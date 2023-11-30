https://ria.ru/20231130/khamas-1912803601.html
Израиль подтвердил продление перемирия с ХАМАС на один день
Израиль подтвердил продление перемирия с ХАМАС на один день - РИА Новости, 30.11.2023
Израиль подтвердил продление перемирия с ХАМАС на один день
Израиль подтвердил продление перемирия с палестинским движением ХАМАС на день после того, как получили новый список заложников на освобождение, в него вошли 10... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T08:50
2023-11-30T08:50
2023-11-30T08:58
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
катар
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912285611_0:241:3072:1968_1920x0_80_0_0_c654515550980248a644e735a29a41eb.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Израиль подтвердил продление перемирия с палестинским движением ХАМАС на день после того, как получили новый список заложников на освобождение, в него вошли 10 женщин и детей, пишет газета Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху."В канцелярии премьера заявили, что перемирие в Газе продолжится сегодня после того, как недавно был получен список заложников, подлежащих освобождению из сектора Газа. В него включены 10 женщин и детей", - пишет издание.Как отмечается, полученный Израилем список соответствует согласованным правилам прекращения огня.Ранее правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС объявило о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа в четверг. Позднее министерство иностранных дел Катара подтвердило продление на день гуманитарного перемирия в анклаве.
израиль
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912285611_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_6bd38ebc9d0c36d84d46f85cf5c9cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Катар, Биньямин Нетаньяху
Израиль подтвердил продление перемирия с ХАМАС на один день
Times of Israel: Израиль подтвердил продление перемирия с ХАМАС на один день