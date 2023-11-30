https://ria.ru/20231130/khamas-1912841609.html

Израиль назвал условие продолжения режима прекращения огня в Газе

Израиль назвал условие продолжения режима прекращения огня в Газе - РИА Новости, 30.11.2023

Израиль назвал условие продолжения режима прекращения огня в Газе

Израиль будет придерживаться режима прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта, пока ХАМАС будет соблюдать обязательства по освобождению... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:13

2023-11-30T11:13

2023-11-30T11:13

в мире

израиль

россия

катар

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910981546_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_ac43381584e272d4e4c8ad05c623246d.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Израиль будет придерживаться режима прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта, пока ХАМАС будет соблюдать обязательства по освобождению заложников из сектора Газа, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви в эфире. "Да, пока что это (режим прекращения огня - ред.) будет продлено. Ситуация очень простая: если ХАМАС будет сдерживать свое слово о выпуске заложников, то такое прекращение огня будет продолжаться", - заявил посол в эфире телеканала "Россия 24". Ранее газета Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль подтвердил продление перемирия с палестинским движением ХАМАС на день после того, как был получен новый список заложников на освобождение, в него вошли 10 женщин и детей. Накануне правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС объявило о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа в четверг. Позднее министерство иностранных дел Катара подтвердило продление на день гуманитарного перемирия в анклаве.

израиль

россия

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, катар, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году