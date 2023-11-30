https://ria.ru/20231130/frg-1912807289.html

Президент Германии полчаса прождал в самолете в Катаре, пока его встретят

Президент Германии полчаса прождал в самолете в Катаре, пока его встретят - РИА Новости, 30.11.2023

Президент Германии полчаса прождал в самолете в Катаре, пока его встретят

Президенту Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру, который накануне прибыл с визитом в Катар, пришлось около получаса просидеть в самолете в ожидании встречающих... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T09:22

2023-11-30T09:22

2023-11-30T15:17

в мире

германия

катар

доха

франк-вальтер штайнмайер

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президенту Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру, который накануне прибыл с визитом в Катар, пришлось около получаса просидеть в самолете в ожидании встречающих чиновников, пишет немецкое издание Stern. "Франк-Вальтер Штайнмайер казался несколько потерянным — даже жена оставила его. Все другие пассажиры уже вышли из самолета после приземления в Дохе. Только президент был вынужден у двери самолета ожидать официальных лиц, которые должны были приветствовать его внизу у трапа", — говорится в статье.Почетный караул и лимузин ожидали, когда президент покинет самолет, красная дорожка уже была расстелена, но спуститься Штайнмайеру удалось только почти через 30 минут. По информации газеты Tagesspiegel, президенту пришлось ждать, потому что его самолет прилетел раньше запланированного времени.

https://ria.ru/20231129/putin-1912774489.html

германия

катар

доха

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в мире, германия, катар, доха, франк-вальтер штайнмайер