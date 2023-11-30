https://ria.ru/20231130/istrebiteli-1912897439.html
Казахстан опроверг данные о планах по закупке французских истребителей
Казахстан опроверг данные о планах по закупке французских истребителей - РИА Новости, 30.11.2023
Казахстан опроверг данные о планах по закупке французских истребителей
Министерство обороны Казахстана не проводило никаких переговоров о закупке истребителей Rafale французской компании Dassault Aviation, сообщил заместитель... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:44
2023-11-30T13:44
2023-11-30T13:44
в мире
казахстан
франция
dassault aviation
https://cdnn21.img.ria.ru/images/41869/63/418696357_0:191:2878:1810_1920x0_80_0_0_2a868412a4d3f2ac9b22a9b61a450295.jpg
АСТАНА, 30 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Казахстана не проводило никаких переговоров о закупке истребителей Rafale французской компании Dassault Aviation, сообщил заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны по вооружению Ержан Нильдибаев. Французская газета Tribune 26 ноября опубликовала статью, в которой сообщается, что в ходе визита в начале ноября президента Франции Эммануэля Макрона в Узбекистан и Казахстан обсуждалась продажа этим странам французских истребителей Rafale. "Никаких переговоров по данному вопросу не проводились. Планов таких не было. Хороший самолет, хорошая машина, но очень дорогая… Выбирая в вопросе "цена - качество", мы пока остановились на самолете Су-30 СМ", - сказал Нильдибаев, отвечая на вопрос касательно публикаций в СМИ о том, что Казахстан заинтересован в поставках боевых самолетов из Франции. В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон посетил с официальным визитом Казахстан и Узбекистан, где провел переговоры с лидерами этих стран. Целью его поездок в регион являлось повышение энергетической безопасности Франции, писало агентство Блумберг со ссылкой на источники. По его данным, в частности, в Казахстане Макрон договорился об увеличении объемов поставок нефти во Францию и об экспорте урана.
https://ria.ru/20231025/nato-1905128669.html
казахстан
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/41869/63/418696357_106:0:2773:2000_1920x0_80_0_0_94b512df932741f0a4c97f18515149eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, франция, dassault aviation
В мире, Казахстан, Франция, Dassault Aviation
Казахстан опроверг данные о планах по закупке французских истребителей
МО Казахстана опровергло данные о переговорах по закупке истребителей Rafale
АСТАНА, 30 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Казахстана не проводило никаких переговоров о закупке истребителей Rafale французской компании Dassault Aviation, сообщил заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны по вооружению Ержан Нильдибаев.
Французская газета Tribune 26 ноября опубликовала статью, в которой сообщается, что в ходе визита в начале ноября президента Франции Эммануэля Макрона
в Узбекистан
и Казахстан обсуждалась продажа этим странам французских истребителей Rafale.
"Никаких переговоров по данному вопросу не проводились. Планов таких не было. Хороший самолет, хорошая машина, но очень дорогая… Выбирая в вопросе "цена - качество", мы пока остановились на самолете Су-30 СМ", - сказал Нильдибаев, отвечая на вопрос касательно публикаций в СМИ о том, что Казахстан заинтересован в поставках боевых самолетов из Франции.
В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон посетил с официальным визитом Казахстан и Узбекистан, где провел переговоры с лидерами этих стран. Целью его поездок в регион являлось повышение энергетической безопасности Франции, писало агентство Блумберг со ссылкой на источники. По его данным, в частности, в Казахстане Макрон договорился об увеличении объемов поставок нефти во Францию и об экспорте урана.
Казахстан опроверг информацию об открытии центра НАТО в Алма-Ате