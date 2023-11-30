Лучшие фото РИА Новости, ноябрь-2023

Вертолет Ми-171А3 на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow — 2023.
Вертолет Ми-171А3 на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow — 2023.
Президент России Владимир Путин во время посещения детского гематологического центра имени Димы Рогачева.
Президент России Владимир Путин во время посещения детского гематологического центра имени Димы Рогачева.
РСЗО БМ-21 "Град" ведут огонь по позициям ВСУ.
РСЗО БМ-21 "Град" ведут огонь по позициям ВСУ.
Люди смотрят на шторм с набережной в Сочи.
Танцоры на сцене Московского театра эстрады.
Подсветка павильона на выставке-форуме "Россия".
Участники военно-спортивной игры "Зарница 2.0: Время Героев!".
Участники военно-спортивной игры "Зарница 2.0: Время Героев!".
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на выставке-форуме "Россия".
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на выставке-форуме "Россия".
Сбор мандаринов в Сочи.
Установка фигур матроса, солдата и сталевара на площадке мемориала в Мариуполе.
Установка фигур матроса, солдата и сталевара на площадке мемориала в Мариуполе.
День Алтайского края на выставке-форуме "Россия".
Посетители на выставке "Испанская коллекция. Из собраний российских музеев" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
Посетители на выставке "Испанская коллекция. Из собраний российских музеев" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
Калмыцкий танец в исполнении Аркадия Глушко, Сергея Козлова и Артура Аббакумова.
Калмыцкий танец в исполнении Аркадия Глушко, Сергея Козлова и Артура Аббакумова.
Участницы во время финала конкурса "Краса России".
Участницы во время финала конкурса "Краса России".
Военнослужащие на специальном бронепоезде "Енисей".
Военнослужащие на специальном бронепоезде "Енисей".
Самка белорукого гиббона с детенышем в Ленинградском зоопарке.
Самка белорукого гиббона с детенышем в Ленинградском зоопарке.
Анастасия Кириллова на дистанции спринта классическим стилем в Ханты-Мансийске.
Анастасия Кириллова на дистанции спринта классическим стилем в Ханты-Мансийске.
Участники фестиваля "Фандом Фест".
Лошадь подвозит корм быкам в животноводческом комплексе в Тамбовском районе.
Лошадь подвозит корм быкам в животноводческом комплексе в Тамбовском районе.
Ксения Утехина и Александр Лимин (Зеркальный человек) в спектакле "Атом Солнца".
Ксения Утехина и Александр Лимин (Зеркальный человек) в спектакле "Атом Солнца".
Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон во время неформального завтрака.
Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон во время неформального завтрака.
Стенд Челябинской области на выставке-форуме "Россия".
Стенд Челябинской области на выставке-форуме "Россия".
Наталья Хабибуллина и Илья Княжук выступают с произвольной программой.
Наталья Хабибуллина и Илья Княжук выступают с произвольной программой.
Артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ.
Артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ.
Видеооператор на 49-м Российском Антикварном Салоне & Lifestyle "Искусство интерьера".
Видеооператор на 49-м Российском Антикварном Салоне & Lifestyle "Искусство интерьера".
Актриса Виктория Исакова в спектакле "Космос".
Актриса Виктория Исакова в спектакле "Космос".
Спортсмены на огневом рубеже одиночной смешанной эстафеты I этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.
Спортсмены на огневом рубеже одиночной смешанной эстафеты I этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.
Открытие памятника погибшим на санитарном теплоходе "Армения" в годы Великой Отечественной войны в Ялте.
Открытие памятника погибшим на санитарном теплоходе "Армения" в годы Великой Отечественной войны в Ялте.
Модель во время показа в рамках Международного форума BRICS + Fashion Summit в Москве.
Модель во время показа в рамках Международного форума BRICS + Fashion Summit в Москве.
Павильон "Дом знаний" на выставке-форуме "Россия".
Павильон "Дом знаний" на выставке-форуме "Россия".
Рыбаки у Симферопольского водохранилища.
Рыбаки у Симферопольского водохранилища.
Полуфинал кубка Кыргызстана по традиционному среднеазиатскому виду спорта кок-бору.
Полуфинал кубка Кыргызстана по традиционному среднеазиатскому виду спорта кок-бору.
Выступление пилотажной группы на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2023.
Выступление пилотажной группы на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2023.