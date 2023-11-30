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Госдума одобрила проект о создании казачьего мобилизационного резерва - РИА Новости, 30.11.2023
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16:58 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/gd-1912962235.html
Госдума одобрила проект о создании казачьего мобилизационного резерва
Госдума одобрила проект о создании казачьего мобилизационного резерва - РИА Новости, 30.11.2023
Госдума одобрила проект о создании казачьего мобилизационного резерва
Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании казачьего мобилизационного резерва, предусматривающий заключение договоров с Минобороны для членов... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:58
2023-11-30T16:58
николай долуда
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виктор водолацкий
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании казачьего мобилизационного резерва, предусматривающий заключение договоров с Минобороны для членов казачьих обществ. Законопроект внесли депутаты Николай Долуда, Ильдар Гильмутдинов, Виктор Водолацкий, Денис Майданов, Сергей Бурлаков, Виталий Кушнарёв, Антон Гетта и Константин Захаров. "Проект федерального закона... разработан в целях определения основ предназначения казачества при прохождении службы в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации и уточнения обязательств, прав и полномочий казачьих обществ в части приема и выполнения их членами обязательства по пребыванию в мобилизационном людском резерве", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Авторы законопроекта отмечают, что с учетом имеющейся военной подготовки граждане, являющиеся членами казачьих обществ, являются одной из наиболее востребованных категорий граждан, пребывающих в запасе, для формирования мобилизационного людского резерва.
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николай долуда, ильдар гильмутдинов, виктор водолацкий, госдума рф, россия, безопасность
Николай Долуда, Ильдар Гильмутдинов, Виктор Водолацкий, Госдума РФ, Россия, Безопасность
Госдума одобрила проект о создании казачьего мобилизационного резерва

ГД приняла в первом чтении проект о создании казачьего мобилизационного резерва

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании казачьего мобилизационного резерва, предусматривающий заключение договоров с Минобороны для членов казачьих обществ.
Законопроект внесли депутаты Николай Долуда, Ильдар Гильмутдинов, Виктор Водолацкий, Денис Майданов, Сергей Бурлаков, Виталий Кушнарёв, Антон Гетта и Константин Захаров.
«
"Проект федерального закона... разработан в целях определения основ предназначения казачества при прохождении службы в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации и уточнения обязательств, прав и полномочий казачьих обществ в части приема и выполнения их членами обязательства по пребыванию в мобилизационном людском резерве", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы законопроекта отмечают, что с учетом имеющейся военной подготовки граждане, являющиеся членами казачьих обществ, являются одной из наиболее востребованных категорий граждан, пребывающих в запасе, для формирования мобилизационного людского резерва.
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