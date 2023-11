https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912794994.html

Биография Генри Киссинджера

Бывший государственный секретарь США, дипломат и политолог Генри Альфред Киссинджер (Henry Alfred Kissinger) родился 27 мая 1923 года в городе Фюрт (Бавария, Германия) в еврейской семье. В 1938 году вместе с родителями эмигрировал в США, в 1943 году получил американское гражданство. С 1943 по 1946 годы Киссинджер служил в Корпусе контрразведки армии США, а с 1946 по 1949 год был капитаном резерва военной разведки. В 1950 году с отличием окончил Гарвардский колледж (США), получив степень бакалавра. В 1952 и в 1954 годах получил степени магистра и доктора философии в Гарвардском университете. С 1951 по 1971 год – директор Гарвардского международного семинара. С 1954 по 1969 год преподавал в Гарвардском университете. В 1957 году стал заместителем директора Департамента государственного управления и Центра международных отношений Гарварда. С 1958 по 1971 год был директором Гарвардской программы оборонных исследований. Одновременно работал консультантом в Группе оценки систем вооружений Объединенного комитета начальников штабов армии США (1959-1960), в Совете национальной безопасности США (1961-1962), в Агентстве по контролю над вооружениями и вопросам разоружения (1961-1968), в Государственном департаменте США (1965-1968) и многих других структурах. С 1961 года привлекался к работе в качестве советника президентов США Джона Кеннеди и Линдона Джонсона. Был советником губернатора штата Нью-Йорк и кандидата в президенты США от республиканцев Нельсона Рокфеллера. С января 1969 года до ноября 1975 года – помощник президента США по вопросам безопасности в администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда. С сентября 1973 года по январь 1977 года – 56-й государственный секретарь США. Стал первым государственным секретарем США иностранного происхождения. В 1970-х годах Киссинджер был председателем Сорокового комитета правительства США, курировавшего тайные операции ЦРУ. Генри Киссинджер – один из авторов американской доктрины "гибкого реагирования", выступал за разрядку между Западом и Востоком, установление контроля над ядерными вооружениями. Во многом благодаря его усилиям был подписан советско-американский Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) (1972) и Договор об ограничении систем противоракетной обороны (1972, в 2002 году США вышли из договора). Внес значительный вклад в заключение Четырехстороннего соглашения по Западному Берлину (1971), Парижских соглашений о прекращении военных действий и восстановлении мира во Вьетнаме (1973), за что был удостоен Нобелевской премии мира. Активно добивался улучшения американо-китайских отношений. В 1973 году сыграл важную роль в прекращении арабо-израильской войны, восстановлении дипотношений США с Египтом. В 1977 году, оставив пост госсекретаря, преподавал в Джорджтаунском университете (Вашингтон). В 1982 году основал международную консалтинговую фирму Kissinger Associates Inc., занимающуюся аналитикой и подготовкой экспертных оценок по заказам крупных компаний, учреждений США и других стран. В 1983 году был назначен председателем Национальной двухпартийной комиссии по Центральной Америке. С 1984 года по 1990 год являлся членом Консультативного совета по внешней разведке при президенте США. В 1986-1988 годах был членом Комиссии по комплексной долгосрочной стратегии Совета национальной безопасности и Министерства обороны США. В 2000 году в ходе предвыборной кампании был советником кандидата в президенты США Джорджа Буша-младшего. С 2001 года по 2020 год был членом Совета по оборонной политике. С ноября 2021 года снова стал членом Совета. В ноябре 2002 года был назначен руководителем комиссии по расследованию террористических актов 11 сентября 2001 года, однако вскоре подал в отставку. В последние годы Киссинджер возглавлял Kissinger Associates, Inc., являлся членом Международного совета J.P. Morgan Chase & Co., советником Центра стратегических и международных исследований, почетным членом Международного олимпийского комитета, почетным попечителем "Метрополитен-музея" (Нью-Йорк) членом консультативного совета Международного комитета спасения и других организаций. Генри Киссинджер – автор множества книг и мемуаров, среди которых "Ядерное оружие и внешняя политика" (1957), "Годы в Белом доме" (1979), "Переломные годы" (1982), "Дипломатия" (1994), "Годы обновления" (1999), "Нужна ли Америке внешняя политика " (2001), "О Китае" (2011), "Мировой порядок" (2014), "Искусственный разум и новая эра человечества" (в соавторстве, 2021), "Лидерство: шесть уроков мировой стратегии" (2022) и другие. Опубликовал большое число статей по внешней политике США, международным отношениям, истории дипломатии, которые появлялись в ведущих мировых изданиях. Генри Киссинджер – лауреат Нобелевской премии мира (1973), удостоен Бронзовой звезды Вооруженных Сил США (1945), Президентской медали Свободы (высшая гражданская награда США, 1977), Медали Свободы (1986) и других наград. Первый лауреат премии Эвальда фон Кляйста Международной конференции по политике безопасности в Мюнхене (2009). Генри Киссинджер – почетный доктор Дипломатической академии МИД России (2013). В 2016 году был избран иностранным членом Российской академии наук. Согласно опросу журнала Foreign Policy (2015), Киссинджер был признан самым эффективным госсекретарем США за последние 50 лет. Многократно встречался с президентом России Владимиром Путиным в ходе визитов в Россию (последний раз – в июне 2017 года), а также с президентом Дмитрием Медведевым (в июне и декабре 2008 года), и другими официальными лицами. В сентябре 2003 года в своем доме в Нью-Йорке Киссинджер принял президента России Владимира Путина. Киссинджер был женат вторым браком, от первого брака у него двое детей. 29 ноября 2023 года экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте ста лет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

