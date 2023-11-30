https://ria.ru/20231130/ii-1912958817.html

СМИ: искусственный интеллект может выйти на уровень человека через пять лет

СМИ: искусственный интеллект может выйти на уровень человека через пять лет - РИА Новости, 30.11.2023

СМИ: искусственный интеллект может выйти на уровень человека через пять лет

Общий искусственный интеллект сможет выйти на уровень развития человеческого мозга в ближайшие пять лет, заявил глава американской компании-разработчика... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T16:42

2023-11-30T16:42

2023-11-30T16:42

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Общий искусственный интеллект сможет выйти на уровень развития человеческого мозга в ближайшие пять лет, заявил глава американской компании-разработчика видеокарт Nvidia Дженсен Хуанг во время конференции, организованной газетой New York Times. Во время конференции ведущий спросил главу компании, ожидает ли он, что общий искусственный интеллект (AGI) будет разработан в ближайшие пять или десять лет. "Все зависит от того, как вы это определяете. Если мы определяем общий искусственный интеллект как программное обеспечение, ...которое может выполнять задания, то ...я уверен, что в ближайшие пять лет мы увидим ИИ, который сможет выполнять задания подобно человеческому мозгу", - подчеркнул Дженсен. Во время конференции Хуанг также отметил, что США смогут преодолеть зависимость от импортного производства чипов не раньше, чем через 10 или 20 лет. "Нам (США - ред.) понадобится где-то 10 или 20 лет, чтобы достичь независимость в плане поставок чипов", - заявил Хуанг. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также призывала человечество проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта, такого как ChatGPT, ради защиты самостоятельности людей и здоровья населения. Генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин в июле заявила, что неконтролируемый прогресс в области ИИ может привести мир к социальным потрясениям, геополитической нестабильности и экономическому неравенству, невиданным ранее.

https://ria.ru/20231130/ii-1912915899.html

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