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Израиль освободил шестую группу палестинских заключенных, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.11.2023
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03:14 30.11.2023 (обновлено: 03:31 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/izrail-1912790225.html
Израиль освободил шестую группу палестинских заключенных, сообщают СМИ
Израиль освободил шестую группу палестинских заключенных, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.11.2023
Израиль освободил шестую группу палестинских заключенных, сообщают СМИ
Израиль освободил шестую группу палестинских заключенных из 30 человек в рамках соглашения с палестинским движением ХАМАС, сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T03:14
2023-11-30T03:31
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
хамас
международный комитет красного креста (мккк)
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ТУНИС, 30 ноя - РИА Новости. Израиль освободил шестую группу палестинских заключенных из 30 человек в рамках соглашения с палестинским движением ХАМАС, сообщает телеканал Al Jazeera.По данным телеканал, один из автобусов с освобожденными палестинскими заключенными выехал из израильской тюрьмы Офер. По данным телеканала, автобус с освобожденными направляется в Рамаллу.Ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что передал израильским властям 16 человек, удерживавшихся в заложниках в Газе.В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия ещё на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.
https://ria.ru/20231130/gaza-1912787972.html
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израиль
палестина
сектор газа
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, хамас, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, ХАМАС, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Израиль освободил шестую группу палестинских заключенных, сообщают СМИ

Al Jazeera: Израиль освободил группу палестинских заключенных из 30 человек

© AP Photo / Nasser NasserБывшие палестинские заключенные, освобожденные израильскими властями
Бывшие палестинские заключенные, освобожденные израильскими властями - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Nasser Nasser
Бывшие палестинские заключенные, освобожденные израильскими властями. Архивное фото
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ТУНИС, 30 ноя - РИА Новости. Израиль освободил шестую группу палестинских заключенных из 30 человек в рамках соглашения с палестинским движением ХАМАС, сообщает телеканал Al Jazeera.
По данным телеканал, один из автобусов с освобожденными палестинскими заключенными выехал из израильской тюрьмы Офер. По данным телеканала, автобус с освобожденными направляется в Рамаллу.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
США заявили Израилю, что нельзя провести операцию на юге Газы, пишут СМИ
Вчера, 02:23
Ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что передал израильским властям 16 человек, удерживавшихся в заложниках в Газе.
В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия ещё на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.
Автомобиль Красного Креста с израильскими заложниками проезжает по переходу из сектора Газа в Египет - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Дочь россиянина освободили после усилий Москвы
Вчера, 02:11
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор ГазаХАМАСМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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