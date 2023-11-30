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Израиль назвал условие продолжения режима прекращения огня в Газе
Израиль назвал условие продолжения режима прекращения огня в Газе - РИА Новости, 30.11.2023
Израиль назвал условие продолжения режима прекращения огня в Газе
Израиль будет придерживаться режима прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта, пока ХАМАС будет соблюдать обязательства по освобождению... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:13
2023-11-30T11:13
2023-11-30T11:13
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Израиль будет придерживаться режима прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта, пока ХАМАС будет соблюдать обязательства по освобождению заложников из сектора Газа, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви в эфире. "Да, пока что это (режим прекращения огня - ред.) будет продлено. Ситуация очень простая: если ХАМАС будет сдерживать свое слово о выпуске заложников, то такое прекращение огня будет продолжаться", - заявил посол в эфире телеканала "Россия 24". Ранее газета Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль подтвердил продление перемирия с палестинским движением ХАМАС на день после того, как был получен новый список заложников на освобождение, в него вошли 10 женщин и детей. Накануне правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС объявило о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа в четверг. Позднее министерство иностранных дел Катара подтвердило продление на день гуманитарного перемирия в анклаве.
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РИА Новости
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в мире, израиль, россия, катар, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Катар, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль назвал условие продолжения режима прекращения огня в Газе
Бен Цви: прекращение огня в Газе продолжается, пока ХАМАС выпускает заложников