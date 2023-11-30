Шоу и звезды: как прошло открытие ГУМ-Катка на Красной площади

ГУМ-Каток на Красной площади открылся балетом на льду
Ежегодный ГУМ-Каток в центре Москвы открылся уже в восемнадцатый раз.
Ежегодный ГУМ-Каток в центре Москвы открылся уже в восемнадцатый раз.
Обкатать главный лед страны вышли звезды: Татьяна Навка, Петр Чернышев, Анна Щербакова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и другие знаменитые фигуристы.
Обкатать главный лед страны вышли звезды: Татьяна Навка, Петр Чернышев, Анна Щербакова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и другие знаменитые фигуристы.
Они представили фрагмент нового спектакля Татьяны Навки "Вечера на хуторе".
Они представили фрагмент нового спектакля Татьяны Навки "Вечера на хуторе".
В роли Одарки — фигуристка Анна Щербакова.
Спортсменка отметила, что ледовые шоу открывают главный каток страны уже седьмой год подряд.
Спортсменка отметила, что ледовые шоу открывают главный каток страны уже седьмой год подряд.
Певица Жасмин озвучивала в шоу Одарку. Она пришла поддержать друзей-фигуристов, несмотря на то , что сама не стоит на коньках.
Певица Жасмин озвучивала в шоу Одарку. Она пришла поддержать друзей-фигуристов, несмотря на то , что сама не стоит на коньках.
Среди группы поддержки также были замечены вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов, фигуристы Иван Букин и Александра Степанова, телеведущая Алла Михеева и многие другие.
Среди группы поддержки также были замечены вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов, фигуристы Иван Букин и Александра Степанова, телеведущая Алла Михеева и многие другие.
Стилист Сергей Зверев посоветовал гостям катка выбирать для выхода на лед одежду оверсайз — под ней удобно скрывать теплые вещи.
Стилист Сергей Зверев посоветовал гостям катка выбирать для выхода на лед одежду оверсайз — под ней удобно скрывать теплые вещи.
Организаторы сообщили, что по воскресеньям любители фигурного катания смогут оттачивать скольжение и выполнять несложные элементы на льду под руководством наставников из школы фигуристки Анастасии Гребенкиной. Все занятия будут бесплатными.
Организаторы сообщили, что по воскресеньям любители фигурного катания смогут оттачивать скольжение и выполнять несложные элементы на льду под руководством наставников из школы фигуристки Анастасии Гребенкиной. Все занятия будут бесплатными.
Для посетителей в течение всего зимнего сезона подготовили мастер-классы от звезд спорта. Также желающих обучат игре в хоккей.
Для посетителей в течение всего зимнего сезона подготовили мастер-классы от звезд спорта. Также желающих обучат игре в хоккей.
Каток будет работать ежедневно с 9:00 до 23:30. Утренние сеансы в будни можно посетить бесплатно. Также для гостей открыта ярмарка с каруселями и горячими угощениями.
Каток будет работать ежедневно с 9:00 до 23:30. Утренние сеансы в будни можно посетить бесплатно. Также для гостей открыта ярмарка с каруселями и горячими угощениями.