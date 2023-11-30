https://ria.ru/20231130/kastryulya-1912808253.html
В Кузбассе уничтожат кастрюлю, которой мужчина сломал палец знакомой
В Кузбассе уничтожат кастрюлю, которой мужчина сломал палец знакомой - РИА Новости, 30.11.2023
В Кузбассе уничтожат кастрюлю, которой мужчина сломал палец знакомой
Суд в Кузбассе наказал условно мужчину, сломавшего палец кастрюлей своей знакомой во время пьяной ссоры, а также постановил уничтожить саму емкость, сообщает... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T09:30
2023-11-30T09:30
2023-11-30T09:30
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КЕМЕРОВО, 30 ноя – РИА Новости. Суд в Кузбассе наказал условно мужчину, сломавшего палец кастрюлей своей знакомой во время пьяной ссоры, а также постановил уничтожить саму емкость, сообщает пресс-служба Мариинского городского суда. Перед роковым ударом кастрюлей, последствием которого явилось наказание в виде одного года лишения свободы условно, на мужчину был вылит кипяток из этой же кухонной посуды. Из материалов уголовного дела следует, что 38-летний житель Мариинска, ранее судимый за незаконное хранение револьвера и боеприпасов, пришел в гости к приятелям, где уже была его 55-летняя знакомая. Все распивали спиртное, и в какой-то момент женщина стала кричать, что ее сын скоро освободится из колонии и разберется с подсудимым. Почему она это говорила, позже дама вспомнить не смогла. Подсудимый убеждал женщину уйти домой и "проспаться", но она схватила его за одежду, разорвала майку, а потом вылила на мужчину кастрюлю с кипятком. Тот выхватил кастрюлю и ударил ею женщину, которая прикрылась от удара рукой. После она ушла, но в этот же день обратилась в полицию с просьбой привлечь подсудимого к уголовной ответственности, так как выяснилось, что у нее сломан палец. Подсудимый вину в причинении потерпевшей средней тяжести вреда здоровью с применением кастрюли, используемой в качестве оружия, признал. А в ходе предварительного расследования пояснял, что не желает привлекать к ответственности женщину за то, что она облила его кипятком. При назначении наказания суд учёл рецидив в качестве отягчающего обстоятельства, а также наличие ряда смягчающих обстоятельств, в числе которых противоправное поведение потерпевшей, явившееся поводом для преступления. "В итоге суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с аналогичным испытательным сроком. Эмалированную кастрюлю, используемую в качестве оружия, суд постановил уничтожить после вступления приговора в законную силу", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231129/proisshestvie-1912633848.html
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происшествия, россия, кемеровская область
Происшествия, Россия, Кемеровская область
В Кузбассе уничтожат кастрюлю, которой мужчина сломал палец знакомой
В Кузбассе суд решил уничтожить кастрюлю, которой мужчина сломал палец знакомой
КЕМЕРОВО, 30 ноя – РИА Новости. Суд в Кузбассе наказал условно мужчину, сломавшего палец кастрюлей своей знакомой во время пьяной ссоры, а также постановил уничтожить саму емкость, сообщает пресс-служба Мариинского городского суда.
Перед роковым ударом кастрюлей, последствием которого явилось наказание в виде одного года лишения свободы условно, на мужчину был вылит кипяток из этой же кухонной посуды.
Из материалов уголовного дела следует, что 38-летний житель Мариинска, ранее судимый за незаконное хранение револьвера и боеприпасов, пришел в гости к приятелям, где уже была его 55-летняя знакомая. Все распивали спиртное, и в какой-то момент женщина стала кричать, что ее сын скоро освободится из колонии и разберется с подсудимым. Почему она это говорила, позже дама вспомнить не смогла. Подсудимый убеждал женщину уйти домой и "проспаться", но она схватила его за одежду, разорвала майку, а потом вылила на мужчину кастрюлю с кипятком.
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Тот выхватил кастрюлю и ударил ею женщину, которая прикрылась от удара рукой. После она ушла, но в этот же день обратилась в полицию с просьбой привлечь подсудимого к уголовной ответственности, так как выяснилось, что у нее сломан палец.
Подсудимый вину в причинении потерпевшей средней тяжести вреда здоровью с применением кастрюли, используемой в качестве оружия, признал. А в ходе предварительного расследования пояснял, что не желает привлекать к ответственности женщину за то, что она облила его кипятком.
При назначении наказания суд учёл рецидив в качестве отягчающего обстоятельства, а также наличие ряда смягчающих обстоятельств, в числе которых противоправное поведение потерпевшей, явившееся поводом для преступления.
"В итоге суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с аналогичным испытательным сроком. Эмалированную кастрюлю, используемую в качестве оружия, суд постановил уничтожить после вступления приговора в законную силу", – говорится в сообщении.
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