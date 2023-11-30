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ГД приняла закон о народных художественных промыслах

ГД приняла закон о народных художественных промыслах - РИА Новости, 30.11.2023

ГД приняла закон о народных художественных промыслах

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении правительственный закон об определении понятия "народные художественные промыслы" (НХП) и наделении... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:57

2023-11-30T12:57

2023-11-30T13:28

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении правительственный закон об определении понятия "народные художественные промыслы" (НХП) и наделении органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления правом оказывать государственную поддержку организациям в области народных художественных промыслов. В законе рассмотрен вопрос о государственной поддержке организациям в области народных художественных промыслов, отмечается, что поправки в закон направлены на наделение органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления правом оказывать государственную поддержку организациям в области народных художественных промыслов. Законом вводятся новые понятия "субъект деятельности в области народных художественных промыслов", "уникальное изделие народных художественных промыслов", "изделие народного художественного промысла признанного художественного достоинства", "типовой образец изделия народных художественных промыслов", "творческое варьирование", а также закрепляется на законодательном уровне сложившаяся практика регистрации образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства. Также закрепляется понятие "народный художественный промысел", который подразумевает под собой область культурной деятельности, одну из форм проявления традиций народного творчества, деятельность по созданию художественных изделий утилитарного или декоративного назначения, осуществляемую на основе коллективного освоения и преемственного развития традиций народного искусства в определенной местности в процессе творческого ручного труда или ручного труда с использованием средств механизации. Добавляется, что "народные художественные промыслы – исторически сложившиеся формы народного художественного творчества, представляющие собой неотъемлемую часть культурного наследия народов Российской Федерации, ее нематериального этнокультурного достояния. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов является важной государственной задачей". Также описываются региональные реестры мастеров народных художественных промыслов – это информационные системы, создаваемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Реестры будут содержать сведения о мастерах народных художественных промыслов, осуществляющих свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя либо в качестве физического лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Основные направления государственной политики в области народных художественных промыслов должны также включать создание условий для развития народных художественных промыслов, а также создание условий для просветительской деятельности в области народных художественных промыслов и популяризации народных художественных промыслов среди населения. Добавляется, что сведения об осуществляющих деятельность на территории субъекта РФ организациях народных художественных промыслов размещаются в открытом доступе на официальном сайте органа госвласти субъекта. Регистрация образцов изделий НХП в качестве образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства осуществляется уполномоченным правительством федеральным органом исполнительной власти на основании решения Федерального экспертного совета по народным художественным промыслам в порядке, установленном уполномоченным правительством федеральным органом исполнительной власти. Также в законе прописано, на каких основных принципах основывается Федерального экспертного совета по народным художественным промыслам и художественно-экспертных советов по народным художественным промыслам.

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россия, госдума рф, общество