https://ria.ru/20231130/istrebiteli-1912897439.html

Казахстан опроверг данные о планах по закупке французских истребителей

Казахстан опроверг данные о планах по закупке французских истребителей - РИА Новости, 30.11.2023

Казахстан опроверг данные о планах по закупке французских истребителей

Министерство обороны Казахстана не проводило никаких переговоров о закупке истребителей Rafale французской компании Dassault Aviation, сообщил заместитель... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:44

2023-11-30T13:44

2023-11-30T13:44

в мире

казахстан

франция

dassault aviation

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АСТАНА, 30 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Казахстана не проводило никаких переговоров о закупке истребителей Rafale французской компании Dassault Aviation, сообщил заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны по вооружению Ержан Нильдибаев. Французская газета Tribune 26 ноября опубликовала статью, в которой сообщается, что в ходе визита в начале ноября президента Франции Эммануэля Макрона в Узбекистан и Казахстан обсуждалась продажа этим странам французских истребителей Rafale. "Никаких переговоров по данному вопросу не проводились. Планов таких не было. Хороший самолет, хорошая машина, но очень дорогая… Выбирая в вопросе "цена - качество", мы пока остановились на самолете Су-30 СМ", - сказал Нильдибаев, отвечая на вопрос касательно публикаций в СМИ о том, что Казахстан заинтересован в поставках боевых самолетов из Франции. В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон посетил с официальным визитом Казахстан и Узбекистан, где провел переговоры с лидерами этих стран. Целью его поездок в регион являлось повышение энергетической безопасности Франции, писало агентство Блумберг со ссылкой на источники. По его данным, в частности, в Казахстане Макрон договорился об увеличении объемов поставок нефти во Францию и об экспорте урана.

https://ria.ru/20231025/nato-1905128669.html

казахстан

франция

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в мире, казахстан, франция, dassault aviation