https://ria.ru/20231130/flamingo-1912858648.html

Спасенного в Пермском крае птенца фламинго передали в зоопарк Ижевска

Спасенного в Пермском крае птенца фламинго передали в зоопарк Ижевска - РИА Новости, 30.11.2023

Спасенного в Пермском крае птенца фламинго передали в зоопарк Ижевска

Розового фламинго, который обессиленным приземлился на заводе в Пермском крае, выходили и передали в зоопарк Удмуртии, сообщает пресс-служба пермского... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:10

2023-11-30T12:10

2023-11-30T12:10

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ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Розового фламинго, который обессиленным приземлился на заводе в Пермском крае, выходили и передали в зоопарк Удмуртии, сообщает пресс-служба пермского нефтехимического предприятия. Замерзающего фламинго 23 ноября в снегу на территории нефтезавода в Чайковском нашли двое работников цеха водоснабжения и канализационно-очистных сооружений. Птица на момент обнаружения уже не могла подняться. Мужчины быстро принесли покрывало, укутали "гостя" и перенесли в теплое помещение. Затем за спасение краснокнижного животного взялись экологи предприятия. Выяснилось, что найденный фламинго - птенец, так как его оперение еще не стало нежно-розового цвета, как у взрослых особей. "Связались с сотрудниками Чайковского мини-зоопарка, которые согласились предоставить фламинго временный приют. Все эти дни птица находилась на карантине (для исключения у нее опасных заболеваний) в отдельном вольере. Вероятно, фламинго отбился от стаи во время перелета в теплые края. Перевозку фламинго в Ижевск (в зоопарк) организовали инспекторы Росприроднадзора", - сообщает пресс-служба предприятия "Уралоргсинтез", сотрудники которого нашли птицу. Это второй за 30 лет случай обнаружения розового фламинго в регионе: в октябре 1990 года такую птицу нашли на реке Сылве в пермском Кунгуре. Розовый фламинго водится на юге Европы, юго-западе Азии, в Африке, на территорию России залетает лишь при миграции. Длина тела этих птиц составляет примерно 130 сантиметров, масса достигает 4 килограммов, на каждой ноге у них по четыре пальца, особи издают звуки, похожие на гоготание гусей.

https://ria.ru/20231014/ptitsy-1902636663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пермский край, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), ижевск, общество