Глава МИД Эстонии призвал жителей страны не посещать Россию
МИД Эстонии призвал жителей не посещать Россию из-за угрозы закрытия границ
Пограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в четверг призвал жителей страны не посещать Россию, поскольку границу могут закрыть.
По словам министра, оценивая происходящее на границе Финляндии с РФ, Эстония не исключает, что в случае необходимости придется закрыть границу с Россией.
"В связи с этим хочу сказать нашим жителям, что, если Эстония закроет границы, те, кто будет находиться на российской стороне, обратно попасть не смогут. Сейчас однозначно не рекомендуется ездить в Россию, так как мы не знаем, когда давление на наши границы станет таким большим, что нам придется временно их закрыть", - сказал в четверг Цахкна на пресс-конференции правительства. Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна не спешит закрывать КПП на границе с Россией по примеру Финляндии, поскольку миграционное давление на эстонскую границу пока не требует этого.
Правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия мигрантов в полночь четверга закрывает на две недели все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией, сообщила пресс-служба финского кабмина. Единственным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала. Всего на сухопутной границе между Финляндией, ЕС и Россией работало восемь пропускных пунктов. Четыре крупнейших на юго-востоке Финляндии - Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала - были закрыты с 18 ноября, Куусамо, Салла и Вартиус на севере были закрыты с 24 ноября. С 24 ноября единственным работающим КПП на границе Финляндии с Россией был "Райя-Йоосеппи", расположенный в Арктике.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.