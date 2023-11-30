В Эстонии рассказали, в каком случае могут закрыть границу с Россией
Глава МИД Эстонии: границу с Россией могут закрыть в случае гибридных атак
Эстонско-российская граница. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, выступая на совещании глав МИД Северных и Балтийских стран в Брюсселе, заявил, что страна готова закрыть границу с Россией в случае "гибридных атак", сообщила в пятницу пресс-служба эстонского МИД.
По словам Цахкны, то, что происходит на финской границе, является "гибридной атакой" со стороны России, "которая имеет целью посеять тревогу и нестабильность и попыткой оказать на нас давление".
"Эстония готова закрыть границу с Россией и защититься от гибридных атак", - заявил министр.
Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна не спешит закрывать КПП на границе с Россией по примеру Финляндии, поскольку миграционное давление на эстонскую границу пока не требует этого.
Правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия мигрантов в полночь четверга закрывает на две недели все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией, сообщила пресс-служба финского кабмина.
Единственным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала. Всего на сухопутной границе между Финляндией, ЕС и Россией работало восемь пропускных пунктов. Четыре крупнейших на юго-востоке Финляндии - Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала - были закрыты с 18 ноября, Куусамо, Салла и Вартиус на севере были закрыты с 24 ноября. С 24 ноября единственным работающим КПП на границе Финляндии с Россией был "Райя-Йоосеппи", расположенный в Арктике.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.