобиями и утопиями", а своими интересами и реалиями. По словам вице-спикера Совфеда, Вашингтон имел в своем арсенале "дипломатию, а не только санкции".
"Он был представителем так называемой Realpolitik, за что его и ругали, и хвалили. Он умел выстраивать личные отношения и даже дружить с оппонентами", - резюмировал парламентарий.
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Биография Генри Киссинджера
Вчера, 05:55
 
В миреГенри КиссинджерКонстантин КосачевСовет Федерации РФУмер Генри КиссинджерСША
 
 
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