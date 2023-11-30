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Шоу и звезды: как прошло открытие ГУМ-Катка на Красной площади - РИА Новости, 30.11.2023
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Шоубиз
 
13:35 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/katok-1912865505.html
Шоу и звезды: как прошло открытие ГУМ-Катка на Красной площади
Шоу и звезды: как прошло открытие ГУМ-Катка на Красной площади - РИА Новости, 30.11.2023
Шоу и звезды: как прошло открытие ГУМ-Катка на Красной площади
ГУМ-Каток открылся на Красной площади в Москве фрагментом красочного ледового шоу Татьяны Навки. Подробности торжественного события — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:35
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жасмин
алексей немов
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. ГУМ-Каток открылся на Красной площади в Москве фрагментом красочного ледового шоу Татьяны Навки. Подробности торжественного события — в фотоленте РИА Новости.
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Шоу и звезды: как прошло открытие ГУМ-Катка на Красной площади

ГУМ-Каток на Красной площади открылся балетом на льду

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. ГУМ-Каток открылся на Красной площади в Москве фрагментом красочного ледового шоу Татьяны Навки. Подробности торжественного события — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Ежегодный ГУМ-Каток в центре Москвы открылся уже в восемнадцатый раз.

Посетители на открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве

Ежегодный ГУМ-Каток в центре Москвы открылся уже в восемнадцатый раз.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Обкатать главный лед страны вышли звезды: Татьяна Навка, Петр Чернышев, Анна Щербакова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и другие знаменитые фигуристы.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, генеральный продюсер NAVKA.SHOW Татьяна Навка (в центре) на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве

Обкатать главный лед страны вышли звезды: Татьяна Навка, Петр Чернышев, Анна Щербакова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и другие знаменитые фигуристы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Они представили фрагмент нового спектакля Татьяны Навки "Вечера на хуторе".

Фрагмент ледового шоу Вечера на хуторе на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве

Они представили фрагмент нового спектакля Татьяны Навки "Вечера на хуторе".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В роли Одарки — фигуристка Анна Щербакова.

Фигуристка Анна Щербакова во время выступления на ледовом шоу Вечера на хуторе на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве

В роли Одарки — фигуристка Анна Щербакова.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Спортсменка отметила, что ледовые шоу открывают главный каток страны уже седьмой год подряд.

Фигуристка Анна Щербакова на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве

Спортсменка отметила, что ледовые шоу открывают главный каток страны уже седьмой год подряд.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Певица Жасмин озвучивала в шоу Одарку. Она пришла поддержать друзей-фигуристов, несмотря на то , что сама не стоит на коньках.

Певица Жасмин поздравила читателей РИА Новости с наступающим 2024 годом на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве

Певица Жасмин озвучивала в шоу Одарку. Она пришла поддержать друзей-фигуристов, несмотря на то , что сама не стоит на коньках.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Среди группы поддержки также были замечены вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов, фигуристы Иван Букин и Александра Степанова, телеведущая Алла Михеева и многие другие.

Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов и фигуристка Анна Щербакова на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве

Среди группы поддержки также были замечены вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов, фигуристы Иван Букин и Александра Степанова, телеведущая Алла Михеева и многие другие.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Стилист Сергей Зверев посоветовал гостям катка выбирать для выхода на лед одежду оверсайз — под ней удобно скрывать теплые вещи.

Стилист Сергей Зверев на открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве

Стилист Сергей Зверев посоветовал гостям катка выбирать для выхода на лед одежду оверсайз — под ней удобно скрывать теплые вещи.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Организаторы сообщили, что по воскресеньям любители фигурного катания смогут оттачивать скольжение и выполнять несложные элементы на льду под руководством наставников из школы фигуристки Анастасии Гребенкиной. Все занятия будут бесплатными.

Фигуристка Анастасия Гребенкина поздравила читателей РИА Новости с наступающим 2024 годом на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве

Организаторы сообщили, что по воскресеньям любители фигурного катания смогут оттачивать скольжение и выполнять несложные элементы на льду под руководством наставников из школы фигуристки Анастасии Гребенкиной. Все занятия будут бесплатными.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Для посетителей в течение всего зимнего сезона подготовили мастер-классы от звезд спорта. Также желающих обучат игре в хоккей.

Посетители на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве

Для посетителей в течение всего зимнего сезона подготовили мастер-классы от звезд спорта. Также желающих обучат игре в хоккей.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Каток будет работать ежедневно с 9:00 до 23:30. Утренние сеансы в будни можно посетить бесплатно. Также для гостей открыта ярмарка с каруселями и горячими угощениями.

Открытие ГУМ-катка

Каток будет работать ежедневно с 9:00 до 23:30. Утренние сеансы в будни можно посетить бесплатно. Также для гостей открыта ярмарка с каруселями и горячими угощениями.

© РИА Новости / Илья Питалев
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