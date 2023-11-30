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Лучшие фото РИА Новости, ноябрь-2023 - РИА Новости, 30.11.2023
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09:00 30.11.2023 (обновлено: 14:52 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/foto-1912617466.html
Лучшие фото РИА Новости, ноябрь-2023
Лучшие фото РИА Новости, ноябрь-2023 - РИА Новости, 30.11.2023
Лучшие фото РИА Новости, ноябрь-2023
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T09:00
2023-11-30T14:52
фото
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
дмитрий чернышенко
ханты-мансийск
сочи
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
россия
ханты-мансийск
сочи
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, дмитрий чернышенко, ханты-мансийск, сочи, ленинградский зоопарк, брикс
Фото, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Чернышенко, Ханты-Мансийск, Сочи, Ленинградский зоопарк, БРИКС

Лучшие фото РИА Новости, ноябрь-2023

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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанк

Вертолет Ми-171А3 на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow — 2023.

Вертолет Ми-171А3 для обслуживания шельфовых буровых платформ на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае

Вертолет Ми-171А3 на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow — 2023.

© РИА Новости / пресс-служба ОАК
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1 из 35
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин во время посещения детского гематологического центра имени Димы Рогачева.

Президент России Владимир Путин во время посещения детского гематологического центра имени Димы Рогачева в Москве

Президент России Владимир Путин во время посещения детского гематологического центра имени Димы Рогачева.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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2 из 35
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

РСЗО БМ-21 "Град" ведут огонь по позициям ВСУ.

РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации

РСЗО БМ-21 "Град" ведут огонь по позициям ВСУ.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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3 из 35
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Люди смотрят на шторм с набережной в Сочи.

Люди смотрят на шторм на набережной в Сочи

Люди смотрят на шторм с набережной в Сочи.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 35
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Танцоры на сцене Московского театра эстрады.

Танцоры на репетиции танцевального шоу История в отеле на сцене Московского Театра Эстрады

Танцоры на сцене Московского театра эстрады.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 35
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Подсветка павильона на выставке-форуме "Россия".

Подсветка павильона с экспозицией Достижения России на международной выставке-форуме Россия

Подсветка павильона на выставке-форуме "Россия".

© РИА Новости / Максим Блинов
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6 из 35
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Участники военно-спортивной игры "Зарница 2.0: Время Героев!".

Участники военно-спортивной игры Зарница 2.0: Время Героев! в Белгородской области

Участники военно-спортивной игры "Зарница 2.0: Время Героев!".

© РИА Новости / Антон Вергун
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7 из 35
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на выставке-форуме "Россия".

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на международной выставке-форуме Россия

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на выставке-форуме "Россия".

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 35
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

Сбор мандаринов в Сочи.

Сбор мандаринов в федеральном исследовательском центре Субтропический научный центр РАН в Сочи

Сбор мандаринов в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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9 из 35
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Установка фигур матроса, солдата и сталевара на площадке мемориала в Мариуполе.

Установка на площадку мемориала фигур матроса, солдата и сталевара. В Мариуполе завершаются работы по восстановлению памятника погибшим и пропавшим в годы Великой Отечественной войны азовстальцам

Установка фигур матроса, солдата и сталевара на площадке мемориала в Мариуполе.

© РИА Новости / Александр Сухов
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10 из 35
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

День Алтайского края на выставке-форуме "Россия".

Выставка Россия. Алтайский край - день региона

День Алтайского края на выставке-форуме "Россия".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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11 из 35
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Посетители на выставке "Испанская коллекция. Из собраний российских музеев" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Посетители на выставке Испанская коллекция. Из собраний российских музеев в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве

Посетители на выставке "Испанская коллекция. Из собраний российских музеев" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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12 из 35
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Калмыцкий танец в исполнении Аркадия Глушко, Сергея Козлова и Артура Аббакумова.

Калмыцкий танец в исполнении Аркадия Глушко, Сергея Козлова и Артура Аббакумова на концерте к 80-летию школы-студии при Государственном академическом ансамбле народного танца им. И. Моисеева в Москве

Калмыцкий танец в исполнении Аркадия Глушко, Сергея Козлова и Артура Аббакумова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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13 из 35
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

Участницы во время финала конкурса "Краса России".

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты Краса России в Зимнем театре в Сочи

Участницы во время финала конкурса "Краса России".

© РИА Новости / Артур Лебедев
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14 из 35
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Военнослужащие на специальном бронепоезде "Енисей".

Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде Енисей на Краснолиманском направлении СВО

Военнослужащие на специальном бронепоезде "Енисей".

© РИА Новости / Станислав Красильников
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15 из 35
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Самка белорукого гиббона с детенышем в Ленинградском зоопарке.

Самка белорукого гиббона со своим новорожденным детенышем в вольере Ленинградского зоопарка

Самка белорукого гиббона с детенышем в Ленинградском зоопарке.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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16 из 35
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Анастасия Кириллова на дистанции спринта классическим стилем в Ханты-Мансийске.

Анастасия Кириллова на дистанции спринта классическим стилем среди женщин соревнований по лыжным гонкам Югория. Первый снег в Ханты-Мансийске

Анастасия Кириллова на дистанции спринта классическим стилем в Ханты-Мансийске.

© РИА Новости / Александр Вильф
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17 из 35
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Участники фестиваля "Фандом Фест".

Участники фестиваля Фандом Фест на площадке Main Stage в Москве

Участники фестиваля "Фандом Фест".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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18 из 35
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанк

Лошадь подвозит корм быкам в животноводческом комплексе в Тамбовском районе.

Лошадь для подвоза корма быкам в животноводческом комплексе в Донском отделении АО Племзавод Пригородный в Тамбовском районе

Лошадь подвозит корм быкам в животноводческом комплексе в Тамбовском районе.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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19 из 35
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Ксения Утехина и Александр Лимин (Зеркальный человек) в спектакле "Атом Солнца".

Слева направо: Ксения Утехина и Александр Лимин (Зеркальный человек) в сцене из спектакля Атом Солнца в театре Олега Табакова в Москве

Ксения Утехина и Александр Лимин (Зеркальный человек) в спектакле "Атом Солнца".

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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20 из 35
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМуляжи на полигоне учебного центра войск РХБЗ.
Муляжи на полигоне учебного центра войск РХБЗ
Муляжи на полигоне учебного центра войск РХБЗ.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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21 из 35
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон во время неформального завтрака.

Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон (слева) во время неформального завтрака

Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон во время неформального завтрака.

© РИА Новости / Александр Казаков
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22 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрипаркованные машины на берегу реки Иня после снегопада в Новосибирске.
Припаркованные машины на берегу реки Иня после снегопада в Новосибирске
Припаркованные машины на берегу реки Иня после снегопада в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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23 из 35
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Стенд Челябинской области на выставке-форуме "Россия".

Стенд Челябинской области на международной выставке-форуме Россия

Стенд Челябинской области на выставке-форуме "Россия".

© РИА Новости / Илья Питалев
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24 из 35
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук выступают с произвольной программой.

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук выступают с произвольной программой спортивных пар на VI этапе Гран-при России по фигурному катанию Золотой конёк Москвы

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук выступают с произвольной программой.

© РИА Новости / Александр Вильф
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25 из 35
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ.

Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц Мста-Б подразделений артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении специальной военной операции

Артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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26 из 35
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Видеооператор на 49-м Российском Антикварном Салоне & Lifestyle "Искусство интерьера".

Видеооператор на 49-м Российском Антикварном Салоне & Lifestyle Искусство интерьера в Гостином дворе

Видеооператор на 49-м Российском Антикварном Салоне & Lifestyle "Искусство интерьера".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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27 из 35
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса Виктория Исакова в спектакле "Космос".

Актриса Виктория Исакова в роли Татьяны Викторовны Гизатуллиной в сцене из спектакля Космос в постановке режиссера Игоря Теплова в театре имени Пушкина в Москве

Актриса Виктория Исакова в спектакле "Космос".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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28 из 35
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Спортсмены на огневом рубеже одиночной смешанной эстафеты I этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Спортсмены на огневом рубеже одиночной смешанной эстафеты I этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске. Слева: Анастасия Батманова

Спортсмены на огневом рубеже одиночной смешанной эстафеты I этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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29 из 35
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Открытие памятника погибшим на санитарном теплоходе "Армения" в годы Великой Отечественной войны в Ялте.

Обряд освящения на открытии памятника погибшим на санитарном теплоходе Армения в годы Великой Отечественной войны, в Ялте. Основой памятника стал поднятый со дна Черного моря судовой колокол

Открытие памятника погибшим на санитарном теплоходе "Армения" в годы Великой Отечественной войны в Ялте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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30 из 35
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Модель во время показа в рамках Международного форума BRICS + Fashion Summit в Москве.

Модель во время показа аргентинского бренда SADAELS в рамках Международного форума BRICS + Fashion Summit в паркинг галерее парка Зарядье в Москве

Модель во время показа в рамках Международного форума BRICS + Fashion Summit в Москве.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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31 из 35
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Павильон "Дом знаний" на выставке-форуме "Россия".

Международная выставка-форум Россия. Павильон № 57 Дом знаний

Павильон "Дом знаний" на выставке-форуме "Россия".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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32 из 35
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Рыбаки у Симферопольского водохранилища.

Рыбаки у Симферопольского водохранилища

Рыбаки у Симферопольского водохранилища.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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33 из 35
© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанк

Полуфинал кубка Кыргызстана по традиционному среднеазиатскому виду спорта кок-бору.

Игроки во время полуфинала кубка Кыргызстана по традиционному среднеазиатскому виду спорта Кок-Бору (козлодрание) в Бишкеке

Полуфинал кубка Кыргызстана по традиционному среднеазиатскому виду спорта кок-бору.

© РИА Новости / Игорь Егоров
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34 из 35
© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанк

Выступление пилотажной группы на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2023.

В ОАЭ продолжает работу авиасалон Dubai Airshow-2023

Выступление пилотажной группы на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2023.

© РИА Новости / Нина Падалко
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ФотоРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныДмитрий ЧернышенкоХанты-МансийскСочиЛенинградский зоопаркБРИКС
 
 
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