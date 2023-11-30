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В США заявили, что продолжат поддерживать Израиль после гумпауз в Газе - РИА Новости, 30.11.2023
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22:27 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/gaza-1913034812.html
В США заявили, что продолжат поддерживать Израиль после гумпауз в Газе
В США заявили, что продолжат поддерживать Израиль после гумпауз в Газе - РИА Новости, 30.11.2023
В США заявили, что продолжат поддерживать Израиль после гумпауз в Газе
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США продолжат поддерживать Израиль после завершения гуманитарных пауз в секторе... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T22:27
2023-11-30T22:27
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
израиль
джон кирби
катар
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США продолжат поддерживать Израиль после завершения гуманитарных пауз в секторе Газа. "Когда они примут это решение, они продолжат получать поддержку США", - заявил Кирби в ходе брифинга, отметив, что продолжится военная поддержка. В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия еще на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, джон кирби, катар, сша, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль, Джон Кирби, Катар, США, В мире
В США заявили, что продолжат поддерживать Израиль после гумпауз в Газе

Белый дом: США продолжат поддерживать Израиль после окончания гумпауз в Газе

© AP Photo / Hatem MoussaИзраильский танк на дороге в центральной части сектора Газа
Израильский танк на дороге в центральной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Израильский танк на дороге в центральной части сектора Газа
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США продолжат поддерживать Израиль после завершения гуманитарных пауз в секторе Газа.
"Когда они примут это решение, они продолжат получать поддержку США", - заявил Кирби в ходе брифинга, отметив, что продолжится военная поддержка.
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28 ноября, 21:56
В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия еще на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСИзраильДжон КирбиКатарСШАВ мире
 
 
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