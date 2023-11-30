https://ria.ru/20231130/katok-1912865505.html

Шоу и звезды: как прошло открытие ГУМ-Катка на Красной площади

Шоу и звезды: как прошло открытие ГУМ-Катка на Красной площади - РИА Новости, 30.11.2023

Шоу и звезды: как прошло открытие ГУМ-Катка на Красной площади

ГУМ-Каток открылся на Красной площади в Москве фрагментом красочного ледового шоу Татьяны Навки. Подробности торжественного события — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:35

2023-11-30T13:35

2023-11-30T13:35

фото

шоубиз

шоу-бизнес

татьяна навка

анна щербакова

жасмин

алексей немов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912859197_0:114:3236:1934_1920x0_80_0_0_33c87dd2c1d0f5a88a2b12b5e828396b.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. ГУМ-Каток открылся на Красной площади в Москве фрагментом красочного ледового шоу Татьяны Навки. Подробности торжественного события — в фотоленте РИА Новости.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, шоу-бизнес, татьяна навка, анна щербакова, жасмин, алексей немов, никита кацалапов, алина загитова, гум, москва, куда сходить , петр чернышев, россия