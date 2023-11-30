https://ria.ru/20231130/etika-1912902807.html
Эксперт призвала выработать принципы научной этики в России
Эксперт призвала выработать принципы научной этики в России - РИА Новости, 30.11.2023
Эксперт призвала выработать принципы научной этики в России
Максимально полные этические принципы научных исследований в России получится сформулировать на основе широкой дискуссии экспертов из разных областей, в том... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:02
2023-11-30T14:02
2023-11-30T14:09
наука
россия
мария воронцова
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СИРИУС, 30 ноя - РИА Новости. Максимально полные этические принципы научных исследований в России получится сформулировать на основе широкой дискуссии экспертов из разных областей, в том числе религиозных деятелей, считает член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. Вопрос поиска баланса между научным поиском и этико-правовым регулированием исследовательской деятельности обсуждался на заседании рабочей группы по нормативному и правовому регулированию и биоэтике в сфере генетических технологий в рамках III Конгресса молодых учёных. Этические принципы исследований носят международный характер и закреплены в соответствующих международных документах, сказала Воронцова журналистам по итогам заседания. Эти документы имеют широкий характер и не ограничивают национальные принципы биоэтики, отметила она. "И у нас есть своё национальное понимание, что для нас, для России, этично, а что неэтично. Некоторые аспекты уже сформированы. Мы не с нуля начинаем. И это не может не радовать", - сказала она. Дальнейшую выработку национальных подходов к этической экспертизе исследований надо вести на основе результатов дискуссии, считает Воронцова. "Важно, что эта дискуссия должна идти среди экспертов из разных областей, в том числе представителей разных конфессий, вплоть до представителей пациентских организаций и родителей заболевших детей", - подчеркнула она. Это позволит сформировать "максимально этические" принципы исследований для России, добавила Воронцова. РИА Новости – генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20230918/nauka-1895040031.html
https://ria.ru/20231130/neyroseti-1912898927.html
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россия, мария воронцова
Наука, Россия, Мария Воронцова
Эксперт призвала выработать принципы научной этики в России
Воронцова: принципы научной этики в РФ надо выработать на основе дискуссии
СИРИУС, 30 ноя - РИА Новости. Максимально полные этические принципы научных исследований в России получится сформулировать на основе широкой дискуссии экспертов из разных областей, в том числе религиозных деятелей, считает член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова.
Вопрос поиска баланса между научным поиском и этико-правовым регулированием исследовательской деятельности обсуждался на заседании рабочей группы по нормативному и правовому регулированию и биоэтике в сфере генетических технологий в рамках III Конгресса молодых учёных.
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Этические принципы исследований носят международный характер и закреплены в соответствующих международных документах, сказала Воронцова журналистам по итогам заседания. Эти документы имеют широкий характер и не ограничивают национальные принципы биоэтики, отметила она.
"И у нас есть своё национальное понимание, что для нас, для России, этично, а что неэтично. Некоторые аспекты уже сформированы. Мы не с нуля начинаем. И это не может не радовать", - сказала она.
Дальнейшую выработку национальных подходов к этической экспертизе исследований надо вести на основе результатов дискуссии, считает Воронцова.
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"Важно, что эта дискуссия должна идти среди экспертов из разных областей, в том числе представителей разных конфессий, вплоть до представителей пациентских организаций и родителей заболевших детей", - подчеркнула она.
Это позволит сформировать "максимально этические" принципы исследований для России, добавила Воронцова.
РИА Новости – генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
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