Рейтинг@Mail.ru
Движение ХАМАС назвало причастных к теракту в Иерусалиме - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 30.11.2023 (обновлено: 14:54 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/khamas-1912916723.html
Движение ХАМАС назвало причастных к теракту в Иерусалиме
Движение ХАМАС назвало причастных к теракту в Иерусалиме - РИА Новости, 30.11.2023
Движение ХАМАС назвало причастных к теракту в Иерусалиме
Палестинское движение ХАМАС заявило, что двое мужчин, устроившие в четверг теракт в Иерусалиме, были членами военного крыла движения - бригад "Аль-Кассам",... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:42
2023-11-30T14:54
в мире
иерусалим
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912828887_0:82:3072:1809_1920x0_80_0_0_bf34a3ea0f7f46b7f5cd125613d8e1e3.jpg
ТУНИС, 30 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что двое мужчин, устроившие в четверг теракт в Иерусалиме, были членами военного крыла движения - бригад "Аль-Кассам", говорится в заявлении организации."Два члена "Аль-Кассам"… стали мучениками после того как сегодня утром провели диверсионную операцию в поселении Рамот в оккупированном Иерусалиме, приведшую к гибели трех поселенцев и ранению других", - говорится в тексте заявления, опубликованного в Telegram-канале ХАМАС.Согласно заявлению движения, "операция стала ответом на беспрецедентные преступления оккупации, включая жестокие массовые убийства в секторе Газа и убийства детей в Дженине".В четверг утром двое вооруженных террористов прибыли на автомобиле на перекресток Гиват-Шауль на въезде в Иерусалим и открыли огонь по гражданским, стоящим на автобусной остановке. Нападавшие были нейтрализованы на месте. По данным 12 канала израильского телевидения, ссылающегося на медиков, в результате теракта погибли 24-летння девушка, 60-летняя женщина и 73-летний мужчина, пять человек получили ранения различной степени тяжести.
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912828887_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_b8cb6718bc82febf1609922a04b2eb70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иерусалим, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иерусалим, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Движение ХАМАС назвало причастных к теракту в Иерусалиме

ХАМАС: устроившие теракт в Иерусалиме двое мужчин были членами "Аль-Кассам"

© AP Photo / Ohad ZwigenbergМесто теракта на автобусной остановке в Иерусалиме
Место теракта на автобусной остановке в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Место теракта на автобусной остановке в Иерусалиме
Читать ria.ru в
ТУНИС, 30 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что двое мужчин, устроившие в четверг теракт в Иерусалиме, были членами военного крыла движения - бригад "Аль-Кассам", говорится в заявлении организации.
«
"Два члена "Аль-Кассам"… стали мучениками после того как сегодня утром провели диверсионную операцию в поселении Рамот в оккупированном Иерусалиме, приведшую к гибели трех поселенцев и ранению других", - говорится в тексте заявления, опубликованного в Telegram-канале ХАМАС.
Согласно заявлению движения, "операция стала ответом на беспрецедентные преступления оккупации, включая жестокие массовые убийства в секторе Газа и убийства детей в Дженине".
В четверг утром двое вооруженных террористов прибыли на автомобиле на перекресток Гиват-Шауль на въезде в Иерусалим и открыли огонь по гражданским, стоящим на автобусной остановке. Нападавшие были нейтрализованы на месте. По данным 12 канала израильского телевидения, ссылающегося на медиков, в результате теракта погибли 24-летння девушка, 60-летняя женщина и 73-летний мужчина, пять человек получили ранения различной степени тяжести.
 
В миреИерусалимХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала