https://ria.ru/20231130/izotopy-1912831949.html

Мурашко рассказал об экспорте изотопов из России в страны БРИКС

Мурашко рассказал об экспорте изотопов из России в страны БРИКС - РИА Новости, 30.11.2023

Мурашко рассказал об экспорте изотопов из России в страны БРИКС

Более 40% рынка изотопов, которые применяются для изготовления радиофармпрепаратов, в странах БРИКС приходится на экспортные поставки из России, заявил министр... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:47

2023-11-30T10:47

2023-11-30T10:59

россия

михаил мурашко

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брикс

общество

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СИРИУС, 30 ноя - РИА Новости. Более 40% рынка изотопов, которые применяются для изготовления радиофармпрепаратов, в странах БРИКС приходится на экспортные поставки из России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня страна, имеющая колоссальные компетенции по изготовлению изотопов и многое другое, получила такой мощный рывок. Фактически больше 40% рынка изотопов в странах БРИКС и в целом в мире можно оценивать, это как раз экспортные поставки из России",- сказал Мурашко на Конгрессе молодых ученых. Радиофармпрепарат (РФП) – это лекарственный препарат в готовой для использования форме, содержащий в своем составе один или несколько радиоактивных изотопов (радионкулидов). Терапевтические РФП применяются в основном в онкологии для лечения неоперабельных новообразований (опухолей или метастазов). Также широко используются в ревматологии и эндокринологии. Диагностические РФП применяются для выявления широкого спектра заболеваний, в том числе для оценки распространенности метастатического процесса при раке, а также для диагностики работы сердечно-сосудистой и других систем организма.Конгресс молодых ученых — ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.РИА Новости – генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых

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россия, михаил мурашко, владимир путин, брикс, общество