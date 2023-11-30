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Спасенного в Пермском крае птенца фламинго передали в зоопарк Ижевска - РИА Новости, 30.11.2023
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12:10 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/flamingo-1912858648.html
Спасенного в Пермском крае птенца фламинго передали в зоопарк Ижевска
Спасенного в Пермском крае птенца фламинго передали в зоопарк Ижевска - РИА Новости, 30.11.2023
Спасенного в Пермском крае птенца фламинго передали в зоопарк Ижевска
Розового фламинго, который обессиленным приземлился на заводе в Пермском крае, выходили и передали в зоопарк Удмуртии, сообщает пресс-служба пермского... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:10
2023-11-30T12:10
хорошие новости
пермский край
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ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Розового фламинго, который обессиленным приземлился на заводе в Пермском крае, выходили и передали в зоопарк Удмуртии, сообщает пресс-служба пермского нефтехимического предприятия. Замерзающего фламинго 23 ноября в снегу на территории нефтезавода в Чайковском нашли двое работников цеха водоснабжения и канализационно-очистных сооружений. Птица на момент обнаружения уже не могла подняться. Мужчины быстро принесли покрывало, укутали "гостя" и перенесли в теплое помещение. Затем за спасение краснокнижного животного взялись экологи предприятия. Выяснилось, что найденный фламинго - птенец, так как его оперение еще не стало нежно-розового цвета, как у взрослых особей. "Связались с сотрудниками Чайковского мини-зоопарка, которые согласились предоставить фламинго временный приют. Все эти дни птица находилась на карантине (для исключения у нее опасных заболеваний) в отдельном вольере. Вероятно, фламинго отбился от стаи во время перелета в теплые края. Перевозку фламинго в Ижевск (в зоопарк) организовали инспекторы Росприроднадзора", - сообщает пресс-служба предприятия "Уралоргсинтез", сотрудники которого нашли птицу. Это второй за 30 лет случай обнаружения розового фламинго в регионе: в октябре 1990 года такую птицу нашли на реке Сылве в пермском Кунгуре. Розовый фламинго водится на юге Европы, юго-западе Азии, в Африке, на территорию России залетает лишь при миграции. Длина тела этих птиц составляет примерно 130 сантиметров, масса достигает 4 килограммов, на каждой ноге у них по четыре пальца, особи издают звуки, похожие на гоготание гусей.
https://ria.ru/20231014/ptitsy-1902636663.html
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пермский край, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), ижевск, общество
Хорошие новости, Пермский край, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Ижевск, Общество
Спасенного в Пермском крае птенца фламинго передали в зоопарк Ижевска

Спасенного на пермском заводе розового фламинго передали в зоопарк Ижевска

© Фото : АО "Уралоргсинтез"Розовый фламинго, спасенный работниками завода "Уралоргсинтез" в Пермском крае
Розовый фламинго, спасенный работниками завода Уралоргсинтез в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : АО "Уралоргсинтез"
Розовый фламинго, спасенный работниками завода "Уралоргсинтез" в Пермском крае
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ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Розового фламинго, который обессиленным приземлился на заводе в Пермском крае, выходили и передали в зоопарк Удмуртии, сообщает пресс-служба пермского нефтехимического предприятия.
Замерзающего фламинго 23 ноября в снегу на территории нефтезавода в Чайковском нашли двое работников цеха водоснабжения и канализационно-очистных сооружений. Птица на момент обнаружения уже не могла подняться. Мужчины быстро принесли покрывало, укутали "гостя" и перенесли в теплое помещение. Затем за спасение краснокнижного животного взялись экологи предприятия. Выяснилось, что найденный фламинго - птенец, так как его оперение еще не стало нежно-розового цвета, как у взрослых особей.
© Фото : АО "Уралоргсинтез"Розовый фламинго, спасенный работниками завода "Уралоргсинтез" в Пермском крае
Розовый фламинго, спасенный работниками завода Уралоргсинтез в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : АО "Уралоргсинтез"
Розовый фламинго, спасенный работниками завода "Уралоргсинтез" в Пермском крае
"Связались с сотрудниками Чайковского мини-зоопарка, которые согласились предоставить фламинго временный приют. Все эти дни птица находилась на карантине (для исключения у нее опасных заболеваний) в отдельном вольере. Вероятно, фламинго отбился от стаи во время перелета в теплые края. Перевозку фламинго в Ижевск (в зоопарк) организовали инспекторы Росприроднадзора", - сообщает пресс-служба предприятия "Уралоргсинтез", сотрудники которого нашли птицу.
Это второй за 30 лет случай обнаружения розового фламинго в регионе: в октябре 1990 года такую птицу нашли на реке Сылве в пермском Кунгуре.
Розовый фламинго водится на юге Европы, юго-западе Азии, в Африке, на территорию России залетает лишь при миграции. Длина тела этих птиц составляет примерно 130 сантиметров, масса достигает 4 килограммов, на каждой ноге у них по четыре пальца, особи издают звуки, похожие на гоготание гусей.
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