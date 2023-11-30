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Госдума приняла закон о занятости, дающий приоритет участникам СВО
Госдума приняла закон о занятости, дающий приоритет участникам СВО - РИА Новости, 30.11.2023
Госдума приняла закон о занятости, дающий приоритет участникам СВО
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении новый закон о занятости, согласно которому право на приоритетное трудоустройство имеют... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:49
2023-11-30T13:49
2023-11-30T13:49
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении новый закон о занятости, согласно которому право на приоритетное трудоустройство имеют участники СВО и их родственники. "Закон вводит новые категории, в отношении которых будут предприниматься отдельные меры поддержки со стороны службы занятости, мероприятия, связанные с их трудоустройством, а работодатели будут получать помощь от государства при создании или сохранении рабочих мест для этих категорий. Речь идет, в первую очередь, об участниках специальной военной операции, членах их семей, а также лиц, находящихся под риском увольнения, о молодых специалистах, которые более полугода не могут найти работу и многих других", - рассказал автор закона депутат Андрей Исаев ("Единая Россия"). Закон определяет правовые, экономические, организационные основы госполитики в сфере занятости населения, государственного контроля за соблюдением законодательства о занятости населения. Также определяется категория граждан, которые испытывают трудности в поиске работы и отдельно выделяется категория "занятых граждан". Для получения статуса безработного будет необходимо согласовать индивидуальный план, который предложат сотрудники службы занятости при помощи цифрового сервиса "Работа в России". В документе будет информация о подходящей работе, мерах поддержки граждан, об их обязанностях. Порядок и критерии такого индивидуального плана сформирует Минтруд. Роструд станет оператором единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" (далее – ЕЦП) (федеральная государственная информационная система, осуществляющая решение задач по обеспечению трудоустройства граждан). За правительством РФ закрепляются полномочия по установлению порядка функционирования ЕЦП, включая перечень участников ЕЦП, их функций и полномочий, перечня информации, содержащейся на ЕЦП, и порядка информационного взаимодействия ЕЦП с иными информационными системами. Информация, содержащаяся на ЕЦП, является общедоступной, за исключением информации, доступ к которой ограничен законом, и предоставляется на безвозмездной основе с использованием портала "Госуслуги" и единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Вводятся меры по противодействию нелегальной занятости в России, под которой понимается осуществление трудовой деятельности в нарушение установленного трудовым законодательством порядка оформления трудовых отношений. Предусматривается создание межведомственной комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости. Также законом вводится возможность организации в регионах РФ выездной помощи служб занятости в оформлении заявлений. Фиксируется размер максимальной величины пособия по безработице, который индексируются один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Указанный размер пособия для безработных граждан составит в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице - 12 792 рубля, в следующие три месяца периода выплаты пособия по безработице - 5 000 рублей. Также фиксируется размер минимальной величины пособия, который составит 1500 рублей. Законопроект внесли депутаты и сенаторы во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. "Действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад. Сейчас принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы. Принятие нового закона о занятости назрело давно", - отмечал ранее Володин.
https://ria.ru/20231130/gossluzhba-1912885923.html
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общество, госдума рф, россия, вячеслав володин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Госдума РФ, Россия, Вячеслав Володин
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении новый закон о занятости, согласно которому право на приоритетное трудоустройство имеют участники СВО и их родственники.
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"Закон вводит новые категории, в отношении которых будут предприниматься отдельные меры поддержки со стороны службы занятости, мероприятия, связанные с их трудоустройством, а работодатели будут получать помощь от государства при создании или сохранении рабочих мест для этих категорий. Речь идет, в первую очередь, об участниках специальной военной операции, членах их семей, а также лиц, находящихся под риском увольнения, о молодых специалистах, которые более полугода не могут найти работу и многих других", - рассказал автор закона депутат Андрей Исаев ("Единая Россия").
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Закон определяет правовые, экономические, организационные основы госполитики в сфере занятости населения, государственного контроля за соблюдением законодательства о занятости населения.
Также определяется категория граждан, которые испытывают трудности в поиске работы и отдельно выделяется категория "занятых граждан".
Для получения статуса безработного будет необходимо согласовать индивидуальный план, который предложат сотрудники службы занятости при помощи цифрового сервиса "Работа в России". В документе будет информация о подходящей работе, мерах поддержки граждан, об их обязанностях. Порядок и критерии такого индивидуального плана сформирует Минтруд.
Роструд станет оператором единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" (далее – ЕЦП) (федеральная государственная информационная система, осуществляющая решение задач по обеспечению трудоустройства граждан). За правительством РФ закрепляются полномочия по установлению порядка функционирования ЕЦП, включая перечень участников ЕЦП, их функций и полномочий, перечня информации, содержащейся на ЕЦП, и порядка информационного взаимодействия ЕЦП с иными информационными системами.
Информация, содержащаяся на ЕЦП, является общедоступной, за исключением информации, доступ к которой ограничен законом, и предоставляется на безвозмездной основе с использованием портала "Госуслуги" и единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Вводятся меры по противодействию нелегальной занятости в России, под которой понимается осуществление трудовой деятельности в нарушение установленного трудовым законодательством порядка оформления трудовых отношений. Предусматривается создание межведомственной комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости. Также законом вводится возможность организации в регионах РФ выездной помощи служб занятости в оформлении заявлений.
Фиксируется размер максимальной величины пособия по безработице, который индексируются один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Указанный размер пособия для безработных граждан составит в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице - 12 792 рубля, в следующие три месяца периода выплаты пособия по безработице - 5 000 рублей.
Также фиксируется размер минимальной величины пособия, который составит 1500 рублей.
Законопроект внесли депутаты и сенаторы во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.
"Действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад. Сейчас принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы. Принятие нового закона о занятости назрело давно", - отмечал ранее Володин.
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре