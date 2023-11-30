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В Молдавии почтили память последнего ветерана Сталинградской битвы

В Молдавии почтили память последнего ветерана Сталинградской битвы - РИА Новости, 30.11.2023

В Молдавии почтили память последнего ветерана Сталинградской битвы

Депутаты парламента Молдавии на заседании в четверг почтили минутой молчания память ветерана Павла Гладкова — последнего из живших в республике ветеранов... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T16:28

2023-11-30T16:28

2023-11-30T16:28

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КИШИНЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Депутаты парламента Молдавии на заседании в четверг почтили минутой молчания память ветерана Павла Гладкова — последнего из живших в республике ветеранов Сталинградской битвы, передает корреспондент РИА Новости. В Кишиневе в четверг простились с ветераном Великой Отечественной войны, участником Сталинградской и Курской битв гвардии полковником Павлом Гладковым, который скончался в возрасте 102 лет. В церемонии приняли участие в том числе гражданские активисты, представители оппозиционных партий коммунистов и социалистов, депутаты парламента от бывшей партии "Шор", а также представители российской дипмиссии в Молдавии. Представителей руководства Молдавии на церемонии не было. Депутаты парламента по предложению Соцпартии почтили память ветерана минутой молчания. "Это человек, который прошел 4 года и принимал участие в освобождении всего Европейского континента от фашистской оккупации. Это человек, который поспособствовал хорошему воспитанию нескольких поколений. Этого человека проводили в последний путь, в том числе наши коллеги, но, к сожалению, Минобороны не предоставило того, что должно был по закону этому ветерану, а именно — воинские почести", - заявил на заседании вице-спикер парламента от Соцпартии Влад Батрынча. Он также осудил тот факт, что минобороны не позволило провести церемонию прощания с ветераном в "Доме офицеров", который был построен именно для проводов в последний путь. В время Великой Отечественной войны Гладков было командиром батареи 80-го гвардейского зенитного артиллерийского Минского полка 1-го гвардейского танкового Донского корпуса. Его батарея уничтожила 37 вражеских самолетов и более 200 гитлеровцев. После войны ветеран переехал жить в Кишинев. Гладков - кавалер трех орденов Отечественной войны, Красной Звезды, медалей "За боевые заслуги ", "За оборону Сталинграда", "За освобождение Варшавы", "За Победу над Германией ", кавалер высшей награды Молдавии - ордена Республики.

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Прощание с последним жившим в Молдавии участником Сталинградской битвы Прощание с последним жившим в Молдавии участником Сталинградской битвы 2023-11-30T16:28 true PT0M21S

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