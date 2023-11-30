https://ria.ru/20231130/gaza-1912902000.html
СМИ узнали о переговорах США и Израиля насчет операции на юге сектора Газа
СМИ узнали о переговорах США и Израиля насчет операции на юге сектора Газа - РИА Новости, 30.11.2023
СМИ узнали о переговорах США и Израиля насчет операции на юге сектора Газа
США и Израиль уже несколько недель ведут переговоры о возможной операции армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге сектора Газа, при этом Вашингтон пока не дал... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:57
2023-11-30T13:57
2023-11-30T14:38
в мире
сша
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909197295_43:275:3054:1969_1920x0_80_0_0_4ff62e53cece15e9bbd86d40a51c8f14.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. США и Израиль уже несколько недель ведут переговоры о возможной операции армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге сектора Газа, при этом Вашингтон пока не дал окончательное согласие на ее проведение, сообщает издание Politico со ссылкой на источники."По словам чиновника, США и Израиль уже несколько недель ведут переговоры о будущих операциях на юге Газы, хотя неясно, когда Израиль начнет эту кампанию", - пишет издание.Газета отмечает, что Вашингтон советует Израилю наносить более точные удары и стараться минимизировать жертвы среди мирного населения там, где это возможно, при этом США еще не дали свое согласие на проведение операции. Ни один из источников издания не смог сообщить, что именно должен сделать Израиль, чтобы получить от Вашингтона безоговорочное одобрение следующего этапа военной операции в секторе Газа.Кроме того, по данным издания, чиновники Белого дома заявили, что США не хотят, чтобы палестинцы были выселены за пределы сектора Газа, как заявляют некоторые министры в Израиле, и считают, что это неосуществимо.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
сша
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909197295_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_280f3dc96458138572b0de7802044769.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), сектор газа
В мире, США, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Сектор Газа
СМИ узнали о переговорах США и Израиля насчет операции на юге сектора Газа
Politico: США и Израиль ведут переговоры об операции ЦАХАЛ на юге сектора Газа