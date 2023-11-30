https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912792626.html

Экс-госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте ста лет

Экс-госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте ста лет - РИА Новости, 30.11.2023

Экс-госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте ста лет

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер на 101-м году жизни, передает Reuters. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T04:41

2023-11-30T04:41

2023-11-30T15:54

сша

в мире

генри киссинджер

умер генри киссинджер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912810660_0:0:3254:1830_1920x0_80_0_0_425c8851d2fd063c278b23ce6dee46a7.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер на 101-м году жизни, передает Reuters."Генри Киссинджер умер сегодня дома в Коннектикуте в возрасте ста лет", — говорится в сообщении.Как рассказал РИА Новости помощник политика Джеймс Бейкер, Соединенные Штаты потеряли знакового дипломата. По его словам, с 1969 по 1977 год Киссинджер играл ключевую роль практически в каждом важном вопросе американской внешней политики. В частности, напомнил Бейкер, экс-госсекретарю приписывают разработку политики разрядки с СССР и открытие американо-китайских отношений.Киссинджер родился в 1923 году в Германии в семье учителя. В 1938 году его семья, бежав от нацизма, перебралась в США, а в 1943-м Киссинджер получил американское гражданство.За свою долгую карьеру он занимал множество должностей, включая пост 56-го госсекретаря США, советника президента Ричарда Никсона, а затем и Джеральда Форда. Считается одним из авторов американской доктрины "гибкого реагирования": выступал за разрядку между Западом и Востоком, установление контроля над ядерными вооружениями. Внес значительный вклад в заключение Четырехстороннего соглашения по Западному Берлину (1971), Парижских соглашений о прекращении военных действий и восстановлении мира во Вьетнаме (1973), за что был удостоен Нобелевской премии мира. В 1973 году сыграл также важную роль в прекращении арабо-израильской войны.В начале 1980-х Киссинджер формально отошел от политической карьеры, но не переставал активно участвовать в политической жизни уже в качестве эксперта и автора многочисленных книг. Регулярно консультировал американских президентов от обеих партий, проводил встречи с мировыми лидерами вплоть до самого последнего времени.

https://ria.ru/20220816/kissindzher-1809871579.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, генри киссинджер, умер генри киссинджер