https://ria.ru/20231124/flamingo-1911644350.html

В Пермском крае впервые за 33 года обнаружили розового фламинго

В Пермском крае впервые за 33 года обнаружили розового фламинго - РИА Новости, 24.11.2023

В Пермском крае впервые за 33 года обнаружили розового фламинго

Розовый фламинго прилетел на территорию завода в Пермском крае, птицу накормили и поместили в теплое помещение, сообщила пресс-служба краевых властей. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:39

2023-11-24T15:39

2023-11-24T16:13

хорошие новости

пермский край

чайковский

кунгур

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911659251_0:240:829:706_1920x0_80_0_0_996f8b83d118a3453a854bb20e12a15a.jpg

ПЕРМЬ, 24 ноя — РИА Новости. Розовый фламинго прилетел на территорию завода в Пермском крае, птицу накормили и поместили в теплое помещение, сообщила пресс-служба краевых властей. "Обессиленная птица приземлилась на территории завода в Чайковском. Птицу подобрали, покормили и обогрели", — говорится в заявлении.Уточняется, что это второй за 30 лет случай обнаружения розового фламинго в регионе: в октябре 1990 года такую птицу нашли на реке Сылве в пермском Кунгуре. Сейчас в Перми температура опустилась до минус 13, пасмурно, идет снег, ночью ожидается до минус 16 градусов.

https://ria.ru/20231124/tigr-1911488166.html

пермский край

чайковский

кунгур

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пермский край, чайковский, кунгур