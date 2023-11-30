Рейтинг@Mail.ru
СМИ: искусственный интеллект может выйти на уровень человека через пять лет - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/ii-1912958817.html
СМИ: искусственный интеллект может выйти на уровень человека через пять лет
СМИ: искусственный интеллект может выйти на уровень человека через пять лет - РИА Новости, 30.11.2023
СМИ: искусственный интеллект может выйти на уровень человека через пять лет
Общий искусственный интеллект сможет выйти на уровень развития человеческого мозга в ближайшие пять лет, заявил глава американской компании-разработчика... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:42
2023-11-30T16:42
в мире
технологии
сша
воз
ии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854084443_0:221:3018:1919_1920x0_80_0_0_d1e98e08aa8080932ea3f14f32e9b31a.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Общий искусственный интеллект сможет выйти на уровень развития человеческого мозга в ближайшие пять лет, заявил глава американской компании-разработчика видеокарт Nvidia Дженсен Хуанг во время конференции, организованной газетой New York Times. Во время конференции ведущий спросил главу компании, ожидает ли он, что общий искусственный интеллект (AGI) будет разработан в ближайшие пять или десять лет. "Все зависит от того, как вы это определяете. Если мы определяем общий искусственный интеллект как программное обеспечение, ...которое может выполнять задания, то ...я уверен, что в ближайшие пять лет мы увидим ИИ, который сможет выполнять задания подобно человеческому мозгу", - подчеркнул Дженсен. Во время конференции Хуанг также отметил, что США смогут преодолеть зависимость от импортного производства чипов не раньше, чем через 10 или 20 лет. "Нам (США - ред.) понадобится где-то 10 или 20 лет, чтобы достичь независимость в плане поставок чипов", - заявил Хуанг. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также призывала человечество проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта, такого как ChatGPT, ради защиты самостоятельности людей и здоровья населения. Генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин в июле заявила, что неконтролируемый прогресс в области ИИ может привести мир к социальным потрясениям, геополитической нестабильности и экономическому неравенству, невиданным ранее.
https://ria.ru/20231130/ii-1912915899.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854084443_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_b55fc24e6c75b687b6ccc1fefc69352d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, воз, ии
В мире, Технологии, США, ВОЗ, ИИ
СМИ: искусственный интеллект может выйти на уровень человека через пять лет

NYT: общий ИИ сможет выйти на уровень развития человека в ближайшие пять лет

© AP Photo / Martin MeissnerИИ
ИИ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Общий искусственный интеллект сможет выйти на уровень развития человеческого мозга в ближайшие пять лет, заявил глава американской компании-разработчика видеокарт Nvidia Дженсен Хуанг во время конференции, организованной газетой New York Times.
Во время конференции ведущий спросил главу компании, ожидает ли он, что общий искусственный интеллект (AGI) будет разработан в ближайшие пять или десять лет.
«
"Все зависит от того, как вы это определяете. Если мы определяем общий искусственный интеллект как программное обеспечение, ...которое может выполнять задания, то ...я уверен, что в ближайшие пять лет мы увидим ИИ, который сможет выполнять задания подобно человеческому мозгу", - подчеркнул Дженсен.
Во время конференции Хуанг также отметил, что США смогут преодолеть зависимость от импортного производства чипов не раньше, чем через 10 или 20 лет.
"Нам (США - ред.) понадобится где-то 10 или 20 лет, чтобы достичь независимость в плане поставок чипов", - заявил Хуанг.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также призывала человечество проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта, такого как ChatGPT, ради защиты самостоятельности людей и здоровья населения. Генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин в июле заявила, что неконтролируемый прогресс в области ИИ может привести мир к социальным потрясениям, геополитической нестабильности и экономическому неравенству, невиданным ранее.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
В ООН сообщили о тревоге из-за способности ИИ изменять общество и политику
Вчера, 14:38
 
В миреТехнологииСШАВОЗИИ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала