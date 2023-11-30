https://ria.ru/20231130/gladkov-1912850878.html
В Кишиневе простились с ветераном после отказа властей помочь с церемонией
В Кишиневе простились с ветераном после отказа властей помочь с церемонией - РИА Новости, 30.11.2023
В Кишиневе простились с ветераном после отказа властей помочь с церемонией
В Кишиневе простились с ветераном Великой Отечественной войны, участником Сталинградской и Курской битв гвардии полковником Павлом Гладковым, который умер в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:44
2023-11-30T11:44
2023-11-30T15:59
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КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. В Кишиневе простились с ветераном Великой Отечественной войны, участником Сталинградской и Курской битв гвардии полковником Павлом Гладковым, который умер в возрасте 102 лет, передает корреспондент РИА Новости. Минобороны Молдавии накануне отказалось провести церемонию прощания в Колонном зале Дома Национальной армии. Ведомство также не стало выделять для панихиды салютную команду, в качестве причины там указали действующий в стране режим чрезвычайного положения. В четверг сотни людей пришли проститься с Гладковым к дому, где он жил. В церемонии приняли участие гражданские активисты, представители оппозиционных партий коммунистов и социалистов, депутаты парламента от бывшей партии "Шор", а также представители российской дипмиссии в Молдавии. Представителей правительства республики на церемонии не было. Гладков, несмотря на очень почтенный возраст, регулярно участвовал в маршах "Бессмертного полка" 9 Мая в Кишиневе. В время Великой Отечественной войны Гладков командовал батареей 80-го гвардейского зенитного артиллерийского Минского полка 1-го гвардейского танкового Донского корпуса. Его подразделение уничтожило 37 вражеских самолетов и более 200 гитлеровцев. После войны ветеран переехал жить в Кишинев. Гладков — кавалер трех орденов Отечественной войны, Красной Звезды, медалей "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За освобождение Варшавы", "За Победу над Германией", кавалер высшей награды Молдавии — ордена Республики.
https://ria.ru/20230923/falsifikatsiya-1898147650.html
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Прощание с последним жившим в Молдавии участником Сталинградской битвы
Прощание с последним жившим в Молдавии участником Сталинградской битвы
2023-11-30T11:44
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
В Кишиневе простились с ветераном после отказа властей помочь с церемонией
В Кишиневе похоронили ветерана Сталинградской битвы гвардии полковника Гладкова
КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. В Кишиневе простились с ветераном Великой Отечественной войны, участником Сталинградской и Курской битв гвардии полковником Павлом Гладковым, который умер в возрасте 102 лет, передает корреспондент РИА Новости.
Минобороны Молдавии
накануне отказалось провести церемонию прощания в Колонном зале Дома Национальной армии. Ведомство также не стало выделять для панихиды салютную команду, в качестве причины там указали действующий в стране режим чрезвычайного положения.
В четверг сотни людей пришли проститься с Гладковым к дому, где он жил. В церемонии приняли участие гражданские активисты, представители оппозиционных партий коммунистов и социалистов, депутаты парламента от бывшей партии "Шор", а также представители российской дипмиссии в Молдавии. Представителей правительства республики на церемонии не было.
Гладков, несмотря на очень почтенный возраст, регулярно участвовал в маршах "Бессмертного полка" 9 Мая в Кишиневе.
В время Великой Отечественной войны Гладков командовал батареей 80-го гвардейского зенитного артиллерийского Минского полка 1-го гвардейского танкового Донского корпуса. Его подразделение уничтожило 37 вражеских самолетов и более 200 гитлеровцев. После войны ветеран переехал жить в Кишинев.
Гладков — кавалер трех орденов Отечественной войны, Красной Звезды, медалей "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За освобождение Варшавы", "За Победу над Германией
", кавалер высшей награды Молдавии — ордена Республики.
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