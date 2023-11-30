Азаров: у самарского IT-кампуса будут уникальные возможности

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Благодаря поддержке президента и победе в федеральном конкурсе в Самарской области реализуется проект по созданию международного межвузовского кампуса IT-направления, заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.Заявление прозвучало на открытии Дня Самарской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ."Это будет современный, комфортный и безопасный студенческий городок с уникальными образовательными возможностями для студентов", - сообщил Азаров.Губернатор пригласил молодых людей получить современное профессиональное образование в Самарской области, в том числе по таким новым компетенциям, как искусственный интеллект, аэрокосмические технологии, новые инженерные компетенции, IT в медицине."А инвесторов приглашаем к совместной работе по созданию кампуса под строительство своих центров разработок, участию в формировании образовательных и научных программ", - сказал Азаров.Губернатор отметил важность обеспечения технологической независимости страны, ведущая роль в которой принадлежит фундаментальной науке."В Самарской области активно развиваются научные школы, ведут подготовку специалистов 23 вуза. Создан и работает научно-образовательный центр мирового уровня "Инжиниринг будущего", занимающий лидирующие позиции среди научно-образовательных центров, созданных в России. Напомню, что наш центр объединяет целый ряд регионов Приволжского Федерального округа и не только", - отметил Азаров.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на Международной выставке-форуме "Россия"
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Благодаря поддержке президента и победе в федеральном конкурсе в Самарской области реализуется проект по созданию международного межвузовского кампуса IT-направления, заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.
Заявление прозвучало на открытии Дня Самарской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
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"Это будет современный, комфортный и безопасный студенческий городок с уникальными образовательными возможностями для студентов", - сообщил Азаров.
Губернатор пригласил молодых людей получить современное профессиональное образование в Самарской области, в том числе по таким новым компетенциям, как искусственный интеллект, аэрокосмические технологии, новые инженерные компетенции, IT в медицине.
"А инвесторов приглашаем к совместной работе по созданию кампуса под строительство своих центров разработок, участию в формировании образовательных и научных программ", - сказал Азаров.
Губернатор отметил важность обеспечения технологической независимости страны, ведущая роль в которой принадлежит фундаментальной науке.
"В Самарской области активно развиваются научные школы, ведут подготовку специалистов 23 вуза. Создан и работает научно-образовательный центр мирового уровня "Инжиниринг будущего", занимающий лидирующие позиции среди научно-образовательных центров, созданных в России. Напомню, что наш центр объединяет целый ряд регионов Приволжского Федерального округа и не только", - отметил Азаров.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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