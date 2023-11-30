https://ria.ru/20231130/gerb_rossii-1912336602.html

Государственный герб России

Государственный герб России - РИА Новости, 30.11.2023

Государственный герб России

Государственный герб Российской Федерации – официальный символ (официальная эмблема) РФ, означающий ее суверенитет. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T02:02

2023-11-30T02:02

2023-11-30T02:02

справки

россия

история

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Государственный герб Российской Федерации – официальный символ (официальная эмблема) РФ, означающий ее суверенитет.Официально российская геральдика начинается с эпохи царствования Алексея Романова (XVII век). Но предтечей герба были личные печати русских царей, поэтому первоисточники российского герба следует искать в XV веке, в царствование Ивана III (годы правления – 1462-1505). Первоначально на личной печати Ивана III был изображен Георгий Победоносец, поражающий копьем змея – символ Москвы и Московского княжества. После венчания в 1472 году Ивана III с Софьей Палеолог, племянницей последнего императора Византии Константина Палеолога, на государственной печати стал появляться двуглавый орел, символизирующий передачу наследия павшей Византии.В царствование Василия III (1505-1533) двуглавый орел изображался уже с раскрытыми клювами, из которых высовываются язычки.В царствование Иоанна IV Васильевича (1533-1584) Русь одержала решающие победы над Казанским и Астраханским царствами, присоединила Сибирь. Рост могущества русского государства отразился и на его гербе. Двуглавый орел на государственной печати был увенчан одной короной с восьмиконечным православным крестом над ней. На лицевой стороне печати на груди орла стал изображаться немецкий щит вырезанной формы с единорогом – личным знаком царя. На оборотной стороне печати на груди орла – щит с изображением святого Георгия Победоносца. Впоследствии изображение московского герба на груди орла стало традиционным.В правление царя Федора Ивановича (1584-1598) между коронованными головами двуглавого орла появился так называемый голгофский крест. Крест на государственной печати был символом православия, придающим религиозную окраску гербу государства.С 1613 года по решению Земского собора в России стала править династия Романовых. При первом царе этой династии – Михаиле Федоровиче (1613-1645) – государственный герб несколько изменился. В 1625 году впервые двуглавый орел стал изображаться под тремя коронами. В 1645 году при сыне Михаила Федоровича – царе Алексее Михайловиче (1645-1676) – появилась первая Большая государственная печать, на которой двуглавый орел с ездецом на груди коронован тремя коронами. С этого времени постоянно использовался именно такой тип изображения.Следующий этап изменения государственного герба наступил после Переяславской Рады, вхождения Украины в состав Российского государства. К жалованной грамоте царя Алексея Михайловича Богдану Хмельницкому и его потомкам на город Гадяч от 27 марта (17 марта по старому стилю) 1654 года была приложена печать, на которой изображался двуглавый орел под тремя коронами, держащий в когтях символы власти – скипетр и державу.В 1667 году государственные эмблемы были описаны в указе царя Алексея Михайловича, где было сказано, что "орел двоеглавный есть герб державный великого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича"; три короны "знаменуют три великие Казанское, Астраханское, Сибирское славные царства". Алексей Михайлович был первым российским монархом, который узаконил Государственный герб России.В годы правления Петра I (1682-1725) в государственную геральдику России вошла новая эмблема – орденская цепь ордена Святого апостола Андрея Первозванного. С 1699 года встречаются изображения двуглавого орла, окруженного цепью со знаком Андреевского ордена. Уже в следующем году Андреевский орден стали размещать на орле, вокруг щита с всадником.С 1710 года (на десятилетие раньше, чем Петр I был провозглашен императором (1721), а Россия – империей) – над орлом стали изображать императорские короны.С первой четверти XVIII века цветами двуглавого орла стали коричневый (естественный) или черный.В короткое время правления императора Павла I (1796-1801) Россия вела активную внешнюю политику, столкнувшись с новым для себя противником – наполеоновской Францией. После того как французские войска заняли средиземноморский остров Мальту, Павел I взял Мальтийский орден под свое покровительство, став гроссмейстером ордена. 10 августа (30 июля по старому стилю) 1799 года Павлом I был подписан указ о включении в состав государственного герба мальтийских креста и короны. На груди орла под мальтийской короной располагался щит со Святым Георгием, наложенный на мальтийский крест. Вскоре после вступления на престол император Александр I указом от 26 апреля (14 апреля по старому стилю) 1801 года убрал мальтийские крест и корону с герба России.При императоре Николае I официально было закреплено одновременное существование двух типов государственного орла. Первый тип – орел с расправленными крыльями, под одной короной, с образом Святого Георгия на груди и со скипетром и державой в лапах. Второй тип представлял собой орла с поднятыми крыльями, на которых изображались титульные гербы: на правом – Казанский, Астраханский, Сибирский, на левом – Польский, Таврический, Финляндский.Геральдическую реформу провел император Александр II, правивший в 1855-1881 годах. При нем появилась целая система государственных гербов (Большой, Средний, Малый). Большой государственный герб Российской империи был введен 11 апреля (30 марта по старому стилю) 1857 года и отражал в себе символ единства и могущества России. В центре герба помещался французский щит с золотым полем, на котором был изображен двуглавый орел. Сам орел черного цвета, был увенчан тремя императорскими коронами, которые соединены голубой лентой: две малых увенчивают голову, большая расположена между головами и возвышается над ними; в лапах – скипетр и держава. Щит, на котором изображался орел, сверху был увенчан шлемом святого великого князя Александра Невского, вокруг главного щита – цепь и орден святого Андрея Первозванного. По сторонам щита располагались щитодержатели: с правой стороны – Архангел Михаил, с левой – Архангел Гавриил. Центральная часть объединялась под сенью большой императорской короны и государственной хоругвью над ней. Слева и справа от государственной хоругви, на одной горизонтальной линии с ней были расположены шесть щитов с соединенными гербами княжеств и волостей – три справа и три слева от хоругви, создающие почти целый полукруг.Средний государственный герб представлял собой то же, что и Большой, но без государственных хоругвей и шести гербов над сенью; Малый – то же, что и Средний, но без сени, изображений святых и родового герба императора.Принятый указом Александра III от 3 ноября (22 октября по старому стилю) 1882 года Большой Государственный герб незначительно отличался от принятого в 1857 году. Большой государственный герб теперь обрамляли лавровые и дубовые ветви. Средствами геральдической символики в Большом государственном гербе была отражена "триединая сущность русской идеи: За веру, Царя и Отечество".После Февральской революции в 1917 года герб Российской империи был уничтожен, однако двуглавый орел без корон, скипетра, державы, без Георгия Победоносца на груди какое-то время продолжал еще существовать, украшая печать Временного правительства.Пятый Всероссийский съезд Советов 10 июля 1918 года принял Конституцию РСФСР, в которой содержался раздел "О гербе и флаге". Первый герб Советской России представлял собой гербовый щит красного цвета, где на фоне лучей восходящего солнца располагались золотые серп и молот, перекрещенные рукоятками к низу. Щит окружал венок из колосьев и надписи: "Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика" и "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!".Гербовые символы Советской России составили основу Государственного герба Советского Союза, принятого 6 июля 1923 года и закрепленного союзной Конституцией 1924 года: на фоне земного шара – скрещенные серп и молот, в нижней части – восходящее солнце, в верхней – пятиконечная звезда. Вся композиция обрамлена венком из колосьев, перевитым лентой с надписями пролетарского девиза на языках союзных республик, причем число витков соответствовало количеству союзных республик.5 ноября 1990 года правительство РСФСР приняло постановление о создании государственного герба и государственного флага РСФСР. Для организации этой работы была создана специальная комиссия, которая после всестороннего обсуждения предложила рекомендовать правительству бело-сине-красный флаг и герб – золотого двуглавого орла на красном поле. Окончательное восстановление этих символов произошло в 1993 году, когда указами президента Бориса Ельцина они были утверждены в качестве государственных флага (указ от 12 декабря 1993 года) и герба (указ от 30 ноября 1993 года).8 декабря 2000 года Государственная Дума приняла Федеральный конституционный закон "О Государственном гербе Российской Федерации", который был одобрен Советом Федерации и подписан президентом РФ Владимиром Путиным 20 декабря 2000 года.Согласно закону, современный герб России представляет собой: "…четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и – над ними – одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла – скипетр, в левой – держава. На груди орла, в красном щите, – серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://radiosputnik.ru/20201121/1585628816.html

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