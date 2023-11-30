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Израиль подтвердил продление перемирия с ХАМАС на один день

Израиль подтвердил продление перемирия с ХАМАС на один день - РИА Новости, 30.11.2023

Израиль подтвердил продление перемирия с ХАМАС на один день

Израиль подтвердил продление перемирия с палестинским движением ХАМАС на день после того, как получили новый список заложников на освобождение, в него вошли 10... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T08:50

2023-11-30T08:50

2023-11-30T08:58

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

катар

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Израиль подтвердил продление перемирия с палестинским движением ХАМАС на день после того, как получили новый список заложников на освобождение, в него вошли 10 женщин и детей, пишет газета Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху."В канцелярии премьера заявили, что перемирие в Газе продолжится сегодня после того, как недавно был получен список заложников, подлежащих освобождению из сектора Газа. В него включены 10 женщин и детей", - пишет издание.Как отмечается, полученный Израилем список соответствует согласованным правилам прекращения огня.Ранее правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС объявило о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа в четверг. Позднее министерство иностранных дел Катара подтвердило продление на день гуманитарного перемирия в анклаве.

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар, биньямин нетаньяху