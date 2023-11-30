https://ria.ru/20231130/izrail-1912790225.html

Израиль освободил шестую группу палестинских заключенных, сообщают СМИ

Израиль освободил шестую группу палестинских заключенных, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.11.2023

Израиль освободил шестую группу палестинских заключенных, сообщают СМИ

Израиль освободил шестую группу палестинских заключенных из 30 человек в рамках соглашения с палестинским движением ХАМАС, сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T03:14

2023-11-30T03:14

2023-11-30T03:31

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

хамас

международный комитет красного креста (мккк)

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ТУНИС, 30 ноя - РИА Новости. Израиль освободил шестую группу палестинских заключенных из 30 человек в рамках соглашения с палестинским движением ХАМАС, сообщает телеканал Al Jazeera.По данным телеканал, один из автобусов с освобожденными палестинскими заключенными выехал из израильской тюрьмы Офер. По данным телеканала, автобус с освобожденными направляется в Рамаллу.Ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что передал израильским властям 16 человек, удерживавшихся в заложниках в Газе.В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия ещё на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.

https://ria.ru/20231130/gaza-1912787972.html

https://ria.ru/20231130/osvobozhdenie-1912787683.html

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сектор газа

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, хамас, международный комитет красного креста (мккк)