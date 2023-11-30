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Экс-госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте ста лет - РИА Новости, 30.11.2023
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04:41 30.11.2023 (обновлено: 15:54 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912792626.html
Экс-госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте ста лет
Экс-госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте ста лет - РИА Новости, 30.11.2023
Экс-госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте ста лет
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер на 101-м году жизни, передает Reuters. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T04:41
2023-11-30T15:54
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в мире
генри киссинджер
умер генри киссинджер
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер на 101-м году жизни, передает Reuters.&quot;Генри Киссинджер умер сегодня дома в Коннектикуте в возрасте ста лет&quot;, — говорится в сообщении.Как рассказал РИА Новости помощник политика Джеймс Бейкер, Соединенные Штаты потеряли знакового дипломата. По его словам, с 1969 по 1977 год Киссинджер играл ключевую роль практически в каждом важном вопросе американской внешней политики. В частности, напомнил Бейкер, экс-госсекретарю приписывают разработку политики разрядки с СССР и открытие американо-китайских отношений.Киссинджер родился в 1923 году в Германии в семье учителя. В 1938 году его семья, бежав от нацизма, перебралась в США, а в 1943-м Киссинджер получил американское гражданство.За свою долгую карьеру он занимал множество должностей, включая пост 56-го госсекретаря США, советника президента Ричарда Никсона, а затем и Джеральда Форда. Считается одним из авторов американской доктрины "гибкого реагирования": выступал за разрядку между Западом и Востоком, установление контроля над ядерными вооружениями. Внес значительный вклад в заключение Четырехстороннего соглашения по Западному Берлину (1971), Парижских соглашений о прекращении военных действий и восстановлении мира во Вьетнаме (1973), за что был удостоен Нобелевской премии мира. В 1973 году сыграл также важную роль в прекращении арабо-израильской войны.В начале 1980-х Киссинджер формально отошел от политической карьеры, но не переставал активно участвовать в политической жизни уже в качестве эксперта и автора многочисленных книг. Регулярно консультировал американских президентов от обеих партий, проводил встречи с мировыми лидерами вплоть до самого последнего времени.
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сша, в мире, генри киссинджер, умер генри киссинджер
США, В мире, Генри Киссинджер, Умер Генри Киссинджер
Экс-госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте ста лет

Умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, добивавшийся разрядки с СССР

© AP Photo / Susan WalshБывший госсекретарь США Генри Киссинджер
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер на 101-м году жизни, передает Reuters.
«

"Генри Киссинджер умер сегодня дома в Коннектикуте в возрасте ста лет", — говорится в сообщении.

Как рассказал РИА Новости помощник политика Джеймс Бейкер, Соединенные Штаты потеряли знакового дипломата. По его словам, с 1969 по 1977 год Киссинджер играл ключевую роль практически в каждом важном вопросе американской внешней политики. В частности, напомнил Бейкер, экс-госсекретарю приписывают разработку политики разрядки с СССР и открытие американо-китайских отношений.
Киссинджер родился в 1923 году в Германии в семье учителя. В 1938 году его семья, бежав от нацизма, перебралась в США, а в 1943-м Киссинджер получил американское гражданство.
© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанкГоссекретарь США Генри Киссинджер (слева) и министр иностранных дел Андрей Громыко
Госсекретарь США Генри Киссинджер (слева) и министр иностранных дел Андрей Громыко (справа) - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Юрий Иванов
Перейти в медиабанк
Госсекретарь США Генри Киссинджер (слева) и министр иностранных дел Андрей Громыко
За свою долгую карьеру он занимал множество должностей, включая пост 56-го госсекретаря США, советника президента Ричарда Никсона, а затем и Джеральда Форда. Считается одним из авторов американской доктрины "гибкого реагирования": выступал за разрядку между Западом и Востоком, установление контроля над ядерными вооружениями. Внес значительный вклад в заключение Четырехстороннего соглашения по Западному Берлину (1971), Парижских соглашений о прекращении военных действий и восстановлении мира во Вьетнаме (1973), за что был удостоен Нобелевской премии мира. В 1973 году сыграл также важную роль в прекращении арабо-израильской войны.
В начале 1980-х Киссинджер формально отошел от политической карьеры, но не переставал активно участвовать в политической жизни уже в качестве эксперта и автора многочисленных книг. Регулярно консультировал американских президентов от обеих партий, проводил встречи с мировыми лидерами вплоть до самого последнего времени.
Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
Не знаем, куда идем, — Киссинджер поставил Америке диагноз
16 августа 2022, 08:00
 
СШАВ миреГенри КиссинджерУмер Генри Киссинджер
 
 
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