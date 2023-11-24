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В Пермском крае впервые за 33 года обнаружили розового фламинго
В Пермском крае впервые за 33 года обнаружили розового фламинго - РИА Новости, 24.11.2023
В Пермском крае впервые за 33 года обнаружили розового фламинго
Розовый фламинго прилетел на территорию завода в Пермском крае, птицу накормили и поместили в теплое помещение, сообщила пресс-служба краевых властей. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:39
2023-11-24T15:39
2023-11-24T16:13
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ПЕРМЬ, 24 ноя — РИА Новости. Розовый фламинго прилетел на территорию завода в Пермском крае, птицу накормили и поместили в теплое помещение, сообщила пресс-служба краевых властей. "Обессиленная птица приземлилась на территории завода в Чайковском. Птицу подобрали, покормили и обогрели", — говорится в заявлении.Уточняется, что это второй за 30 лет случай обнаружения розового фламинго в регионе: в октябре 1990 года такую птицу нашли на реке Сылве в пермском Кунгуре. Сейчас в Перми температура опустилась до минус 13, пасмурно, идет снег, ночью ожидается до минус 16 градусов.
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Хорошие новости, Пермский край, Чайковский, Кунгур
В Пермском крае впервые за 33 года обнаружили розового фламинго
Розовый фламинго прилетел на территорию завода в Пермском крае
ПЕРМЬ, 24 ноя — РИА Новости. Розовый фламинго прилетел на территорию завода в Пермском крае, птицу накормили и поместили в теплое помещение, сообщила пресс-служба краевых властей.
"Обессиленная птица приземлилась на территории завода в Чайковском. Птицу подобрали, покормили и обогрели", — говорится в заявлении.
Уточняется, что это второй за 30 лет случай обнаружения розового фламинго в регионе: в октябре 1990 года такую птицу нашли на реке Сылве в пермском Кунгуре.
Розовый фламинго водится на юге Европы, юго-западе Азии, в Африке. На территорию России залетает только во время миграции. Длина тела этих птиц составляет примерно 130 сантиметров, масса достигает четырех килограммов. На каждой ноге у них по четыре пальца. Особи издают звуки, похожие на гоготание гусей.
Сейчас в Перми температура опустилась до минус 13, пасмурно, идет снег, ночью ожидается до минус 16 градусов.
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