https://ria.ru/20231130/gaza-1913034812.html

В США заявили, что продолжат поддерживать Израиль после гумпауз в Газе

В США заявили, что продолжат поддерживать Израиль после гумпауз в Газе - РИА Новости, 30.11.2023

В США заявили, что продолжат поддерживать Израиль после гумпауз в Газе

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США продолжат поддерживать Израиль после завершения гуманитарных пауз в секторе... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T22:27

2023-11-30T22:27

2023-11-30T22:27

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

израиль

джон кирби

катар

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США продолжат поддерживать Израиль после завершения гуманитарных пауз в секторе Газа. "Когда они примут это решение, они продолжат получать поддержку США", - заявил Кирби в ходе брифинга, отметив, что продолжится военная поддержка. В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия еще на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.

https://rsport.ria.ru/20231128/boks-1912503373.html

израиль

катар

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, джон кирби, катар, сша, в мире