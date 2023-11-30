https://ria.ru/20231130/granata-1912939810.html

В Новой Москве ученик начальных классов принес в школу боевую гранату

В Новой Москве ученик начальных классов принес в школу боевую гранату - РИА Новости, 30.11.2023

В Новой Москве ученик начальных классов принес в школу боевую гранату

Ученик начальных классов принес в школу в новой Москве боевую гранату, предположительно, времен Великой Отечественной войны, опасный боеприпас изъяли силовики,... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:51

2023-11-30T15:51

2023-11-30T17:16

происшествия

москва

новая москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602932005_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_dc0cd9646b182457a8c87f7b00b33ff6.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Ученик начальных классов принес в школу в новой Москве боевую гранату, предположительно, времен Великой Отечественной войны, опасный боеприпас изъяли силовики, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По предварительной информации, мальчик принес в школу боевую гранату времен войны", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что боеприпас ребенок, очевидно, принес из дома. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.Как в свою очередь рассказал агентству директор школы №1392 Денис Бахарев, в среду ученик третьего класса принес в школу небоевую гранату времен Великой Отечественной войны, для того, чтобы показать одноклассникам. Его отец занимается раскопками, а находки хранит дома, отметил он."Администрация школы при обнаружении действовала согласно регламенту, обеспечив безопасность всех участников, и связалась с родителями мальчика", - уточнил директор.Он подчеркнул , что сотрудники учебного заведения провели беседу со школьником и его отцом о важности соблюдения мер безопасности и недопустимости ношения в школу подобных предметов."Этот случай никаким образом не повлиял на учебный процесс, занятия продолжаются в штатном режиме", - добавил Бахарев.Самый крупный арсенал времен войны был обнаружен на западе Москвы в конце июля 2017 года. Тогда в квартире многоэтажного жилого дома 39, корпус 1 на улице Крылатские Холмы саперы изъяли 80 снарядов, мин и гранат. Все боеприпасы были без взрывателей и взрывных веществ.По предварительным данным, весь опасный арсенал принадлежал недавно умершему "черному копателю". Все боеприпасы саперы вывезли на полигон для последующего уничтожения. Обстоятельствами хранения в квартире арсенала занимались полиция и следователи.

https://ria.ru/20231124/kriminal-1911369602.html

https://ria.ru/20231123/granata-1911372528.html

москва

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, новая москва