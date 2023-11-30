https://ria.ru/20231130/kineshma-1912942407.html

Более 300 человек трудоустроили на старейшем предприятии ивановской Кинешмы

Более 300 человек трудоустроили на старейшем предприятии ивановской Кинешмы - РИА Новости, 30.11.2023

Более 300 человек трудоустроили на старейшем предприятии ивановской Кинешмы

Работу на возрожденном предприятии "Томна" в малом городе Кинешма получили 330 человек, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T16:00

2023-11-30T16:00

2023-11-30T16:00

ивановская область

кинешма

станислав воскресенский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898826824_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_1f9ee6fc1dc2536c34622fd056ddadd1.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Работу на возрожденном предприятии "Томна" в малом городе Кинешма получили 330 человек, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. Весной этого года компания "ЛидерТекс" начала производственную деятельность на промышленной площадке бывшей фабрики "Томна". Теперь здесь выпускают трикотажные перчатки. Работу на этом предприятии нашли бывшие работники "Томны". "Осенью 2022 года на старейшем предприятии Кинешмы – фабрике "Томна" под угрозой увольнения находились 400 человек. Благодаря личному участию губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, своевременно принятым решениям по поиску инвестора удалось сохранить трудовой коллектив с многолетней историей", – говорится в сообщении пресс-службы. На производственную площадку пришел новый инвестор - компания "ЛидерТекс". Кинешемцы, ранее работавшие на "Томне", прошли переобучение на новом оборудовании в Иванове, а после этого были трудоустроены на площадке в Кинешме. Фактически трудовой коллектив сохранен, и теперь старейшая в городе фабрика продолжает работу уже в новом качестве. Первые 144 станка на новой производственной площадке в Кинешме были запущены в работу в конце апреля, сейчас здесь работают 642 вязальных станка и 74 ткацких станка. На сегодняшний день объем инвестиций в производство составил порядка 455 миллионов рублей. К концу года планируется увеличить штат работников в Кинешме до 400 человек, в 2024 году будет дополнительно создано еще 100 рабочих мест. Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский остановился на стратегических направлениях развития региона. Так, он подчеркнул, что работа по преображению малых городов останется приоритетом. "Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у них есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20231130/deti-1912844461.html

https://ria.ru/20231129/klaster_bim-1912633350.html

кинешма

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кинешма, станислав воскресенский