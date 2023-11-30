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Глава МИД Эстонии призвал жителей страны не посещать Россию - РИА Новости, 30.11.2023
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15:26 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/estoniya-1912932997.html
Глава МИД Эстонии призвал жителей страны не посещать Россию
Глава МИД Эстонии призвал жителей страны не посещать Россию - РИА Новости, 30.11.2023
Глава МИД Эстонии призвал жителей страны не посещать Россию
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в четверг призвал жителей страны не посещать Россию, поскольку границу могут закрыть. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:26
2023-11-30T15:26
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россия
эстония
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в четверг призвал жителей страны не посещать Россию, поскольку границу могут закрыть. По словам министра, оценивая происходящее на границе Финляндии с РФ, Эстония не исключает, что в случае необходимости придется закрыть границу с Россией. "В связи с этим хочу сказать нашим жителям, что, если Эстония закроет границы, те, кто будет находиться на российской стороне, обратно попасть не смогут. Сейчас однозначно не рекомендуется ездить в Россию, так как мы не знаем, когда давление на наши границы станет таким большим, что нам придется временно их закрыть", - сказал в четверг Цахкна на пресс-конференции правительства. Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна не спешит закрывать КПП на границе с Россией по примеру Финляндии, поскольку миграционное давление на эстонскую границу пока не требует этого. Правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия мигрантов в полночь четверга закрывает на две недели все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией, сообщила пресс-служба финского кабмина. Единственным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала. Всего на сухопутной границе между Финляндией, ЕС и Россией работало восемь пропускных пунктов. Четыре крупнейших на юго-востоке Финляндии - Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала - были закрыты с 18 ноября, Куусамо, Салла и Вартиус на севере были закрыты с 24 ноября. С 24 ноября единственным работающим КПП на границе Финляндии с Россией был "Райя-Йоосеппи", расположенный в Арктике. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html
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в мире, россия, эстония, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Эстония, Санкции в отношении России
Глава МИД Эстонии призвал жителей страны не посещать Россию

МИД Эстонии призвал жителей не посещать Россию из-за угрозы закрытия границ

© Фото : Vabariigi ValitsusПограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве
Пограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : Vabariigi Valitsus
Пограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в четверг призвал жителей страны не посещать Россию, поскольку границу могут закрыть.
По словам министра, оценивая происходящее на границе Финляндии с РФ, Эстония не исключает, что в случае необходимости придется закрыть границу с Россией.
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"В связи с этим хочу сказать нашим жителям, что, если Эстония закроет границы, те, кто будет находиться на российской стороне, обратно попасть не смогут. Сейчас однозначно не рекомендуется ездить в Россию, так как мы не знаем, когда давление на наши границы станет таким большим, что нам придется временно их закрыть", - сказал в четверг Цахкна на пресс-конференции правительства. Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна не спешит закрывать КПП на границе с Россией по примеру Финляндии, поскольку миграционное давление на эстонскую границу пока не требует этого.
Правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия мигрантов в полночь четверга закрывает на две недели все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией, сообщила пресс-служба финского кабмина. Единственным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала. Всего на сухопутной границе между Финляндией, ЕС и Россией работало восемь пропускных пунктов. Четыре крупнейших на юго-востоке Финляндии - Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала - были закрыты с 18 ноября, Куусамо, Салла и Вартиус на севере были закрыты с 24 ноября. С 24 ноября единственным работающим КПП на границе Финляндии с Россией был "Райя-Йоосеппи", расположенный в Арктике.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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