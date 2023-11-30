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В ООН сообщили о тревоге из-за способности ИИ изменять общество и политику - РИА Новости, 30.11.2023
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14:38 30.11.2023 (обновлено: 14:39 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/ii-1912915899.html
В ООН сообщили о тревоге из-за способности ИИ изменять общество и политику
В ООН сообщили о тревоге из-за способности ИИ изменять общество и политику - РИА Новости, 30.11.2023
В ООН сообщили о тревоге из-за способности ИИ изменять общество и политику
Способность цифровых технологий и генеративного искусственного интеллекта (ИИ) изменять общество и влиять на глобальную политику вызывает тревогу, учитывая, что РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:38
2023-11-30T14:39
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ЖЕНЕВА, 30 ноя - РИА Новости. Способность цифровых технологий и генеративного искусственного интеллекта (ИИ) изменять общество и влиять на глобальную политику вызывает тревогу, учитывая, что в 2024 году в странах с общим населением четыре миллиарда человек состоится около 70 голосований, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на саммите по генеративному искусственному интеллекту и правам человека. "Я всё больше встревожен способностью цифровых технологий изменять общество и влиять на глобальную политику. На 2024 год запланировано около 70 выборов в странах, где проживает четыре миллиарда человек, и цифровые подделки и кампании по дезинформации могут сыграть свою роль. Важно, чтобы мы были неприступной опорой в борьбе с дезинформацией и манипуляциями", - сказал он. Тюрк считает, что генеративный ИИ, с одной стороны, может революционным образом изменить человеческий образ жизни и решить некоторые из самых сложных мировых проблем, но, с другой стороны, увеличивает риски, которые ставят под угрозу права и достоинство человека. По словам верховного комиссара, появление этой технологии - переломный момент в истории человечества. "В этой связи крайне важно обеспечить, чтобы права человека были заложены в основу всего жизненного цикла технологий искусственного интеллекта, при согласованных усилиях правительств и корпораций по созданию эффективных систем управления рисками", - добавил верховный комиссар ООН. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также призывала человечество проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта, такого как ChatGPT, ради защиты самостоятельности людей и здоровья населения. Генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин в июле заявила, что неконтролируемый прогресс в области ИИ может привести мир к социальным потрясениям, геополитической нестабильности и экономическому неравенству, невиданным ранее.
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в мире, технологии, оон, воз, ии
В мире, Технологии, ООН, ВОЗ, ИИ
В ООН сообщили о тревоге из-за способности ИИ изменять общество и политику

Тюрк: способности ИИ изменять общество и глобальную политику вызывают тревогу

© AP Photo / Martin MeissnerИИ
ИИ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Martin Meissner
ИИ. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 ноя - РИА Новости. Способность цифровых технологий и генеративного искусственного интеллекта (ИИ) изменять общество и влиять на глобальную политику вызывает тревогу, учитывая, что в 2024 году в странах с общим населением четыре миллиарда человек состоится около 70 голосований, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на саммите по генеративному искусственному интеллекту и правам человека.
«
"Я всё больше встревожен способностью цифровых технологий изменять общество и влиять на глобальную политику. На 2024 год запланировано около 70 выборов в странах, где проживает четыре миллиарда человек, и цифровые подделки и кампании по дезинформации могут сыграть свою роль. Важно, чтобы мы были неприступной опорой в борьбе с дезинформацией и манипуляциями", - сказал он.
Тюрк считает, что генеративный ИИ, с одной стороны, может революционным образом изменить человеческий образ жизни и решить некоторые из самых сложных мировых проблем, но, с другой стороны, увеличивает риски, которые ставят под угрозу права и достоинство человека. По словам верховного комиссара, появление этой технологии - переломный момент в истории человечества.
"В этой связи крайне важно обеспечить, чтобы права человека были заложены в основу всего жизненного цикла технологий искусственного интеллекта, при согласованных усилиях правительств и корпораций по созданию эффективных систем управления рисками", - добавил верховный комиссар ООН.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также призывала человечество проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта, такого как ChatGPT, ради защиты самостоятельности людей и здоровья населения. Генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин в июле заявила, что неконтролируемый прогресс в области ИИ может привести мир к социальным потрясениям, геополитической нестабильности и экономическому неравенству, невиданным ранее.
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