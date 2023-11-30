https://ria.ru/20231130/frg-1912941938.html

Со здания консульства Германии в Калининграде сняли флаг

Со здания консульства Германии в Калининграде сняли флаг - РИА Новости, 30.11.2023

Со здания консульства Германии в Калининграде сняли флаг

На здании консульства Германии в Калининграде сняли флаг и вывеску, на входе нет дежурных, и нет никакого объявления о том, что консульство закрыто, сообщает... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:58

2023-11-30T15:58

2023-11-30T15:58

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КАЛИНИНГРАД, 30 ноя - РИА Новости. На здании консульства Германии в Калининграде сняли флаг и вывеску, на входе нет дежурных, и нет никакого объявления о том, что консульство закрыто, сообщает корреспондент РИА Новости. Утром, Генеральное консульство Германии на своем сайте разместило информацию, что с 30.11.2023 года генконсульство будет закрыто. По консульским и паспортным вопросам теперь просьба обращаться в генеральное консульство в Санкт-Петербурге. По визовым вопросам - исключительно в визовый отдел посольства Германии в Москве. "Визовые центры VisaMetric продолжат свою работу, однако по причине почтовой пересылки документов из региона в регион будет необходимо учитывать более продолжительные сроки обработки заявлений", - сообщается на сайте генконсульства. В Калининграде, на улице Тельмана 14, где расположено консульство Германии, посетителей у здания нет. Закрывается и пост полиции, который находился рядом со зданием. "С завтрашнего дня здесь будут находиться частные охранники", - сказал сотрудник полиции. Корреспонденту РИА Новости удалось узнать, что у рядовых сотрудников сегодня обычный рабочий день, сам консул Ханс Маттерн уезжает в Германию завтра на своем личном автомобиле. Что будет находиться на территории бывшего консульства, пока не известно. Генеральное консульство Германии в Калининграде было открыто в феврале 2004 года. Сначала оно располагалось временно в другом здании, затем Германией было выкуплено и отремонтировано большое здание в старом районе города на улице Тельмана.

https://ria.ru/20231022/germaniya-1904474276.html

https://ria.ru/20231129/putin-1912774489.html

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в мире, германия, калининград, санкт-петербург