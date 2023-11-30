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Движение ХАМАС назвало причастных к теракту в Иерусалиме

Движение ХАМАС назвало причастных к теракту в Иерусалиме - РИА Новости, 30.11.2023

Движение ХАМАС назвало причастных к теракту в Иерусалиме

Палестинское движение ХАМАС заявило, что двое мужчин, устроившие в четверг теракт в Иерусалиме, были членами военного крыла движения - бригад "Аль-Кассам",... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:42

2023-11-30T14:42

2023-11-30T14:54

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иерусалим

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 30 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что двое мужчин, устроившие в четверг теракт в Иерусалиме, были членами военного крыла движения - бригад "Аль-Кассам", говорится в заявлении организации."Два члена "Аль-Кассам"… стали мучениками после того как сегодня утром провели диверсионную операцию в поселении Рамот в оккупированном Иерусалиме, приведшую к гибели трех поселенцев и ранению других", - говорится в тексте заявления, опубликованного в Telegram-канале ХАМАС.Согласно заявлению движения, "операция стала ответом на беспрецедентные преступления оккупации, включая жестокие массовые убийства в секторе Газа и убийства детей в Дженине".В четверг утром двое вооруженных террористов прибыли на автомобиле на перекресток Гиват-Шауль на въезде в Иерусалим и открыли огонь по гражданским, стоящим на автобусной остановке. Нападавшие были нейтрализованы на месте. По данным 12 канала израильского телевидения, ссылающегося на медиков, в результате теракта погибли 24-летння девушка, 60-летняя женщина и 73-летний мужчина, пять человек получили ранения различной степени тяжести.

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в мире, иерусалим, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году