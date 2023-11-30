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В Новой Москве ученик начальных классов принес в школу боевую гранату - РИА Новости, 30.11.2023
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15:51 30.11.2023 (обновлено: 17:16 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/granata-1912939810.html
В Новой Москве ученик начальных классов принес в школу боевую гранату
В Новой Москве ученик начальных классов принес в школу боевую гранату - РИА Новости, 30.11.2023
В Новой Москве ученик начальных классов принес в школу боевую гранату
Ученик начальных классов принес в школу в новой Москве боевую гранату, предположительно, времен Великой Отечественной войны, опасный боеприпас изъяли силовики,... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:51
2023-11-30T17:16
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Ученик начальных классов принес в школу в новой Москве боевую гранату, предположительно, времен Великой Отечественной войны, опасный боеприпас изъяли силовики, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По предварительной информации, мальчик принес в школу боевую гранату времен войны", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что боеприпас ребенок, очевидно, принес из дома. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.Как в свою очередь рассказал агентству директор школы №1392 Денис Бахарев, в среду ученик третьего класса принес в школу небоевую гранату времен Великой Отечественной войны, для того, чтобы показать одноклассникам. Его отец занимается раскопками, а находки хранит дома, отметил он."Администрация школы при обнаружении действовала согласно регламенту, обеспечив безопасность всех участников, и связалась с родителями мальчика", - уточнил директор.Он подчеркнул , что сотрудники учебного заведения провели беседу со школьником и его отцом о важности соблюдения мер безопасности и недопустимости ношения в школу подобных предметов."Этот случай никаким образом не повлиял на учебный процесс, занятия продолжаются в штатном режиме", - добавил Бахарев.Самый крупный арсенал времен войны был обнаружен на западе Москвы в конце июля 2017 года. Тогда в квартире многоэтажного жилого дома 39, корпус 1 на улице Крылатские Холмы саперы изъяли 80 снарядов, мин и гранат. Все боеприпасы были без взрывателей и взрывных веществ.По предварительным данным, весь опасный арсенал принадлежал недавно умершему "черному копателю". Все боеприпасы саперы вывезли на полигон для последующего уничтожения. Обстоятельствами хранения в квартире арсенала занимались полиция и следователи.
https://ria.ru/20231124/kriminal-1911369602.html
https://ria.ru/20231123/granata-1911372528.html
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происшествия, москва, новая москва
Происшествия, Москва, Новая Москва
В Новой Москве ученик начальных классов принес в школу боевую гранату

В Новой Москве ученик начальных классов принес в школу боевую гранату из дома

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Ученик начальных классов принес в школу в новой Москве боевую гранату, предположительно, времен Великой Отечественной войны, опасный боеприпас изъяли силовики, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По предварительной информации, мальчик принес в школу боевую гранату времен войны", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что боеприпас ребенок, очевидно, принес из дома. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Как в свою очередь рассказал агентству директор школы №1392 Денис Бахарев, в среду ученик третьего класса принес в школу небоевую гранату времен Великой Отечественной войны, для того, чтобы показать одноклассникам. Его отец занимается раскопками, а находки хранит дома, отметил он.
"Администрация школы при обнаружении действовала согласно регламенту, обеспечив безопасность всех участников, и связалась с родителями мальчика", - уточнил директор.
Он подчеркнул , что сотрудники учебного заведения провели беседу со школьником и его отцом о важности соблюдения мер безопасности и недопустимости ношения в школу подобных предметов.
"Этот случай никаким образом не повлиял на учебный процесс, занятия продолжаются в штатном режиме", - добавил Бахарев.
Самый крупный арсенал времен войны был обнаружен на западе Москвы в конце июля 2017 года. Тогда в квартире многоэтажного жилого дома 39, корпус 1 на улице Крылатские Холмы саперы изъяли 80 снарядов, мин и гранат. Все боеприпасы были без взрывателей и взрывных веществ.
По предварительным данным, весь опасный арсенал принадлежал недавно умершему "черному копателю". Все боеприпасы саперы вывезли на полигон для последующего уничтожения. Обстоятельствами хранения в квартире арсенала занимались полиция и следователи.
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