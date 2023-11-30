СМИ: искусственный интеллект может выйти на уровень человека через пять лет
NYT: общий ИИ сможет выйти на уровень развития человека в ближайшие пять лет
© AP Photo / Martin MeissnerИИ
© AP Photo / Martin Meissner
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Общий искусственный интеллект сможет выйти на уровень развития человеческого мозга в ближайшие пять лет, заявил глава американской компании-разработчика видеокарт Nvidia Дженсен Хуанг во время конференции, организованной газетой New York Times.
Во время конференции ведущий спросил главу компании, ожидает ли он, что общий искусственный интеллект (AGI) будет разработан в ближайшие пять или десять лет.
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"Все зависит от того, как вы это определяете. Если мы определяем общий искусственный интеллект как программное обеспечение, ...которое может выполнять задания, то ...я уверен, что в ближайшие пять лет мы увидим ИИ, который сможет выполнять задания подобно человеческому мозгу", - подчеркнул Дженсен.
Во время конференции Хуанг также отметил, что США смогут преодолеть зависимость от импортного производства чипов не раньше, чем через 10 или 20 лет.
"Нам (США - ред.) понадобится где-то 10 или 20 лет, чтобы достичь независимость в плане поставок чипов", - заявил Хуанг.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также призывала человечество проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта, такого как ChatGPT, ради защиты самостоятельности людей и здоровья населения. Генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин в июле заявила, что неконтролируемый прогресс в области ИИ может привести мир к социальным потрясениям, геополитической нестабильности и экономическому неравенству, невиданным ранее.